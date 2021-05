Nebojša Vukanović u Pressingu: Rasturio bih Dodika da su izbori u ovom trenutku

Opozicioni poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović rekao je u emisiji N1 Pressing sa voditeljem Amirom Zukićem da bi on iz temelja promijenio sistem kada bi bio na vlasti.

Odgovarajući na pitanje hoće li biti kandidat opozicije za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima Vukanović je rekao da će to biti ako tako odluče, a o tome šta bi uradio kada bi bio član Predjedništva BiH je kazao: “Da se napravi zaokret i umjesto osvete, apatije budemo ljudi koji će poštovati žrtve, Dejton i sigurno bih kao član Predsjedništva napravio korak naprijed. Nametnuo sam nove norme sam, a kad bih se ogrnuo savjetnicima…“.

Poslanik u NSRS je govorio i o tome da li bi dobio Milorada Dodika.

“Kada bi se sad to desilo, odnos bi bio 65% – 35% za mene. Razbio bih ga u ovom trenutku sutra da su izbori. Rasturio bih ga“, istakao je.

Na pitanje da li ima neka istraživanja koja to pokazuju kazao je da nema ali da to pokazuju ljudi i da kada ide kroz Banjaluku, ne može proći od ljudi.

“Ne znam kakva je bila Lepa Brena ‘80-ih, ali meni istinski vjeruju”

“Ne znam kakva je bila Lepa Brena ‘80-ih, ali meni istinski vjeruju. Imao sam puno udaraca i izdržao sve udarce, nisam napravio kompromis, ali sam uvijek bio blizak SDS-u i ako mi narod da povjerenje… Ovoj državi nedostaje da dođe mala grupa poštenih ljudi. Ja vjerujem da bi se za četiri godine ako bih bio član Predsjedništva da bi se bar 100.000 ljudi vratilo ovamo“, potcrtao je Vukanović.

Naveo je i da u dijaspori od Srba i Bošnjaka ima nepodijeljenu podršku.

Vukanović je kazao i da njegov Pokret za pravdu i red osvojio 15 posto glasova u Trebinju, uprkos krađi, kako je naveo, bez ijedne marke, i da sad prave povjereništva, ali da neće imati klasičnu stranku, kao i da će napraviti listu sjajnih ljudi.

Naglasio je i da ne želi nikome da se nameće, ali da će se krajem godine odlučiti ko će biti najpopularniji za kandidata za člana Predsjedništva BiH.

“Tu ima imena, poput Trivić, Stanivukovića i neko od starijih lidera. Svi su potrebni. Šarović je imao sjajne rezultate vodeći ministarstvo, Ivanić, Rado Savić – nije to sukob mladih i starih. To je naša moderna borba. Privukli smo pažnju ljudi i zato mi mladi treba da budemo predvodnici“, komentarisao je.

“Nemoguće zajedno sa opozicijom iz FBiH izaći na izbore”

Rekao je i da je nemoguće zajedno sa opozicijom iz FBiH izaći na izbore.

“Ako bude Mijatović i SDP insistirao da bude kandidat i da dobije podršku Naroda i pravde, SDA, to sve ide na ruku Dodiku. Zato što svaki treći kandidat ako je jedan na jedan dobijate ga, a ako imaju trojica, ostalo se cijepa. Dodik ima svoje glasačko tijelo, ostalo se cijepa. Narod i pravda, SDA i SDP“, kazao je.

A šta ako bi dobio Dodika na izborima, kako bi BiH izgledala…

“Uređena i pravna država, maršalat za vrijeme Tita – što sam radim, odgovaram na poruke, odeš do jedne do druge institucije. Stalno bih radio na pomirenju, obilazio sve stratišta“, kazao je.

“Dodika dovodimo do ludila”

O izjavama Dodika o otcjepljenju RS je rekao: “Zemlja nam pusta a mi se borimo oko međa”.

“Svi su postali svjesni da Dodik želi da skrene pažnju s problema. Ogolili smo ga u Skupštini, ne bojimo ga se, dovodimo ga do ludila i ogolili smo njegov lažni patriotizam“, komentarisao je.

Komentarišući vježbu Oružanih snaga BiH i američke vojske rekao je da je “Dodik ušao u rupu”.

“Tri, četiri dana bio je u kući da ga ne bi vidjeli novinari. Sjećate da sam govorio da će Dodik pristati na ANP, samo će ga drugačije nazvati“, rekao je.

Naveo je i da “Dodik, Čović i Izetbegović zajedno rade”.

“Sad su dogovorili vlast u Srebrenici, boje se slobodnih ljudi, Dodik se boji nas koje ne kontroliše. Jedan bez drugog ne mogu. Čović ima te neke elegancije – neće imati ispada kao Dodik, neće prijetiti, on u manirima radi, ali u ophođenju korupcija, kirminal… u svim je prljavim aktivnostima. Kad bih vam pričao šta znam… Samo kupovina zgrada u Banjaluci, to je basnoslovna suma. Čović to kontroliše kao i finansije“, naveo je Vukanović u Pressingu.

Ja sam tužio RTRS zbog teksta kojeg su napisali, u kojem se govori da postoji banda “najveći neprijatelj RS-a”. Nedavno sam bio u Mostaru, pa u hotelu Bristol bili smo do fajronta. Slikali se s konobarima, nazdravljali. U Sarajevu, Mostaru i Bihaću se osjećam bolje nego kod svoje kuće, kazao je u večerašnjem Pressingu na N1 Nebojša Vukanović, poslanik u NSRS.

“Dodik je jedan populista, uzurpator. Previše smo mi napaćeni svih ovih 20 godina, narod je iscrpljen beznađem, nepravdom i zaslužio je da počne živjeti u miru i slobodi i pravdi”, kazao je i dodao:

“Ako vi dostavite glavnom tužiocu u Trebinju dokumentaciju o rupi koja se pojavila u tunelu, oni angažuju firmu i dodjele joj posao vrijedan 15 miliona KM. Možete napraviti nekoliko tunela”.

Kaže da je na presude dao više od 70.000 KM.

“Dao sam preko 70 hiljada KM, u svakom sporu sudi sudija Dragan Puzić, to je ovaj što sam ga uhvatio da kasni sat na posao. Ja sam sada tužio Herceg TV koji su objavili tekst “Najveći neprijatelj RS”. Presuđenom pedofilu ja trebam platiti 3.500 KM, vlasnik restorana “Kolo”, svi koji žele da promovišu dječiju pornografiju. On je za snimanje seksa sa maloljetnicom dobio nekih 6 mjeseci koje je kupio za 18.000 KM“.

Dodaje da se Trebinje za mjesec dana može dovesti u red.

“Ja sam za sve spreman, oni su toga svjesni. Nigdje me ne mogu uhvatiti i zato sam za njih enigma. Za mjesec dana možemo zavesti red da Trebinje bude grad. Ja sam 176 cm i 80 kg i nemam nikoga iza sebe. Imam nad njima intelektualnu nadmoć. Davno sam Dodiku rekao: Sjedi na avion i oslobodi nas”.

“Igor Dodik je nedavno bio u delegaciji sa Miloradom Dodikom, on je sam rekao da je njegov sin konsultant u Prointeru, a taj Prointer dobija od države desetine miliona km. Vodi se sudski spor i vidite kako je firma osnovana prije 3-4 godine odmah ima prioritet nad svim firmama”.

