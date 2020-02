Nebojša Vukanović u Pressingu: Nijednom Srbinu Bosna i Hercegovina nije tijesna

Nebojša Vukanović, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Pressingu na N1 poručio je da će podrškom naroda srušiti Milorada Dodika i njegov režim. Vukanović je poručio da bi Dejtonom najviše morali biti zadovoljni Srbi u bIH, te da nijednom Srbinu BiH nije tijesna.

“Dejtonom bi morali biti zadovoljni Srbi u BIH. Imaju vlast na cijeloj teritoriji. Nijednom Srbinu BiH nije tijesna, ne vidim razloge za takve poteze”, rekao je Vukanović na pitanje o referendumu kojeg je najavio Milorad Dodik.

“Za svako slovo Dejtona poginula su dva Bošnjaka, jedan Srbin i još mnogo Hrvata. Ova zemlja nema nijednog sina da gine uzaludno u ratovima. Došlo je vrijeme da jedna generacija ljudi živi jedni s drugima. Razdvaja nas vjera i ništa drugo. Vrijeme je da napravimo zaokret i izađemo iz nacionalističkih priča”, rekao je gost Pressinga na N1.

Dodik je ranije poručio da je spreman ići do kraja – šta je kraj?

“Nadam se da je to njegov kraj. Mislim da ovo Dodik ne bi radio da nema zeleno svijetlo centara moći. Apelovao bih na ambasadore, velike sile koje imaju utjecaja – da prestanu kreditima i na drugi način da podržavaju ljude koji ovu zemlju vode u propast. Da su normalni izbori – Dodik i koalicija ne bi dobili ni 30 posto”, rekao je Vukanović.

Gost Pressinga je kazao da se u Republici Srpskoj rodila generacija novih političara koji nisu opterećeni prošlosti.

“Danas je dovoljna jedna pogrešna fotografija i žele da vas etiketiraju. Ja to izbjegavam. Vrhunski patriotizam je zadržati mlade ljude, povećati platu. Kada ljudi budu imali platu 1.000 eura – ljudi će se baviti životnim temama. Sada trebamo imati minimum odgovorne i poštene ljude, za pet godina bi se iz temelja promijenio život. Pričat ćemo za četiri – pet godina, ljudi su prešli nacionalne okvire. Iz temelja ćemo promijeniti zemlju – treba nam samo jedna šansa”, kazao je Vukanović.

Da li je BiH srpski nacionalni interes?

“Taj vitalni nacionalni interes je Dejtonska BiH. To je jedan savršen okvir za Srbe u BiH. Samo hazarder i ludak može s tim da se kocka. Javno govorim i priznajem – želim da dam svoj doprinos razvoju BiH i RS, koja je u njenom sastavu. Ne vidim razlog što bi Srbi bili protiv ovakve dejtonske BiH”, izjavio je Vukanović za N1.

Kada bi ga ovi njegovi slijepci slijedili moram reći da bi to bio kraj RS. To bi bio suicidan potez na koji sam ga upozorio ranije. Svaki patriota u BiH treba da shvati da je Dejton pomirio tri maksimalistička zahtjeva i da treba da prestanemo sa pričom o trećem entitetu, osamostaljenju RS, da izgradimo ovu lijepu zemlju a ne da bježimo u Njemačku, kazao je Nebojša Vukanović u večerašnjem Pressingu.

Hoće li biti goodbye BiH ili Dodik?

“Ja se nadam da će biti to drugo, goodbye Dodik. Davno su i on i mnogi zaslužili da odu u penziju. Prije rata je bio poslanik, evo već 22 godine ima vlast u RS i tragovi njihove vlasti su vidljivi na svakom koraku. Izgubio je trećinu stanovništva u RS, to je jedan od najgorih pokazatelja. Uništio je RS i davno je bilo vrijeme da mu kažemo goodbye”, kazao je Vukanović.

“Vrlo je upitan legitimitet Dodika, uništio je sve stranke, čak i svoje koalicione partnere razara. On je tiranin, služi se staljinističkim metodama. Njegov SNSD je Polit-biro, klasični diktator i tiranin. Dodik ne bi bio bahat da nije siguran da šta god da uradi u pitanje ne bi došla njegova vlast. 2006. Visoki predstavnik je iskasapio i blokirao njegovim političkim protivnicima račune i evo 14 godina ponavlja jednu te istu priču”, kazao je.

Vukanović je kazao da ponašanje Milorada Dodika govori da je uplašen.

“Znate za koliko bi ga počistili Amerikanci da je to u njihovom interesu. On je izgubio razum, ponaša se nevjerovatno, to sve govori da je uplašen. To je iz dva razloga; obećao je Putinu da neće ići u NATO, onda je otkočio put ka NATO-u i prevario Ruse. Možda je taj pritisak od Rusa zbog svega što je obećao razlog za strah. On je kao đak koji ima dvojku iz vladanja”.

“Puidgemont je završio u egzilu…”

Vukanović je kazao da iza cijele priče ne stoje ozbiljne namjere.

“Imao sam priliku na konferenciji u Ženevi razgovaram sa Puidgemontom, on je jednom najavio referendum i izašao, a nije kao Dodik 30 puta. Katalonija je poznata po turizmu i svemu, pa takva Katalonija nije mogla dobiti podršku za svoju samostalnost, a Puidgemont je završio u egzilu. Ako je on tako završio kada je krenuo u referendum onda možemo samo zamisliti kako bi završio Dodik. Njemu je to jedna floskula, stalno to govori. Čim počne istraga on digne tenzije do vasiona kako bi izvršio pritisak na onaj dio pravosuđa koji on ne kontroliše. Garantujem svima da Dodik nema ni trunke ozbiljnih namjera kada je u pitanju “RS Exit”, to je njegova mantra od ranije da manipuliše sirotinjom, time se skrene pažnja sa suštinskih životnih tema”.

Vukanović je još kazao da je ranije upozoravao na “suicidalne poteze” koji se provode.

“Danas je čak glasao na Predsjedništvu i pogazio svoje odluke nakon samo dva dana. Kada bi ga ovi njegovi slijepci slijedili moram reći da bi to bio kraj RS. To bi bio suicidan potez na koji sam ga upozorio ranije. Svaki patriota u BiH treba da shvati da je Dejton pomirio tri maksimalistička zahtjeva i da treba da prestanemo sa pričom o trećem entitetu, osamostaljenju RS, da izgradimo ovu lijepu zemlju a ne da bježimo u Njemačku”.

Nebojša Vukanović, narodni poslanik u NSRS za N1 je istakao da su Bakir Izetbegović i Šefik Džaferović dokumentom Program reformi svojim izjavama nakon prihvatanja tog dokumenta davali alibi Miloradu Dodiku.

“Izetbegović i Džaferović su čuvali onaj papir, je li ANP ili nije ANP. Tuk na utuk, povećavati tenzije. Zalažemo se da se okrene list i krenemo sa novim pričama. Izetbegović i Džaferović su svojim izjavama nakon prihvatanja Programa reformi, ANP-a, štedjeli Dodika. Davali su mu alibi. To ponašanje meni govori da igraju igru. Izetbegović ako podržava Dodika uništava RS, RS sa Dodikom je sve slabija i slabija. Bojim se da je već na koljenima”, poručio je Vukanović.

On je ocijenio kako je ključ krize u BiH destruktivna odluka SDA da Dodiku daju ključeve BiH u Domu naroda Parlamenta BiH.

“Pitao sam ih da li su svjesni da su dali četiri delegata u Domu naroda SNSD-u i da sve može da blokira. Da li su svjesni da će vas četiri godine o jadu zabaviti. Dodik pliva u tenzijama. Često se igraju te dogovorene igre između lažnih patriota.

Ne smatram da su Dodik, Čović i Izetbegović patriote i zaštitnici svojih naroda, smatram da su neprijatelji svojih naroda. Svi su izgubili stotine hiljada građana”, rekao je narodni poslanik u NSRS za N1.

Dodik je demagog “koji se busa u prsa i sramoti narod”, poručio je Vukanović.

Na pitanje – da li se u BiH dešava konačni obračun američkih i ruskih strategija – odgovorio je:

“Ovaj prostor je bio prostor prelamanja velikih sila. Vjerujem da iza dešavanja u BiH i regiji stoje interesi ruskih i velikih sila. Nekada veći utjecaj ima Rusija, nekada zapadne sile. Ambasadori PIC-a vode ključnu riječ i biraju one koji će biti najposlušniji. Odgovaraju im ucijenjeni i korumpirani ljudi. Oni su poslušni. Populisti poput Dodika zato i ostaju na vlasti”, rekao je gost N1.

