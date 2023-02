Nebojša Vukanović tvrdi : HDZ i SNSD će samljeti Osmorku, Dodik kupio Schmidta! (Video)

Gostujući u emisiji Face to Face Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini RS poručio je da je Draško Stanivuković postao Dodikova desna ruka.

– Neprijatelj naroda je i moj neprijatelj. Rekao sam Stanivukoviću: “Bježi od Dodika”. Stanivuković je prešao crvenu liniju, nije sam pobijedio Dodika. Stanivuković je ucijenjen i korumpiran. Ucijenjen je kriminalom koji je počinio, Dodik uživa kada vidi da Stanivuković govori ono što je on govorio godinama. Ne ulazim u Stanivukovićev privatni život i spekulacije o snimku. Ne interesuju me njegove veze, orijentacije, djevojke i ostalo, firma sina Željke Cvijanović izvodi radove na terenima Novaka Đokovića, bez tendera – to je hajdučija – rekao je.

Draško oduševljen Dodikom

Ističe da Stanivuković pravi sportske terene onako kako je Dodik pravio Andrićgrad.

– Stanivuković je napravio dil, jedna familija s drugom familijom. Draško je oduševljen Dodikom, ušao je u prljave poslove, počeo je da se dila s tajkunima, uništio je centar Banje Luke. Dodiku sam nalazio stanove po Moskvi, a da ne znam šta se radi po Banjoj Luci. Stanivuković priča kako je bogat, a Dodik sve kontroliše. Pitanje za tu srbendu i patriotu: “Jesmo li mi napravili Agenciju za lijekove RS-a?”