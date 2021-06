Nebojša Vukanović : Sudije VSTS-a su vrh smeća i ljudskog otpada koji se nakotio u pravosudnom sistemu

Nebojša Vukanović, poslanik u Klubu SDS-a u Narodnoj skupštini RS, u intervjuu za InfoRadar govori o uzrocima i posljedicama njegovog nedavnog privođenja “zbog narušavanja javnog reda i mira” u Trebinju, razlozima Dodikovih kontinuiranih priča o otcjepljenju Republike Srpske od BiH, spornom snimku koji je objavio uoči izbora u Crnoj Gori, svojoj mogućoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH, kao i novim političkim snagama u BiH.

Vukanovićev Pokret za pravdu i red bilježi rast popularnosti u istočnoj Hercegovini i na jugu zemlje, zbog čega on vjeruje u uspjeh na opštim izborima 2022.

„Nadam se da će ova lista biti najveće iznenađenje narednih izbora i da ću moći formirati klub sa pet do osam poslanika. Volio bih da to bude garant da će se ovdje stvari mijenjati iz korijena“, ističe ovaj poslanik.

„Na posao!“ bi mogla da postane neka vrsta parole u obračunu sa korupcijom i klijntelizmom u BiH. Kako ste uopšte došli na ideju da dođete u kafanu u Trebinju u 10:30 ujutro, u koju dolaze i sjede vama dobro poznate sudije trebinjskog suda, i da ih glasno tjerate da idu da rade posao za koji su debelo plaćeni?

VUKANOVIĆ: Ovo je četvrta ili peta akcija uperena protiv policije i ove dvojice sudija koje sam i do sada hvatao na ulici. Uvijek ih kritikujem kad ih nađem u kafani za vrijeme radnog vremena. Često su mijenjali kafane zbog mene. Ovo je jedna u nizu akcija koja treba da pokaže moćnicima, korumpiranim kadijama i sudijama da nisu nedodirljivi i da ne mogu raditi šta hoće, poigravat se sa ljudskim sudbinama i biti u službi mafije i režima. Svaki čovjek je osjetio nepravdu i zbog toga je za nekoliko dana uzvik „na posao“, koji je nastao spontano, postalo krik ljudi u ex-Yu, koji su na svojoj koži osjetili nepravdu država koje kuluče običnog čovjeka i kažnjavaju ga za sitne prestupe… Kod nas ljudi za 50 maraka struje završe u zatvoru, ili ako im istekne lična karta, dok s druge strane, imamo stotine onih koji su pokrali milijarde i nikada nisu odgovarali zbog ovih mafijaša u pravosuđu koji su, umjesto u zatvoru, neka ugledna gospoda.

Jesu li ovakve akcije način da im se priđe?

VUKANOVIĆ: U ovoj državi postoje otuđeni centri moći koji mogu raditi šta hoće i ne polažu nikome račune, osim političarima na vlasti. Tu spadaju i čelni ljudi pravosudnog sistema, koji se vode maksimom da oni, kao predstavnici sudske vlasti, nikome ne moraju da polažu račune, „jer se sudske presude ne komentarišu“. Ja sam pokušavao godinama da insitucionalno regaujem, tražio izuzeća sudija, pisao VSTS-u, ombudsmenu, vrhovnom i ustavnom sudu, ali sve je to završilo u smeću. Shvatio sam da oni mene hoće da uguše u mraku i da rade u službi moćnika, dobro to naplaćujući. Supruga sudije kojeg sam snimio, dok on mene kažnjava, radi kao notarka i dobija mnoge unosne poslove moćnika koji vode protiv mene procese. Montiranim procesima oni na meni zarađuju ogromne novce. Zbog toga sam odlučio da im uzvratim udarac. Ja ih ne mogu procesuirati, ali raspoloženje naroda se mijenja. Kad se promijeni vlast, oni će biti izvedeni pred lice pravde i otvoriće se sramne presude i odluke, amnestiranje kriminalaca i progon običnog svijeta.

Kako komentarištete to da je VSTS je osudio Vaš verbalni napad na sudije?

VUKANOVIĆ: Oni su se ogolili nakon skandala sa Milanom Tegeltijom, koji je ušao u politiku i postao Dodikov savjetnik. On je, kao prvi čovjek pravosuđa, omogućio Dodiku da ne odgovara za brojne tužbe za autoput, zgradu Vlade, itd. Tužioci su se proglasili nenadležnim za te istrage, a onda je Tegeltija vrtoglavo napredovao i kad je pod pritiskom stranaca smijenjen, postao je Dodikov savjetnik i do kraja pokazao da je pijun u njegovim rukama. Sudije VSTS-a su vrh smeća i ljudskog otpada koji se nakotio u pravosudnom sistemu. Oni su glasali za Tegeltiju da je nevin u aferi „potkivanje“.

Za to vrijeme, protiv Vas se vodi veliki broj sporova?

VUKANOVIĆ: Protiv mene se vodi organizovanja kampanja. Ja potičem iz radničke porodice. Oni misle da će me kaznama i montiranim procesima obeshrabtiti, ili diskreditovati tako što jednom više neću imati sredstava da plaćem te izgubljene procese. Već sam uzeo kredit od 30.000 KM kojim plaćam sudske procese i odštete i primam samo pola plate. U Trebinju imam 10-ak sporova, u Foči, Loparama, Bijeljini, Banjaluci…

Kad Vas je policija privodila, na snimku se čuje da građani uzvikuju „ne diraj ga“. Građani su na Vašoj strani. Planirate li slične akcije i u budućnosti?

VUKANOVIĆ: Treba ih držati u iznanađenju. Narod je počeo da se budi. Ljudi su se poistovjetili s ovim jer su osjetili nepravdu na svojoj koži. Pravosudni sistem ne funkcioniše, i neko za to mora da snosi odgovornost. Zato su ljudi onako reagovali, jer znaju da ja govorim istinu i da je pravda na mojoj strani, a da su ona dvojica najodgovorniji što se Trebinje kao grad raspada od kriminala. Biće sličnih akcija, ali moram biti nepredvidiv. To i jeste tajna uspjeha, što ne znaju koji je moj sljedeći korak, ali neka budu spremni kadije i ostali.

Stavljanje na ruke lisica vama kao jednom od najagilnijih narodnih poslanika je pokušaj diskreditacije. Koliko svima njima smetate kao korektivni faktor?

VUKANOVIĆ: Trudim se da opravdam svoj poslanički mandat i ponosan sam na činjenicu da me ljudi zovu u cijeloj BiH. Nedavno sam toplo dočekan u Mostaru gdje nemam nikakvu izbornu bazu i ljudi ne mogu glasati za mene. Ja pokušavam opravdati podršku i ponosan sam na činjenicu da sam obuzdao neke tajkune i moćnike, npr. vlasnika mliječne industrije Pađeni i Rodoljuba Draškovića. Poboljšao sam položaj radnika, natjerao ih da im povećaju plate i radnu sedmicu usklade sa zakonom. Narod je prepoznao moju borbu kao iskrenu i nadam se da nikada neću doći u iskušenje i zamku da iznevjerim njegova očekivanja.

U Mostaru, Sarajevu, Bihaću Vi se osjećate kao kod kuće, ali ljudi iz RS-a misle da nije tako. Ko je inicijator straha i podjela i koliko mediji u RS-u doprinose tome, na čelu sa javnim servisom?

VUKANOVIĆ: Javni servis je fabrika mržnje i zla, ali i neki drugi mediji i u RS-u i u FBiH imaju ulogu u tome i u službi su moćnika. Crnoj trojci Dodik-Bakir-Čović odgovaraju stalne tenzije i privid da smo zarobljeni. Svaka normalizacija društva i odnosa njima ne ide na ruku, jer u normalnom društvu oni bi bili smaknuti sa političke scene. Neophodno je da se narod otrgne, kako bi njih trojica završili na smetljištu istorije, a mi se vratili privredi i ekonomiji, normalnom životu, suživotu i poštovanju Dejtona. Promjenom sistema i drugačijim diskursom koji ćemo mi nametnuti, donijećemo promjene.

Postoji li istinski interes i kapaciteti da se Republika Srpska otcijepi od Bosne i Hercegovine?

VUKANOVIĆ: To je jedna suicidna i opasna priča koja može da košta Republiku Srpsku i srpski narod u BiH, a Milorad Dodik to ne radi zato što smatra da je to dobro, već što takvim situacijama on podiže tenzije i skreće priču sa suštinskih problema, predstavljajući sebe velikim Srbinom i patriotom. To on radi već 10 godina i možda su na početku ljudi i vjerovali u to, ali svima je sada jasno da je on veliki manipulator i korumpirani političar koji je do temelja razorio RS.

Nedavno je Milorad Dodik napao našu kolegicu i političku analitičarku Tanju Topić, nazivajući je njemačkom špijunkom.

VUKANOVIĆ: Osudio sam to, tražeći da to osudi i Narodna skupština. Vladajuća većina ne smije da govori o tome i suprotstavi se takvom narativu. Stavljati nekome metu na čelo je jako opasno. To što rade Dodik i Bakir, etiketirajući novinare da su neprijatelji i izdajnici, je vrlo opasno i može dovesti do toga da neki građani uzmu pravdu u svoje ruke. To se sada dešava i Senadu Hadžifejzoviću. Pozivam ljude sa čela države da vode računa o tome šta govore. Njihova riječ ima težinu i etiketiranje nekoga ugrožava život. Sloboda govora i mišljenja, kao i promjena vlasti, su demokratske tekovine društva.

Oduvijek ste bliski ste strukturama SDS-a koji je po politikama i ideologiji trenutno dosta manje krut u odnosu na SNSD. Postoji li u BiH istinska ljevica i progresivna građanska opcija koja bi ujedinila biračko tijelo?

VUKANOVIĆ: Mi živimo u društvu u kojem nema ni ljevice ni desnice. Stranke su interesne grupacije bez ideologije. To što se zalažem za poštivanje ljudskih prava i ravnopravnost su civilizacijska dostignuća koja bi trebala biti osnov svima. SNSD je krajnja desnica po svojim istupima.

A koji je to najmanji mogući imenilac oko kojeg bi mogle da se okupe sve iole progresivnije snage iz Republike Srpske i Federacije BiH, dakle iz cijele države, u pokušaju svrgavanja etnonacionalističkih politika i ideologija koje su, bukvalno i doslovno, uništile ovu zemlju, otjerale desetine hiljada ljudi vani i napravile nam život nemogućim 25 godina nakon rata?

VUKANOVIĆ: Bitno je da dođu ljudi bez hipoteka koji istinski rade na suživotu i pomirenju. Moramo početi poštovati sve žrtve, prvo osuditi zločine koje su počinili vaši sunarodnici, a onda sve ostale. Moramo prestati etiketirati čitave narode i entitete, a onda se okrenuti privredi, ekonomiji, zaustaviti iseljavanje, podignuti standard zdravstva i školstva, profesionalizovati javnu upravu… To je potrebno uraditi da bi se stvari pokrenule u pravom smjeru

A zašto ste pustili snimak u kojem se Sarajlije iz autobusa koji su krenuli na glasanje u Crnu Goru pogrdno nazivaju? Kako je došlo do toga?

VUKANOVIĆ: Radio sam protiv Mila Đukanovića na posljednjim crnogorskim izborima, kao što radim protiv svih despota. On je napravio sistem zarobljavanja institucija i pokoravanja koji ostali kopiraju. Jako važno je bilo da se uruši taj sistem, preko koga ide kriminal, droga i šverc. Još kao student sam se borio protiv njegovog režima i štitio sam prava ljudi na slobodu vjeroispovijesti i pravo na imovinu. Noć prije izbornog dana uhapšen je Draško Stanivuković i deportovan u BiH. Ja sam bio na putu za Budvu i dobijao sam snimke kako jedan Trebinjac organizuje ljude iz Hercegovine da za novac idu glasati za Đukanovića. Imali su propusnice i nisu im trebali testovi. Onda ljudi iz Crne Gore dođu u Trebinje i glasaju za Dodika. To je grubo miješanje u izborni proces u drugoj državi. Dok sam vozio, dobijao sa snimke kako ljudi prelaze granicu i dobio sam taj snimak iz Pljevalja, u kojem ljudi ne idu samo iz Hercegovine, nego i iz Sarajeva. Nisam pogledao taj snimak, samo sam ga objavio, naznačivši da ja nisam autor. No, iako su bili svjesni toga da to ja nisam rekao, pojedini ljudi su manipulisali, govoreći da sam ja Sarajlije nazvao Turcima, što naravno nikada ne bih.

Imate li namjeru da se kandidujete kao predstavnik opozicije recimo za člana Predsjedništva BiH, i da li smatrate da biste dobili povjerenje građana, budući da se ne zalažete za interese Srba na način na koji to radi Milorad Dodik?

VUKANOVIĆ: Svi znaju da sam ja iskreni patriota koji radi za opšte dobro. Biću kandidat ukoliko me podrži opozicija. Krajem godine biće ispitivanje javnosti, pa ćemo vidjeti šta kažu ankete. Ja sam spreman prihvatiti taj izazov i ukoliko budu pošteni izbori, očekujem dobar rezultat.

Sa Pokretom za pravdu i red trenutno obilazite državu. Šta je cilj i kako to radite bez velike partijske infrastrukture?

VUKANOVIĆ: Ne možete praviti veliku partijsku infrastrukturu a da vam vladajuća stranka ne inkorporira svoje ljude koji bi tu rovarili i pravili probleme. Radim s malom grupom i u svakom gradu imam po nekoliko ljudi koji bi bili nosioci listi i poštovali volju građana. Nadam se da će ova lista biti najveće iznenađenje narednih izbora i da ću moći formirati klub sa pet do osam poslanika. Volio bih da to bude garant da će se ovdje stvari mijenjati iz korijena.

Vanja Šunjić (Inforadar)