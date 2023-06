Nebojša Vukanović : „Ko god je pravio pakt s Dodikom, skupo ga je koštalo“

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red i zastupnik u NSRS-u, komentarisao je za Rezime slučaj gostovanja SARTR-a u Banjoj Luci – za njega je to slika jednog razorenog i totalitarnog društva: „Sve se pokrenulo nakon tvita jedne potpuno marginalne osobe – Gorice Dodik, koja zahvaljujući svom tati crpi neku tobožnju moć i utjecaj. Ona je preko svojih ulizica pokrenula tu medijsku hajku. Nije im smetala sjednica Vlada RS-a i FBiH, brzo su se zaboravile krupne riječi i jezik mržnje njenog oca, sad su iskoristili priliku – ili žele nekog tamo kadrovski da unište ili da podignu tenziju i oko ovakvih pitanja“.

Pravosuđe je pod kontrolom političara, sraslo je s mafijom. Vukanović je podsjetio kako je nedavno uhapšen brat prvog tužioca BiH – po ko zna koji put. Ne može on biti odgovoran za svog brata – ali to je dovoljno da izgubi ugled, ističe Vukanović jer i ranije su postojale sumnje da je puštan na slobodu jer mu je Milanko Kajganić brat, koji, dodaje, vjerovatno neće dočekati kraj mandata, kao ni što prethodnici mu nisu.

Vladajuće stranke su postale velike mafijaške organizacije koje pljačkaju ogroman novac – ljudima u našoj napaćenoj zemlji, pored sigurnosti, treba i pravde i reda, poručuje Vukanović, da se vrati nekadašnji srednji sloj.

„Dugo vremena sam trpio udarce, nazivan sam izdajnikom, bakirovcem – zbog svoje normalne politike, ali napokon je to došlo na svoje. Danas sam toplo dočekan i ne znam kada sam došao u Sarajevo, a da me neko nije počastio pićem ili zovnuo na ćevape. Namjerno prođem Baščaršijom da me sretne deset ljudi – drago mi je da obični svijet prepoznaje iskrene namjere“, kazao je Vukanović.

Vukanović je istakao kako je bio spreman i na neku vrstu poniženja i političku štetu apelujući kod Elmedina Konakovića i Nermina Nikšića da ne daju Miloradu Dodiku četvrtog delegata: „Nemojte dati čovjeku koji nema razum i koji nema nikakvu odgovornost ključeve svih vrata u državi. Oni su se oglušili“.

Kad je u pitanju saradnja i koalicija na državnom nivou, Vukanović ističe pomoć opoziciji u FBiH: Stalno sam ukazivao na štetnost osovine zla trojke SDA-SNSD-HDZ. Puno je od toga imala koristi opozicija koja je sad vlast u FBiH. Moram reći da je naš položaj jako težak jer Milorad Dodik ima otvorenu podršku Rusije, podršku Srbije koja nije prestala, podršku Crkve, podršku zapadnih centara moći koji mu daju kredite, koji mu tolerišu ovakvo ponašanje. Teško je kad nemate nijednog saveznika voditi borbu – on ima pare i moć, u politici se to cijeni, uvijek se nađu neki dilovi“.

Za Vojina Mijatovića kaže da je dobro unovčio svoj angažman – on je Dodikov trojanac, tvrdi Vukanović, pod punom odgovornosti.

„Ko god je pravio pakt s Dodikom, skupo ga je koštalo“, poručuje Vukanović – to je pakt sa đavolom, jer nikakva koalicija gdje se on ne pita za sve nije bila dugog vijeka.

(Kliker.info-FTV)