Nebojša Vukanović : Milorad Dodik se boji Aleksandra Vučića jer ga za sedam dana može politički uništiti

Gost Rezimea FTV bio je Nebojša Vukanović, samostalni zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

O nedavno održanoj sjednici Vijeća ministara kaže da je to bila jedna šahovska igra koja je maestralno odigrana sa SNSD-om kako bi se demaskirala i ogolila do kraja njihova lažna, patriotska politika i populizam kojim manipulišu i opstaju na vlasti.

“Znate da je Milorad Dodik mnoge izbore dobio, posebno 2018. kada je to doživjelo vrhunac, njegovo etiketiranje opozicije, nas koji želimo živjeti normalno da smo izdajnici, bakirovci, poturice, strani plaćenici. I onda smo mi morali da na maestralan način ogolimo njega. Dakle to je bila jedna šahovska igra u kojoj, kad je počela kriza s Inzkom, ja sam odmah rekao da je to sve bilo dogovoreno jer on ne može reagovati za 10 minuta.”

Ističe da to nije bila kapitulacija i opozicije jer je Dodik nakon Inzkovog zakona reagovao nakon 10 minuta.

“Ja sam rekao nemoguće ako to nisi sve unaprijed znao. I onda je on rekao da treba da se povuku sudije i tužioci. Ja sam rekao budi jednom muško i povuci se ti, nemoj uvijek da se kriješ iza drugih. I to je njega pogodilo i onda je on prihvatio to što sam ja predložio da se on povuče. Odmah sam rekao sad čekamo kad će on da popusti jer on je marioneta u rukama stranaca i nije samostalan kako se želi predstaviti. I sad kad je kapitulirao, po ko zna koji put, onda je svakom u Republici Srpskoj jasno da on nije nikakav ni Srbin ni srbenda ni patriota kako se predstavlja, već jedan beskrupulozni makijavelista koji je spreman na sve.”

Na pitanje koja je razlika između opozicije i SNSD-a kada je riječ o državi, Vukanović odgovara: “Ja sam neko ko govori da je vrhunski patriotizam da svaka institucija u ovoj napaćenoj zemlji funkcioniše jer ljudi nam pobjegoše, nestadoše. Izgubili smo pola miliona ljudi zadnjih 10 godina. Dakle, svaka blokada je kontraproduktivna. I Milorad Dodik je uvijek blokira iz ličnih, a ne nekih nacionalnih interesa. Sadašnja blokada tobož se nastavlja nakon prekida sa glasanjem samo da bi on primorao SDA da odobri 100 miliona maraka da se od njegovog kuma Mileta Radišića kupi zgrada Grand trade i spreman je Bošnjacima i SDA čak da ustupi mjesto direktora poslije Mira Džakule, iako treba zapasti Srbina. Dakle, ja sam neko ko uvijek govori da je vrhunski patriotizam, srpski, slati najbolje ljude iz RS-a, najobrazovanije da budu ambasadori, ministri.”

Ako se raspakuje Dejton Republika Srpska će izgubiti dio autonomije

Tvrdi da se on protivi podršci opozicije SNSD-u u blokadi državnih institucija.

“Ja ne mogu govoriti u ime svih, ali sigurno 5 godina zadnjih govorim da svako zatezanje konopca i blokade će dovesti do toga da će neko raspakovati Dejton, a ako se raspakuje Dejton Republika Srpska će, kao i do sada, izgubiti dio autonomije. Dakle nema nikakvog osnova za bilo kakvu blokadu.”

Smatra da je opozicija u ovu igru ušla da bi istjerala Dodika na čistac.

“Da on nije taj Srbin koji će ići u referendum i nezavisnost . Mi često moramo voditi s njim neke šahovske poteze da bi ga ogolili i da bi ga razbili u paramparčad. Više niko u RS-u ne vjeruje da je on neki veliki Srbin i patriota koji se bori za nezavisnost, kako je on to predstavio, već da je on populista i makijavelista koji se boji samo za sebe i svoje interese.”

Vukanović kaže da je Dodikova politička manipulacija da je RS ugrožena od države.

“Kako će biti ugrožena ako Republika Srpska ima potpunu autonomiju na 49% Bosne i Hercegovine, a ima pravo veta u zajedničkim institucijama. Dodik se boji pravne države, kako god se ona zvala. I on je počeo da pišti i da vrišti kad je smijenjen Milan Tegeltija sa čela VSTS-a koji je otišao za njegovog savjetnika, a koji je ogolio funkcionisanje pravosudnog sistema u BiH. Jer ga je on svojim položajem amnestirao i omogućio mu ovakav haos, korupciju, pljačku i da prođe nekažnjeno. Dakle on se boji pravne države.”

Na pitanje šta Milan Tegeltija radi kod Dodika kaže: “Mislim da dnevno napiše 2-3 tweeta o meni, opsesija sam im postao. I nekad gostuje po televizijama. Siguran sam da postoji sukob između Dodika i Dragana Lukača. Lukač ima možda jedan od ključnih resora u RS-u i vjerovatno je postao toliko autonoman. On ima kontrolu nad MUP-om i to Dodiku ne odgovara jer ga drži u šaci.”

Milorad Dodik i Aleksandar Vučić se međusobno ne podnose

Navodi da Dodik nije ruski čovjek, već da je bio i ostao marioneta u rukama Amerikanaca i Zapada.

“Oni su ga svaki put doveli. Jel mislite da bi MMF, Svjetska banka, EBRD davali Dodiku i njegovim koalicionim partnerima stotine miliona i tolerisali ovakav kriminal, ubistva, korupciju, gušenje medija, da ne rade u njihovom interesu? Ne bi. Samo odjednom da zavrnu slavinu, on bi pao. On vlada apsolutistički, tiranski, kao jedan diktator srednjevjekovni koji je zarobio čitavu državu.”

Vukanović ističe da se Milorad Dodik i Aleksandar Vučić međusobno ne podnose.

“Tu postoji animozitet, ali postoji neki međusoban odnos iz interesa. Vučiću zbog domaće javnosti svakako odgovara da ima dobre donose sa čelnim ljudima RS-a, da on ovdje šalje pomoć i pokazuje snagu Srbije koja je u pandemiji pokazala koliko smo mi razbijeni. S druge strane, Dodik nema drugog oslonca. Podrška koju daje Vučić je ključna za opstanak Milorada Dodika. Opozicija mora dobiti podršku naroda, a ne Vučića. Moramo da vodimo autentičnu, našu politiku. Dobre odnose imati sa svima, posebno sa Srbijom i zemljama u regionu. Ali ne treba biti ničija marioneta, da vas neko drži na uzdi. Mislim da je ključ pobjede da ljudi prpeoznaju iskrenost i da vide da će se stvari mijenjati sistemski, iz korijena. Da će se postaviti neke norme u društvu kakve bi trebale da postoje. Poštujemo Srbiju, imamo korektne odnose, kao i Hrvatsku, ali to ne znači da moramo biti nečije marionete. Ja to sebi nikad ne bih dopustio.”

Tvrdi da se Milorad Dodik itekako boji Aleksandra Vučića.

“On ga može sruštii za sedam dana. Da otvori Pandorinu kutiju i da počnu mediji pod kontrolom vlasti u Srbiji da pišu o Dodikovim investicijama, poslovima, nekretninama u Srbiji, za sedam dana je gotov. Politički.”

O krupnim aferama koje trenutno potresaju Republiku Srpsku kaže da one izlaze svaki dan.

“Uhapsi se Zeljković prije 15-20 dana, određen pritvor, već je postala stara tema. Nažalost toliko je skandala. Mi smo taoci ljudi koji su izgubili kontakt sa realnošću. Obrazovanje se raspada, privreda se raspada, prezaduženi smo. Dakle po svim parametrima, ja mislim da ne može dublje da se potone. Afera je i zgrada Ustavnog suda RS-a jer je nacrtan tender. To je jedan ustaljen način na koji Milorad Dodik izvlači pare iz javnog sektora.”

Ćirilica i latinica su potpuno ravnopravni

Kaže da se Dodik boji i opozicije u RS-u.

“Najvažnija poruka sa skupa u Banja Luci je da su se ti ljudi kući vratili puni pozitivne energije. Kad on napravi skup, to je kao na sahrani. Ljudi su tu natjerani na silu i samo gledaju kad će otići, i njih je sramota gdje budu. I to je ključno. bio je stvarno impozantan broj ljudi i mislim da i sam Dodik i njegovi potezi su postali panični jer je svjestan da je trajno izgubio i Banja Luku i povjerenj građana Republike Srpske.”

Vukanović ističe da ne odustaju od zahtjeva, te da su pokazali odlučnost i da nema popuštanja.

“Teško je moguće ujedinjenje opozicije u Federaciji i opozicije u RS-u. To se može ujediniti poslije izbora. Poslije izbora se može napraviti novi Savjet mionistara u kojem neće biti, nadam se, ove tri osovine zla, SNSD, SDA i HDZ. Sad bi se kompromitovala bilo kakva saradnja i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Prvo što za tim nema potrebe. Svaka izborna jedinica je posebna. Moram reći da nemamo strateškog partnera iz Federacije koji bi iskreno radio na pomirenju.”

Smatra da u narodu postoji raspoloženje da je dosta i da će stvari vrlo brzo ići da čistac.

“Bitno je da narod prepoznaje ljude kojima istinski vjeruje. Ne pijem kafu sa Nešićem, ali to neće biti problem. Ja stvarno ne trčim ni za kakvom funkcijom, ne patim za tim.”

“Mislim da su ćirilica i latinica potpuno ravnopravni. To je jedna od populističkih priča gdje Dodik želi da se predstavi kao neka velika srbenda. Uvjereni smo u pobjedu opozicije, najmanje 70% naroda je protiv njih. Jedino je problem ako međunarodna zajednica omogući da naprave opet neku brutalnu krađu izbora.”

(Kliker.info-FTV)