Nebojša Vukanović: Čuvajte Dejton, ne vodite Republiku Srpsku u provaliju (VIDEO)

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović, osvrćući se na Dodikovo “Goodbye BiH, welcome RS-exit”, ukazao je na opasnost tih ideja, navodeći da može doći do ‘raspakivanja’ Dejtonskog sporazuma.

“Nisam londonski đak, pa možda neću to dobro da prevedem. Ja to vidim kao suicid, autodestrukciju, ludilo. Neko će to da prevede kao R-sex-it, a onda smo nagrabusili”, rekao je Vukanović.

Potom je ukazao na opasnost priče o izdvajanju Republike Srpske, ilustrujući to primjerom da srpski narod sjedne u autobus bez kočnica, a da na prvoj krivini njegove vođe iskoče.

“Vi ćete iskočiti iz autobusa, a narod će otići u provaliju”, rekao je Vukanović.

“Lako je Dodiku, ima vilu u Beogradu… Znate li čime se igrate, sa sudbinom ovog naroda, čiji su sinovi živote dali za Republiku Srpsku”, upitao je Vukanović.

Vukanović poziva na razum i da se poslanicima Narodne skupštine dostavi odluka Ustavnog suda BiH.

– Prošli put ste nam podvalili dokument “Programa reformi BiH” – rekao je on.

“Pričati o referendumu je veoma opasno, treba da branimo Dejtonski sporazum kao svetinju, vaši postupci vode u ‘Dejton 2’, što je veoma opasno za Republiku Srpsku”, rekao je Vukanović.

Igrate se sa Republikom Srpskom i srpskim narodom, rekao je Vukanović tokom obraćanja u Narodnoj skupštini.

“Novih granica nema bez rata”, upozorio je Vukanović, dodajući da je ova vlast već podijelila Republiku Srpsku na istočnu i zapadnu kod Brčkog.

