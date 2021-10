Nebojša Vukanović : Brod tone, čim je neka velika afera, on diže tenzije!

Poslanik u NSRS Nebojša Vukanović komentarisao je za Hayat.ba politički fijasko u Istočnom Sarajevu na sastanku ambasadora sa zvaničnicima Republike Srpske.

Vukanović je tim povodom poručio da se Dodik poigrava s ozbiljnim stvarima.

“Sve me to podsjetilo na raniji dolazak Catherine Ashton, kada je on na sličan način zategao konopac. Tada je podigao tenzije i produkovao krizu i na kraju je iskoristio da ojača svoju poziciju i preuzme kontrolu nad pravosuđem”, izjavio Vukanović.

Dodaje da je Dodik u velikoj krizi jer mu je potpuno spao rejting.

“Ne može da se odbrani od afera koje on i njegovi saradnici proizvode svaki dan, a njegov nakaradni sistem se raspada. I onda u panici po mantri, čim je neka velika afera, on produkuje krizu i diže tenzije”, ističe on.

Međunarodna zajednica, smatra Vukanović, snosi odgovornost za ovakvo ponašanje Milorada Dodika.

“Već godinama tolerišu i prečutno podržavaju ovakvo devijantno ponašanje Milorada Dodika. Sada Dodik ponovo sebe pokušava da pokaže nekog bitnog od koga zavisi stanje u BiH i da se nametne kao neko ko je tu kao ključan faktor, ali mislim da je njegovo vrijeme prošlo i da on prije svega povlači neke panične poteze jer vidi da brod njegov tone, jer je šupalj na sve strane”, ističe Vukanović.

Podsjećamo, sastanak je održan na Dodikov poziv i od 28 pozvanih predstavnika ambasadora zemalja, sastanku se odazvalo njih 11.

