‘Ne mogu disati’: Savezni agent koljenom pritisnuo demonstranticu u Portlandu (VIDEO)

Savezni agent u Portlandu snimljen je kako mladu demonstranticu oborenu na tlo pritišće koljenom u leđa, dok ona govori kako ne može disati, što podsjeća na slučaj ubijenog Afroamerikanca Georga Floyda.

Floyd je preminuo 25. maja, nakon što mu je bijeli policajac Derek Chauvin pritiskao koljenom vrat gotovo devet minuta, a snimci su pokazali da je Floyd više puta kazao kako ne može da diše.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju američke savezne agente kako su mladu demonstranticu u ranim jutarnjim satima oborili na tlo i klekli joj na leđa, koljenom vršeći pritisak kako ne bi mogla da se pomjeri i sputavali joj ruke, dok se istovremeno čuje kako demonstrantica ponavlja da ne može da diše te kako ih pita zbog čega to rade.

Drugi snimak je prikazao krv na glavi demonstrantice.

Američki mediji su objavili da se gotovo hiljadu demonstranta okupilo sinoć u blizini saveznog suda u Portlandu kako bi održali šezdesete anti rasne proteste u gradu.

Žena na snimku se u nekoliko snimaka objavljenim na Twitteru predstavila kao Noelle Mandolfo.

Na jednom do snimka se čuje kao Mandolfo govori saveznim agentima “Siđite s mene. Zašto? Zašto ovo radite”, dok su je oni sputavali.

Na snimku se također čuje kako agent koji joj je klečao na leđima govori da se prestane opirati.

Dalje se vidi kako se agent namješta da joj kleči na leđima, dok ona više puta govori kako ne može disati. Drugi agent je snimljen kako joj kleči na ruci.

“Ne mogu disati. Ne mogu disati. Ne mogu disati”, ponavljala je Mandolfo.

Ona je zatim pitala agente zašto je privode, dok su joj oni odgovarali da se “prestane opirati”.

Drugi snimci objavljeni na društvenim mrežama su prikazali agenta kako vadi stvari iz džepova demonstrantice na tlu, dok je drugi držao njene ruke na njenim leđima i dalje klečeći na njoj.

Policajac Chauvin je optužen za ubistvo drugog stepena, ubistvo trećeg stepena i ubistvo iz nehata, prenio je Tanjug, pozivajući se na AP.

Preostala trojica policajaca, koja su učestvovala u privođenju Floyda, Tou Thao, Thomas Lane i J Alexander Kueng, optuženi su za pomaganje i podržavanje ubistva drugog stepena i ubistva iz nehata.

Sva četverica policajaca otpuštena su nakon ubistva Floyda, koje je izazvalo proteste širom svijeta i pretvorilo se u nacionalni obračun s rasizmom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Afroamerikanac George Floyd više od 20 puta je rekao da ne može disati, dozivao djecu i pokojnu majku i govorio da će ga policajci ubiti prije nego što je izdahnuo tokom brutalnog policijskog privođenja u Minneapolisu, pokazuju novi dokazi.

George Floyd ubijen je 25. maja, a bijeli policajac pritiskao mu je, dok je ležao na tlu, koljenom vrat gotovo devet minuta.

Njegova smrt pokrenula je masovni val protesta protiv rasizma i policijske brutalnosti u SAD-u, a potom i u svijetu.

(Kliker.info-AJB)

