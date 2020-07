Naučnik iz BiH primio vakcinu Oxforda, ima poruku za one koji ne vjeruju u COVID (VIDEO)

Vakcina protiv korona virusa razvijena na Univerzitetu Oxford sigurna je i proizvodi pozitivnu imunološku reakciju. U ispitivanjima u ranoj fazi razvijoja učestvovalo je 1.077 ljudi, među kojima i Bosanac Branko Rihtman, mikrobiolog Univerziteta Warwic, koji se u istraživanje Oxforda uključio kao dobrovoljac. Naučnik je o svom iskustvu govorio za N1.

Kako se osjećate sad? Da li vas je bilo strah kada ste primili vakcinu?

Nije bilo straha. Prije mene je 500 ljudi primilo vakcinu, ja sam se priključio u drugoj fazi. Ova vakcina i kao sve druge vakcine savršeno je sigurna, tako da me nije bilo strah.

Vi još uvijek ne znate da li je ono što ste primili vakcina? Objasnite nam malo proces?

Pedeset posto ljudi je primilo placebo vakcinu, a druga polovina je dobila pravu vakcinu protiv COVID-19. Aplicirao sam preko online formulara, nazvali su me i pitali nekoliko stvari o zdravlju. U bolnici u Birmingemu su provjerili da li sam bio izložen korona virusu. Kada je rezultat bio negativan, onda sam vakcinu dobio u rame. Dakle, nije to neka specijalna stvar. Nakon vakcinisanja zadržali su me pola sata da vidi da li ću dobiti kakve nuspojave, a nakon toga su me pustili kući. To je bilo prije šest sedmica i od tada svakih sedam dana radim PCR test. Na taj način se prati da li je sve u redu. Za sad sam negativan, da li je tome razlog vakcina ili što se čuvam – ne znam.

Kako ste se odlučili na ovaj korak?

Može se reći da sam bio malo radoznao, ali glavna stvar što sam se odlučio na vakcinisanje je da smatram da svako treba doprinijeti (u borbi protiv pandemije korona virusa) koliko ko može. Pošto nisam medicinar ne mogu direktno pomoći ljudima koji su bolesni, a smatram da je vakcina jedini put da se vratimo u normalnost. Ovo je način na koji ja mogu doprinijeti.

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da postoje 23 vakcine kandidata za COVID-19, koje su u kliničkom razvoju. Vakcina na kojoj rade naučnici iz Oxforda jedina ima i dostupne kliničke podatke. Da li to znači da je vrlo moguće da će upravo ta vakcina biti ona koja će se naći na širem tržištu?

Ova vakcina koju je razvio Oxford je posebna i drugačija jer se na njoj već radilo, vrlo je sličan sistem na kojem se radilo u borbi protiv boelsti poput SARS-a, HIV-a itd. Oni su bili u vrlo dobroj situaciji kada je izbila pandemija i mogli su uspješno razvijati vakcinu. Ta vakcina bi već u septembru ili oktobru mogla biti dostupna ljudima. Cilj je da vakcina bude dostupna prije sezone gripe kako bi se izbjeglo opterećenje zdravstvenog sistema.

Na kraju kao naučnik – imate li poruku za ljude koji smatraju kako je pandemija zavjera farmaceutske industrije, koji ne vjeruju u postojanje korona virusa i ne žele se vakcinistati?

Stvar je vrlo jednostavna, nauku ne interesuje šta neko vjeruje, ona ima činjenice. Vakcine su maltene iskorijenile svaku bolest protiv koje su napravljene. Neko kaže da su vakcine kao Evropska unija – toliko dobro rješenje da se zaboravilo šta je problem. Dokazano je da su (vakcine) sigurne, efikasne i da iskorjenjuju problem. Svaki argument koji je protiv vakcina, da li one uzrokuju ovu ili onu bolest, kategorično se pobije. Sad je pitanje na nama – da li ćemo se voditi činjenicama ili neracionalnim strahovima. Prilikom odlučivanja o vakcinisanju nadam se da će se ljudi voditi opštim dobrom, a ne ličnim uvjerenjima.

(Kliker.info-N1)