Naučnici s MIT-a dizajnirali “leteći tanjur”, koji bimogao lebdjeti nad Mjesecom

Naučnici s MIT-a dizajnirali su maleni rover koji podsjeća na “leteći tanjur”, a koji bi mogao lebdjeti nad površinom Mjeseca ili drugim nebeskim tijelima koja nemaju atmosferu.

Glavni pogon ovog “letećeg tanjura” bilo bi električno polje koje nastaje pri izravnom izlaganju Suncu i solarnoj plazmi. Na svemirskim tijelima kod kojih nema atmosfere, izloženost Suncu stvara naboj koji može podići prašinu s površine na više od jednog metra, a znanstvenici su otkrili kako iskoristiti tu vrstu energije.

Rover bi bio napravljen od Mylara, a koristio bi ionske zrake za punjenje i povećanje prirodnog površinskog naboja, suprotstavljajući se na taj način gravitaciji, piše Science Alert.

Rover koji levitira

“S lebdećim roverom ne morate brinuti o kotačima ili nekim drugim dijelovima. Teren na asteroidu može bi biti potpuno neravan, no ako imate rover koji lebdi nad površinom, tada ga možete bez problema istraživati”, rekao je zrakoplovni inženjer Paulo Lozano sa sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Znanstvenici su u laboratoriju uspjeli pomoću ionskog izvora iznad površine podići malo vozilo veličine dlana, a teško oko 60 grama.

“Ova vrsta ionskog dizajna koristi vrlo malo energije, a stvara dosta napona. Potrebno vam je toliko malo snage da biste to mogli učiniti gotovo besplatno”, kazao je Lozano.

Potrebno malo energije

Pri spremanju za let na Mjesec (ili bilo gdje drugdje u svemiru), važno je ponijeti što manje “prtljage”. Naime, letjelici s težim teretom treba više goriva, što pak košta više novaca. U slučaju ovog “letećeg tanjura”, on bi prirodnim putem crpio velik dio potrebne energije.

Trenutna analiza pokazuje da je levitacija u tom smislu moguća, no trebat će daljnja modeliranja i eksperimenti kako bi se rover mogao podići na potrebnu visinu. Znanstvenici navode da dosadašnji izračuni pokazuju kako je tako nešto moguće izvesti.

Istraživanje naziva Electrostatic Levitation on Atmosphere-Less Planetary Bodies with Ionic-Liquid Ion Sources objavljeno je u časopisu Journal of Spacecraft and Rockets.

