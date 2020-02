Nataša Kandić jasno i glasno poručuje : Donesene su četiri presude za genocid u Srebrenici

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je, govoreći o incidentu u opštini Stari grad kada su je napali članovi SRS, da je mislila da nasilje neće biti dopušteno i da će u zgradi Skupštine opštine Stari Grad morati da se poštuje zakon. Upitala je kako to da jedan predsjednik stranke (Vojislav Šešelj) naređuje da se izbacuju oni koji su došli na tribinu, kako on odlučuje ko može, a ko ne može da bude na tribini, koju pritom organizuje u javnom prostoru. Ocijenila je da je Šešelj započeo kampanju.

Napad na mirovne aktiviste u javnom prostoru samo je posljednji u nizu incidenata koje je izazvao lider radikala Vojislav Šešelj. Čini se da Šešelj bira što bahatiji, nepristojniji i agresivniji nastup za privlačenje pažnje javnosti – ali postavlja se pitanje ko i zbog čega dozvoljava da se narativ devedesetih ponovo nađe u javnom prostoru. Da li se mržnja ponovo servira građanima i sa kojim ciljem?

“Ono što je bitno, u Starom gradu poslanici su znali za taj događaj, ne samo iz redova SRS, nego iz drugih političkih partija, zato što postoji obaveza da se popuni obrazac, određeni formular, kada se zakazuje neki skup. To nije bio partijski skup, to je bila tribina, tu su bili pozvani panelisti da iznesu svoja izlaganja o temi, a tema je bila iznošenje navodno novih činjenica da se u Srebrenici navodno nije dogodio genocid”, navela je Kandić, gostujući u Danu uživo.

Kaže da je sedam, osam učesnika učestvovalo u prezentaciji i debati o sadržaju tri knjige Vojislava Šešelja, tako da se ne može govoriti o zatvorenom skupu. Ta tribina otvara mnogo više drugih stvari, kaže gošća N1, pitajući kako to da jedan predsjednik stranke naređuje da se izbacuju oni koji su došli na tribinu, da on odlučuje ko može, a ko ne može da bude na tribini, koju pritom organizuje u javnom prostoru.

“Da li je Šešelj postavljen na neku poziciju u policiji u tužilaštvu, jer očito sa ovakvim ponašanjem, sa ovakvim naredbama, on kao da je preuzeo ingerencije nekih državnih institucija… Onda se postavlja pitanje – šta se to događa u opštini Stari grad, koja nije neka radikalska opština. To je uvek bila važna centralna, opoziciona, demokratska opština, a onda se tu pokazuje da je predsednik opštine izabran glasovima radikala”, navela je.

On je iz redova opozicije, a u toj opštini se navodno iznose neki novi dokazi o Srebrenici, dodala je.

A ocjenjuje da je sada trenutak za to, i to logičan…

“Ove godine će biti 25 godina od izvršenog genocida u Srebrenici, čini se da razne grupe, oni koji poriču i stalno govore – Haški tribunal to je jedna politička konstrukcija događaja, postoje neki drugi dokazi, koji do danas nisu izneti. To se događa u Republici Srpskoj, tamo je formirana jedna komisija koja ima zadatak da utvrdi činjenice u vezi sa Srebrenicom”, dodala je.

Šešelj je izdao tri toma o Srebrenici i on počinje svoju kampanju, kaže Kandić, dodajući da je vidjela da je ta sala u opštini Stari grad bila puna, koja je, dodaje, velika. Bilo je mlađe generacije, mogu se vidjeti na Youtubeu aplauzi i podrška, to je početak njegove kampanje, istakla je.

Tog dana smo videli da je najavljena tribina, videli smo ko su govornici, rekli smo da ono što možemo da uradimo je da odemo, navela je Kandić.

“Lično sam mislila – neće se niko usuditi, mora da postoji redarska služba, oni su po zakonu obavezni da spreče bilo kakav pokušaj nasilja”, navela je, dodajući da je smatrala da neki incident neće biti dopušten i da će u zgradi Skupštine opštine morati da se poštuje zakon. Dodaje da nije ni pomislila da će lider SRS Vojislav Šešelj da kaže “onako prostački, izbacite je”.

“Mislila sam da nešto mogu da kažem, da ću moći da kažem – čekajte, donesene su četiri presude za genocid, preko 600 svedoka je saslušano o tome šta se dogodilo. Pa ne možemo da kažemo da svi oficiri Vojske Republike Srpske lažu. Ne možemo da kažemo da je Dragan Obrenović lagao, ako je Momir Nikolić nešto i, da kažem, preterao u priznavanju krivice, ne možemo da kažemo da je sve Beara počinio… Tu su forenzički izveštaji, brojni dokazi koji govore koliko je bilo u koloni, koliko je bilo u Potočarima, šta se u Potočarima događalo… A ne da se sada ovom jadnom društvu serviraju priče o tome da sada Britanci raspolažu dokazima, da do sada nije bilo javno, ali da će to potpuno izmeniti celu sliku o tome”, navela je.

Kandić je rekla da u Republici Srpskoj, “u vezi sa tom formiranom komisijom, jača taj jedan organizovani savez o tome da sada treba što više izmišljotina izneti kad je u pitanju Srebrenica”, upravo zato što je 25 godina od tada.

Kandićeva je rekla i da je samo njih šestoro otišlo na Šešeljevu tribinu, da nije bilo reakcija ni iz državnih institucija, ali ni iz opozicije, navodeći da “kao da postoji neka saglasnost – neka izlazi sa novim izmišljotinama, dobro će nam doći”.

Čini se, kaže gošća Dana uživo, da se nosioci pozicija u institucijama plaše tih grupa i desnih ekstremističkih partija. Dodaje da Šešelj ima neograničenu slobodu.

Kandić je ispričala i da se zapanjila kako je na ovaj događaj u opštini Stari Grad reagovala Politika, navodeći da je taj list juče objavio tekst u kome se Šešelj, kako kaže, predstavlja kao neko ko osuđuje ono što se dogodilo u Srebrenici, a najgore što se o njemu može reći, kako je navedeno u tekstu a prenosi Kandić – da povremeno krši političku korektnost. “Inače se divi Politika njemu koji je neprevaziđeni politiki šoumen, eto on osuđuje, smatra da sve odgovorne za Srebrenicu treba procesuirati. Ali, to što on kaže da se u Srebrenici nije dogodio genocid, to se ne pominje”, navela je. Istakla je da je šokirana da ljude u Politici nije sramota da tako predstavljaju Šešelja, kao mirotvorca.

Podseća da je i premijerka Ana Brnabić, kako kaže, odsečno rekla, “kao da spada među najveće eksperte”, da se nije dogodio genocid.

“Ne znam da li imamo ijednog ministra u Vladi koji je rekao da je Srbija time što je uhapsila, predala Haškom tribunalu one koji su bili optuženi, pa osuđeni za genocid, da je ona time priznala ne samo nadležnost Haškom tribunalu, već je priznala da je obavezna i da hapsi i predaje one koji su optuženi za genocid. A posle toga, negiranje genocida teško da može da se prihvati kao pristup, ako država hapsi i predaje one koji su optuženi za genocid”, naglasila je.

Kandić kaže da premijerka i ministri predstavljaju veliku opasnost za poziciju Srbije u regionu, za uspostavljanje normalnih dobrosusedskih odnosa – ako imamo Ivicu Dačić, Aleksandra Vulina kog, kako kaže, nijedna zemlja u susedstvu neće pozvati u prijateljsku posjetu ili ako imamo ministra zdravlja Zlatibora Lonačara, koji daje izjavu, poslije koje, u bilo kojoj zemlji regiona, ne bi ostao na poziciji ministra…

