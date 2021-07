Nataša Kandić : Bitno da jače promovišemo presuđene činjenice i stalno predajemo mladim generacijama !

Sada je bitno da jače i prisutnije pokušamo da presuđene činjenice promovišemo i da ih stalno predajemo mladim generacijama, izjavila je osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić tokom konferencije upriličene u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari povodom pokretanja “Liderske inicijative za Srebrenicu (SLI)”.

Liderska inicijativa za Srebrenicu je neformalna grupa bivših i sadašnjih najviših izabranih (šefova država, članova parlamenata), i imenovanih dužnosnika (ministara, premijera) okupljenih na predlog bivšeg predsedavajućeg Vijeća ministara BiH Zlatka Lagumdžije, temeljem ideje tima Memorijalnog centra Srebrenica i projekta “Istina, dijalog, budućnost”, koji je podržan od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Govoreći putem video-linka, Kandić je kazala da je propušten jedinstven trenutak 1. juna 2005. godine kada je tužilac Jeffrey Nice tokom suđenja Miloševiću pustio deo snimka streljanja šest Muslimana iz Srebrenice, a iste večeri je taj snimak u celosti pustila nezavisna televizija u Beogradu.

Tada je, rekla je Kandić, “Srbija bila na strani žrtava”.

“Nikada se to više nije dogodilo. Ispušten je taj važan trenutak, najvećim delom zbog vlasti koja nije imala sluha da to podrži, već uzvratila stavom da je zločin počinila grupa koja nema veze sa državom. Otada, do danas, mi u Srbiji imamo negiranje i stalno uslovljavanje na druge žrtve ako postoji sećanje na srpske žrtve”, navela je Kandić.

Zbog toga, ocenila je da je sada bitno da jače i prisutnije pokušamo da činjenice koje su presuđene promovišemo i stalno predajemo mladim generacijama.

“Zato je važno da je Memorijalni centar Srebrenica kreirao i što će ubuduće stalno razvijati arhivu, jer bez arhive nema mogućnosti da mlade generacije uključujemo”, dodala je.

Kandić je dodala i da Srebrenica treba da bude “poziv i simbol jačanja podsećanja na žrtve”.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Emir Suljagić zahvalio je svim učenicima, te zaključio da se veseli onome što planiraju raditi nakon godišnjice genocida u Srebrenici.

