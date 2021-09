Nastavak žestokog obračuna Čampara i Izetbegovića : Volio bih, Bakire, da te nikad nisam upoznao

Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova FBiH i nekadašnji visokopozicionirani član Stranke demokratske akcije (SDA) reagirao je na izjave lidera ove stranke, Bakira Izetbegovića.

Naime, Izetbegović je u jednom intervju kazao kako Čampara zajedno sa svojim bratom pravi probleme u BiH. Na ove izjave uslijedila je oštra reakcija Čampare.

Naime, on je kazao kako bi mu bilo drago da Bakira nikada nije upoznao, jer kako kaže ko upozna sva njegova lica ostane zaprepašten.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

“Ja bih volio, Bakire, da tebe nikada nisam upoznao, jer ko upozna sva tvoja lica taj ostane zaprepašten tvojim transformacijama, licemjerstvom, lažima i prevarama.Nisu, Bakire, braća Čampare dvojac koji pravi problem u društvu. Taj štetni dvojac zove se drugačije: Bakir Izetbegović i Sebija Izetbegović. Čampare nemaju ni moć, a ni utjecaj koji im pripisujete kako bi pokušali opravdati kriminalne radnje kadrova SDA. Vi ste ti koji razarate, lažete, potvarate i sijete smutnju i mržnju. A dokaza za to je na pretek: Poznat si kao čovjek koji uvijek pokušava prebaciti krivicu na druge ljude za sve ono loše što ste SDA i ti lično uradili državi Bosni i Hercegovini. Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, doveo državu u ovakvu situaciju nego TI. Nisam ja predsjednik vladajuće političke stranke, već si TI.

Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, sve ključne funkcije u državi poklonio HDZ-u i Draganu Čoviću i SNSD-u i Miloradu Dodiku To si učinio TI. Zbog tebe, a ne zbog mene, Bošnjaci se ne pitaju ni za šta u Ministarstvu finansija BiH, UIO BiH, Ministarstvu civilnih poslova BiH, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih idnosa, a ni u Ministarstvu pravde BiH. I još imaš obraza, Bakire Izetbegoviću, pisati pismo OHR i kukati kako HDZ ima previše pozicija u institucijama vlasti. Tih „previše pozicija“ dao si im lično TI. Nije zbog mene propala revizija presude protiv Srbije. Propala je zbog tebe, tvojih laži i nesposobnih savjetnika koje si lično okrivio za sramni udarac koji ste priredili Bošnjacima. Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, doveo u ponižavajući položaj borce Armije Republike BiH nego ste to učinili TI i tvoj privatni obavještajac i višestruki falsifikator fakultetskih diploma – Osman Mehmedagić.

Njegov je posao bio da prikupi informacije i obavijesti časne borce Armije Republike BiH koji se nalaze na listama za hapšenje, da ne idu u Srbiju umjesto što se bavi širenjem tračeva i prisluškivanjem političkih oponenata. I nisam ja postavio Mehmedagića sa spornim diplomama na mjesto direktora OSA-e nego TI. Naredi mu, Bakire Izetbegoviću, da pokaže javno svoju fakultetsku diplomu s Američkog univerziteta u BiH i skine ljagu sa svog imena, ako je već ima. Ja garantujem, a to zna i čitava javnost, da tu diplomu nema. Je li vas stid mladih osoba koje su legalno završile fakultete i koje moraju otici iz BiH, jer su njihova radna mjesta uzurpirale osobe koje nemaju diplomu ali uspješno gase store.

Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, oduzimanjem sigurnosnih dozvola ostavio policajce iz reda Bošnjaka bez posla, a u isto vrijeme izdao sigurnosne dozvole borcima tkz. Vojske RS-a. To je učinio tvoj Osmica.Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, naručivao sporne respiratore, a niti su sa mnom dogovarane cijene respiratora. Nije sekretarka Vlade FBiH, Bakire Izetbegoviću, poslala poruku premijeru FBiH da sa mnom provjeri cijene respiratora, nego je poruku poslala drugima sa kojom su navodno, dogovarane nerealne i bezobrazno visoke cijene respiratora. Znajući da si zaboravan, podsjetiću te kako je ta poruka glasila: „Čujte se šefe sa Sebijom u vezi cijena respiratora.

“Nisam ja Bakire doveo kod Fadila Fikreta Hodžića i preporučio ga premijeru da kupi od njega za deset miliona fuš respiratore. To je uradio prvi do tebe. Sjecaš li se i te poruke? Evo da te podsjetim: “Selam gospodine Novaliću, rekao mi je Asim da vam se javim u vezi s respiratorima.”Nisu mene, Bakire Izetbegoviću, porodice tužile zbog nesavjesnog liječenja već tvoju suprugu, dok se ti, licemjerno i bestijalno hvališ izvanrednim rezultatima KCUS-a u borbi protiv korone. Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, kriv za odlazak 200 ljekara sa KCUS-a nego tvoja supruga i politika tvoje stranke. Nisam ja Bakire Izetbegoviću odbio liječiti djevojčicu Nadin Smajlović, nego tvoja supruga Sebija Izetbegović. Ostaće to Bakire zapamćeno kao najbestijalnija odluka i najgori vid besčašća u istoriji zdravstva i KCUS. Nisam ja Bakire Izetbegoviću kriv za egzodus uglednih članova SDA nego Ti. Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, pristao da se formira Vijeće ministara BiH prije Vlade FBiH i na taj način pomogao HDZ-u u blokadi kompletne FBiH. Dakle TI, i iskljucivo TI Bakire Izetbegoviću, si kriv zbog blokade u kojoj se nalazi FBiH. Jer nisam ja, Bakire Izetbegoviću, dao sve HDZ-u kako bi se sačuvala pozicija direktora KCUS-a.

To si TI učinio. Jesam li ja Bakire dao kontrolni mehanizam Miloradu Dodiku u vidu četiri delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH ili si to uradio TI. Odgovor na ovo pitanje znaju svi u BiH – to si TI uradio. I to po istoj matrici po kojoj si izdao naređenje da se na glasanju u Skupštini ZDK omogući HDZ-u da imaju čak 14 delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH. Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, spriječio formiranje Vlade HNK, a niti sam u Mostaru potpisao s Čovićem sporazum o legitimnom predstavljanju ( sjeti se clana 2. toga Sporazuma). Ti si Bakire Izetbegoviću potpisao Čoviću legitimno predstavljanje i sada to, licemjerno i šanerski, pokušavaš prebaciti na opoziciju. Nisam ja izgubio izbore u Srebrenici, TI si vodio procese i izgubio.Dao si Bakire Izetbegoviću sva važna državna ministarstva SNSD-u i HDZ-u samo da bi mogao oboriti Vladu KS.

Uzeo si Ministarstvo sigurnosti BiH bez operativne nadležnosti, Ministarstvo vanjskih poslova BiH koje je ovisno o Predsjedništvu BiH u kojem sjedi Milorad Dodik i Ministarstvo odbrane BiH u kojem se nijedna odluka ne može donijeti bez saglasnosti dva zamjenika ministra koji su iz HDZ-a i SNSD-a. To je realnost tvoje politike Bakire Izetbegoviću. Trgovao si državom, radi sitnog šićara i namjere da tvoja supruga vlada svim procesima u Kantonu Sarajevo. Na sreću građana KS taj vam je plan propao. Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, slao Asima Sarajlića da „završava“ stvari već TI, što je na kraju dovelo do afere “Asim”.

Nisam ja davao nalaze za amneziju optuženim u predmetu „Dženan Memić“ već ljekari iz javne ustanove kojom upravlja tvoja supruga. Nije u mom hotelu, Bakire Izetbegoviću, nestao snimak s video nadzora već u hotelu tvog nedavno izabranog člana Glavnog odbora. Nisam ja, Bakire Izetbegoviću, uništio SDA i doveo do gubitka vlasti u svim urbanim sredinama. To ste uradili ti i tvoja supruga. Nisam ja postavio Fikreta “njiha” za predsjednika Kantonalnog odbora SDA. To si ti uradio. Navodno, po naređenju tvoje supruge. I vidio si kako su SDA i tvoji odabrani poltroni prosli na izborima u Sarajevu. Kao bos po trnju. Možda sam malo „kriv“ što si potučen do koljena u Sarajevu i što to nikako ne možeš niti da prežališ niti da priznas svoju krivicu, promašenu strategiju i čestitaš onima koji su bili bolji i pobijedili. A trebao bi, jer to tako rade ljudi i mumini. Često, potpuno nekompetentno govoriš o pravosuđu. U tom sektoru postoje dva perioda. Onaj prije Osmice i onaj kada je na žalost svih građana na čelo OSA došao vaš privatni obavještajac Osmica. Prije Osmice, a to je lako provjerljivo, na optuženičkim klupama nije bio ni general Atif Dudaković ni general Ramiz Dreković, a ni general Sakib Mahmuljin.

Od kada ste ti i Osman Mehmedagić počeli vršiti utjecaj na pravosuđe, ne samo da su optuženi časni generali Armije BiH, nego se ide i do optuživanja boraca sa najnižim činovima. To je rezultat vašeg djelovanja u pravosuđu, jer niste vodili brigu o sudbinama generala i boraca Armije BiH, nego o praćenju, optuživanju i zatvaranju političkih neistomišljenika. Dok ste, Bakire Izetbegoviću, TI i Osmica bili u ljubavi s Gordanom Tadić, koju ste doveli na čelo Tužilaštva BiH vašim djelovanjem,prvi smijenjeni tužilac, navodno po tvom nalogu, bio je moj brat Dubravko Čampara. I to iz razloga jer si svima pričao kako želiš da se riješiš umišljenog utjecaja Čampara u pravosuđu, i da će onda poteći med i mlijeko.

Sada svi žanjemo ono što ste ti i Osmica posijali. Nažalost, posljedice ne trpite vi nego brojni časni borci i građani ove države. Na kraju još jedan bitan detalj koji će historija upamtiti,a tiče se ratnih zločina u BiH.Moj brat je bio postupajući tužilac u predmetu protiv vojnika 10-tog diverzantskog voda VRS-e koji su počinili genocid nad neduznim civilima u Srebrenici na lokalitetu Kravice, njega ce historija uoamtiti kao nekoga ko je dobio tu pravosnažnu presudu za genocid sa najvecim kaznama za izvrsioce pred sudom BIH,a tebe ce uoamtiti kao nekoga ko je prokockao i unistio reviziju presude za genocid protiv Srbije.

Čovječe, savjetujem ti da se probudiš. Osvijesti se. Dođi sebi. Izađi iz kancelarije i siđi sa Poljina i porazgovaraj s iskrenim ljudima. Jesi li svjestan da tvoje političko varanje, laganje i potvaranje, ne šteti samo tebi nego i cijeloj državi. PSUkoliko budeš nastavio spominjati moju porodicu budi siguran da ćeš uvijek dobiti brutalan odgovor, iako ja lično spominjanje bilo čije porodice uvijek izbjegavam. Ali imajući u vidu tvoj nivo bezobrazluka, ovo moje pravilo neće važiti za tebe. I na kraju, možda i najvažnije – izrečene laži, insinuacije i stavljanje mete na čelo mom bratu i meni morat ćeš dokazivati na sudu. Vidimo se tamo. Ide tužba za klevetu. To ti je parnični postupak. Tek toliko da znaš, pa se pripremi. Vidimo se na Sudu, ako Bog da!”, kazao je Čampara.

(Kliker.info-Raport)