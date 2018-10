Nastavak drame : Policija vraća migrante iz Bihaća za Sarajevo (Video)

Na Graničnom prelazu Velika Kladuša – Maljevac došlo je do novog naguravanja policije i migranata, nema povrijeđenih pripadnika granične policije niti migranata, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Graničnoj policiji BiH.

U blizini graničnog prijelaza Velika Kladuša – Maljevac od sinoć se nalazi grupa od oko 250 migranata i u nekolika navrata pokušali su proći policijski kordon što im je u jednom trenutku i pošlo za rukom i dio njih primakao se granici sa Hrvatskom.

“S obzirom da je jedan dio migranata pokušao preći preko zelene granice i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske su se uključili na njihovom području da spriječe migrante da dođu na sam prijelaz. Sam prijelaz, odnosno to područje iza mosta je na teritoriji Republike Hrvatske”, navodi glasnogovrnica Granične policije BiH Sanela Duljković

Na Međunarodnom graničnom prijelazu Velika Kladuša-Maljevac, prema njenim riječima, nema povrijeđenih službenika Granične policije ni migranata.

“Zabilježen je jedan incident, a to je pokušaj samopovrjeđivanja jednog migranta hladnim oružjem, koji je spriječen od strane policijskog službenika. Do sada nije bilo nekih značajnijih hitnih intervencija. Dio migranata je sjeo na most zbog čega je do daljnjeg onemogućen promet preko Međunarodnog graničnog prijelaza Velika Kladuša-Maljevac”, objašnjava Duljković.

Komesar policije USK Mujo Koričić potvrdio je ranije da je grupa migranata koji su prenoćili u blizini graničnog prijelaza Maljevac uspjela probiti kordon policije Grani;ne policije BiH.

Dodao je da imaju odličnu saradnju sa policijom Republike Hrvatske, te podršku Federalne uprave policije.

Podsjećamo, Granična policija Bosne i Hercegovine spriječila je jutros oko 250 migranata da se primaknu granici BiH i Hrvatske u blizini graničnog prelaza Velika Kladuša Maljevac. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Graničnoj policiji BiH.

“Migranti nisu probili policijski kordon, nego su zaobišli pripadnike Granične policije BiH, ali su spriječeni u namjeri da se primaknu granici sa Republikom Hrvatskom”, kazala je portparolka Granične policije BiH Sanela Duljković.

Prema njenim riječima, migranti su nakon što su spriječeni da dođu do granice sjeli na most i blokirali saobraćaj, a granični prelaz uz Graničnu policiju BiH obezbjeđuje trenutno i MUP Hrvatske. “To je nonsens situacija, jer migranti ne mogu uću u Hrvatsku pošto nemaju potrebne dokumente”, izjavila je Duljković za RSE.

Ranije je portparolka policije Unsko-sanskog kantona Snježana Galić rekla za RSE da su migranti pokušali u dva navrata doći do hrvatske granice, ali su u tome spriječeni od policije Kantona i Granične policije BiH.

Iz Bihaća u prihvatni centar u Sarajevu

U međuvremenu, počelo je izmještanje migranata i izbjeglica iz talgo voza koji je u utorak uveče stigao u Bihać, u autobuse koje je obezbijedilo Ministarstvo sigurnosti BiH. Oko 100 migranata autobusima će biti odveženo u Sarajevo u novootvoreni prihvatni centar napravljen na lokaciji bivše kasarne Ušivak.

Talgo voz sa migranitma i izbjeglicama stigao je u utorak iza ponoći na željezničku stanicu u Bihać, no policija nije dozvolila putnicima da napuste voz.

Policija Unsko – sanskog kantona (USK) zaustavila je sinoć voz u Bosanskoj Otoci, a zatim ga ispratila do Bihaća.

Planirano je da se voz, uz policijsku pratnju, zajedno sa putnicima vrati u Sarajevo. Međutim, izbjeglice i migranti nisu željeli nazad, a kao problem se pojavio i ugovorni odnos između Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine (FBIH) i putnika, koji je nastao u momentu kupovine voznih karata.

Direktor bihaćke direkcije BH-Željeznica Samir Alagić potvrdio je ranije da se talgo voz sinoć (23. oktobra) nije vratio za Sarajevo.

“Što se tiče nas u Željeznicama FBIH u više navrata, a zadnju put u nedelju tražili asistenciju Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da se ne dozvoli ulazak migranata u voz Sarajevo-Bihać, odnosno da se onemogući kupovina karata i da se i odstrane sa željezničke stanice. Odgovorili su nam da nisu nadležni i da se migrantima ne može ograničiti sloboda kretanja”, kazao je Alagić.

On navodi da je voz u Bihać stigao iza ponoći, te da putnici nisu željeli da se vrate nazad u Sarajevo.

“Bilo je i incidentnih situacija nakon čega su nam naši radnici koji prate voz rekli da nisu sigurni da se vrate. S druge strane, mi imamo ugovornu obavezu sa ljudima koji su kupili kartu i nema načina da ih mi vratimo nazad bez da oni kupe kartu i da se izvrši pratnja i da ih vratimo do mjesta iz kojega su došli”, objašnjava Alagić.

U međuvremenu, u Vladi USK održan je sastanak Operativne grupe za kontrolu i nadzor nad migrantskom krizom.

Odmah po završetku sjednice, komesar policije USK Mujo Koričić izjavio je da je mjera zaustavljanja daljeg priliva izbjeglica i migranata na područje USK na snazi i da se od nje neće odstupati.

“Moje upute od juče bile su jasne. Međutim, Željeznice FBiH traže uplatu od 3.500 konvertibilnih maraka da migrante koji su stigli sinoć vozom vrate nazad. Mi smo u kontaktu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), jer su oni ti koji treba da to riješe, jer su oni zaduženi za migracije. Isto tako, migranti koji su sinoć autobusima krenuli prema Bihaću i zaustavljeni u Ključu ( njih oko 140) već su vraćeni nazad za Sarajevo”, rekao je Korčić nakon sastanka operativne grupe.

Njegova procjena je da za svako povećavanje broja migranata na području USK nema adekvatnog smještaja, te da je riječ o potencijalnoj prijetnji i daljem narušavanju sigurnosti.

“Činjenica je da mi već imamo sve više krivičnih djela počinjenih od strane migranata počev od razbojništva, bludnih radnji, silovanja, teških krađa, oduzimanja tuđe pokretnine itd. Apsolutno se slažem da ne možemo uzeti gumicu i te ljude obrisati. To su ljudi koji traže da odu odavde za boljim životom, ali postoje zakoni ove države postoje norme i pravila ponašanja ove države koji se moraju poštovati”, dodao je policijski komesar USK.

U međuvremenu kasarna Ušivak u Hadžićima, u blizini Sarajeva jutros je otvorena za smještaj migranata. Riječ je o lokaciji koju je prije četiri mjeseca za tu namjenu ustupilo Vijeće ministara BIH.

Prvi migranti i izbjeglice, njih dvadesetak, već su se smjestili u kontejnere. Nadležni iz Službe za poslove sa strancima BiH pri ulasku u kasarnu registruju migrante, te ih potom upućuju u njihov smještaj.

Kapacitet ovog prihvatnog centra u blizini Sarajeva je 400 osoba.

(Kliker.info-RSE)