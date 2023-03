Halil Bajramović, zastupnik Naroda i Pravde u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik NiP-a Unsko-sanskog kantona, fizički je napao Sulejmana Samardžića, savjetnika premijera Unsko-sanskog kantona i kadra NES-a.

Ovu informaciju Faktoru je ranije potvrdio premijer USK Mustafa Ružnić koji je kazao da je Bajramović napao Samardžića, te dodao da ga je udario tri puta i da se sve dešavalo u sarajevskom hotelu pri ulasku u lift.

Bajramović je, pak, negirao da je došlo do fizičkog sukoba i kazao da ga je Samardžić provocirao.

– Ja sam žurio na sjednicu Odbora za boračka pitanja Parlamenta FBiH. Rekao sam mu “bježi od mene dečko, nemoj me provocirati”. Došlo je tu do sitne iskrice, nisam ga fizički napao. On je zvao policiju. Ja sam sačekao i policiju. Imam snimke, ali neću ih objaviti. Bile su tu i recepcionerke. Ružnić me je i uvrijedio, pred policijom je rekao da sam lažov – dodao je Bajramović.

Pogledajte video pa sami ocijenite da li je Bajramović ili nije fizički napao Samardžića.