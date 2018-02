Naser Orić odgovorio na optužbe : „Nemam veze sa Askerima ni likovima sa bradama“

“Sa ovim kampom, ovom reklamom što su Srbi izmislili vezano za Asker klub, koji smo mi predali u Ministarstvo pravde, uredno se registruje, a još nije registrovan, nemamo pečate, ID broj, još nije pravno zaživio – ne možemo djelovati.

Tako da je to zloupotreba srbijanskih obavještajnih službi, koje su izbacile to – jer ne znaju šta da odgovore javnom mnijenju s onim fantomkama, naoružanjem, opremom. Tako da ovaj klub, Askeri, pozivam organe bezbjednosti da istraže i procesuiraju ovo ime i ovaj klub sa nekim od klubova”, kazao je Naser Orić u uvodu.

“Ako već postoji klub Askeri, koji je zaveden u Ministarstvu pravde, da bi nam dali taj naziv, obično vrate na doradu. S obzirom da klub nije zaživio – nismo imali članove, to je bruka i sramota.

Tražimo od organa bezbjednosti da oni koji su objavili imena i slike nedužne djece – koje su zloupotrebili i promovisali ih u teroriste, to je sramota ove države i institucija”, izjavio je Naser Orić za N1.

“To je dovoljan pokazatelj u kakvom vremenu živimo. To je sramota nas koji živimo u ovoj državi, kako da dozvolimo tamo da jedan dekan kriminalistike u Banjaluci komentariše i kaže ‘zabrinjavajuće je da se Naser Orić nalazi u Upravnom odboru takvog kluba’.

Vjerovatno mu je Vitomir Žepinić dao diplomu, ko i drugima. Nije radio na pravnim činjenicama. Naser Orić nema zabranu da se šeta bilo kojom državom. Bio sam na crnoj listi, skinut sam i imam pravo da šetam”, naveo je.

“To ti je isto kao nedavno što se digla čitava hampa, onaj buzdovan iz Srbije je neki dan digao sve organe bezbjednosti da vidi je li Naser dolazio u Srbiju. Onaj buzdovan je dolazio sa onim Šešeljem i pucao na Sarajevo, sada dolazi uz najveće vojne počasti i salutiraju mu. A on pita je li Naser Orić dolazio tamo.

Ili kaže ‘Naser Orić vadi oči’. Naser Orić je kroz ovaj proces dokazao ko je i šta je i kako je. Naseru Oriću niko ne može zabraniti da voli vojsku, uniformu, ne može niko zabraniti – samo mi Bog može dati smrt.

Ne može mi niko zabraniti da volim da budem vojnik. Sve što je vojničko – volim”, kazao je u razgovoru za N1 bivši komandant Armije RBiH u Srebrenici.

“Ja ne bježim. Jedan proces završavaju, drugi otvaraju. Nedavno me pitaju za ovog ministra Mektića, da li je on bio kod mene na vikendici. Da bi neko bio na mojoj vikendici mora sa mnom da bude drug. Ja imam vikendicu kod Olova, gdje čuvam krave, konje, imam cuke, tu provodim dosta vremena.

Dobili su dojavu da je ministar bio kod mene i još nekih srpskih imena. Čovjeka vidim na televiziji. To je kampanja između Dodika i njega. Onda dođe sad, gledam ga, kaže ‘mora da se istraži’. To je pandan, znači Askeri, oni nisu imali nikakav odgovor, nikakvo rješenje za Srbsku čast, da kažu šta je.

Ove naše službe, tu su ubačeni ljudi kao što je ovaj Sredoje Nović. On se našao da komentariše poslije 20 godina. Što nije komentarisao za vrijeme rata gdje je bio, šta mu kćerka radi u vrijeme hapšenja Jovice Stanišića i Franka Simatovića, gdje mu je kćerka radila – odakle ona da bude šef kabineta”, kazao je Orić za N1.

“Naser Orić od 1992. do danas dokazuje svaku sekundu gdje je bio. Neka oni dokažu gdje su bili za vrijeme rata. Ja se ne stidim svog ratnog puta, života, i prije rata u Beogradu.

Ne može mi niko zabraniti da živim, radim, da se družim sa Srbima, Hrvatima, da idem u Srbiju i Hrvatsku i tako dalje”.

Drugim riječima – došlo je do zablude, s obzirom da se Udruženje Klub borilačkih vještina Asker – akademija registrovala 2014., gdje se Orić spominje predsjednik Upravnog odbora? Odnosno, to je sada iskorišteno – neprovjereno, sa drugim Udruženjem Asker – s kojim Orić nema veze?

“Vi kažete da je došlo do zablude, a to je ciljano bilo jer se našlo moje ime i prezime na papiru. To su napravili priču da bi skrenuli pažnju od Srbske časti i aktivnosti koje provode srpske službe u Republici Srpskoj.

Ne odustaju od plana kojeg su imali 1992. godine. Sredoje Nović se aktivirao za jednu banalnu stvar, kako ga nije stid i sramota one djece koja su stavljena na ekrane?”, pitao se Orić.

“Sutra kada porastu – neko može da i zloupotrijebi”, izjavio je.

“Ja i ta udruga, nemamo veze s tim – ni sa teroristima, ni sa likovima sa bradama. Organi bezbjednosti neka urade svoj posao, ako ne znaju, neka daju drugim ljudima. Veze nemam s tim.”

Orić kaže da je u pitanju medijska hajka. Zašto se dječiji kamp pretvorio u “teroristički kamp”? Da li je to zbog “ljudi s bradama”?

“To je najveća glupost. Imam i ja bradu. Sijedu, ne farbam je. Vidite ovu dječiju igraonu – vidite da su slične sprave koje imate na onom klipu. To je zloupotrijebljen adrenalin park, zloupotrijebljena su djeca.

Ja živim nedaleko odavde, ima i video nadzor. Srbi sad mogu da kažu da je Naser tu glavni za obuku djece. To su smiješne priče. Ovo je bruka i sramota naših struktura koje dozvole da ih neko mešetari i radi to što radi”, objasnio je.

“Pokušavaju da nađu Nasera Orića, da je ubijao Srbe, da vadi oči i da je koljač. Hoće da skinu odgovornost Srbije s onoga što su bili saučesnici, a to je genocid.

Uz pomoć imena Nasera Orića da amortizuju taj genocid u Srebrenici, da pokažu da je Naser Orić od 1992. do 1995. ubijao Srbe, a onda se Srbi razljutili i napravili genocid.

Kada jedan akademik kaže ovo što sam ja sada rekao, ja sam ga slušao, kaže – ‘pravo je pravo, ali na Balkanu ima ono nešto što ne možemo da iskorijenimo. Znate Srbi su se razljutili i kažu da je

Naser i jedinice ubijao’, to je bruka i sramota da jedan akademik to kaže.

“To je cilj. Produžetak tog plana koji žele, da se skrene pažnja sa aktivnosti uzimajući u obzir situaciju, gdje oni jadnici iz Srbije ne znaju gdje će, hoće li sa istokom ili zapadom.

Onda dođe Dan D, doći će u situaciju da ubace nekog trećeg, da je on kriv, kao 1993 – mi hoćemo da pravimo fildžan državu. Od pamtivjeka se zna kakva je BiH. Nema tog ko će vladati Bosnom.

Ovo je ‘ničija zemlja’ i to znači mora da zna i Srbin i Bošnjak i Hrvat i ostali. Svi oni koji pokušavaju – vratit će im se bumerang”, izjavio je Naser Orić za N1 odgovarajući na optužbe.

“Srbija je pokušala da napravi Veliku Srbiju, da genocidom očisti Bošnjake – sve im se vraća sad. I sve što rade to je njima bumerang”, izjavio je.

A da li sporni snimak liči na teroristički kamp?

“Bruka i sramota. Sredoje Nović, koji je napravio okvir SIPA-e, šta reći kad čovjek prokomentariše onu smijuriju i pravi od dječijeg izleta teroristički kamp.

Ja bih podnio ostavku da sam na njegovom mjestu, otišao na planinu, kupio 50 ovaca i dva čobana, jer upitno je ako može nešto ovako da kaže, da li može čuvati 50 ovaca”, kazao je Naser Orić na koncu obraćanja za N1.

