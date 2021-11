Naša stranka : Najveći krivci za trenutno stanje su samozvani branioci BiH predvođeni SDA

U svom zvaničnom saopćenju Naša stranka pozdravila je usvajanje odluke o produženju mandata EUFOR-a u BiH, ali su naglasili da su s ovom odlukom poslane i zabrinjavajuće poruke.

Naime, kako navode zabrinjavajuće da je ta misija bila upitna, a drugi problem je taj što je produženje njenog mandata postignuto ucjenom da se visoki predstavnik ne obrati pred Vijećem UN-a te da se ni on ni OHR ne spominju u Rezoluciji.

“Visokom predstavniku je prvo ukinut praktični značaj, a ovim potezom i onaj simbolički. Ured OHR-a time je sveden tek na fizičku egzistenciju što itekako ide na ruku separatističkoj politici Milorada Dodika i SNSD-a.

Do sada iz međunarodne zajednice su bile upućivane poruke da je dogovor o budućnosti BiH prepušten domaćim političkim liderima.

Rezolucijom nam je to definitivno i neopozivo dato do znanja. Naravno, to ne smije biti razlog za pesimizam i malodušje niti povlačenje u ulogu žrtve nekakve međunarodne zavjere protiv BiH. Najveći krivci za trenutno stanje su samozvani branioci BiH predvođeni Strankom demokratske akcije koji su mislili da će se stvari na međunarodnom planu po nekoj inerciji odvijati u korist Bosne i Hercegovine. Stvarnog pritiska prema američkom kongresu i senatu, kao ni prema Briselu nije bilo”, naveli su iz Naše stranke.

Između ostalog, oni su istaknuli da su brojni zvaničnici zbog svoje diplomatske i lobističke potkapacitiranosti nisu znali i mogli izvršiti pritisak na međunarodnu zajednicu te su istakli da je to stanje nemoći koje se ne može promijeniti.

“Građani moraju odlučiti kome će u oktobru sljedeće godine u ruke prepustiti sudbinu države. Ako je sinoćnja odluka odmogla opoziciji u RS-u, ona je definitivno pomogla opoziciju čije stranke imaju sjedišta u Federaciji. Naša stranka može, hoće, želi i već radi na povratku BiH kao građanske države u međunarodnu prizmu gledanja na našu situaciju. Također, međunarodna zajednica je nepovratno izgubila vrijeme pregovarajući i dogovarajući se s liderima koji generiraju krizu a ne progresivnim snagama. U svakom slučaju pozdravljamo produžetak mandata EUFOR-a i dajemo podršku izvještaju visokog predstavnika Christiana Schmidta”, stoji u zaključku saopćenja Naše stranke.

