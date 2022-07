Naša stranka: Kao da trčite maraton, pobjeđujete, a neko vam pomjera cilj

Naša stranka oštro reaguje na najave Visokog predstavnika da će nametnuti izmjene izbornog zakona. Za njih je pogubno, prije svega za FBiH, da se ove izmjene usvoje Damir Arnaut poručuje kako je ovo odmicanje od principa na kojima počiva BiH.

“A to je da su svi pripadnici konstitutivnih naroda jednaki na svakom pedlju svoje teritorije. Ne samo da se radi o diskriminaciji, već se ide u drugom pravcu. Reagovali smo odmah nakon sto smo saznali da nije spekulacija. Detaljno sam iznio u srijedu u OHR-u, jučer sa pet ambasada, svoje mišljenje. Vidim razumjevanje u velikom dijelu međunarodne zajednice. Nije dobro, u vrijeme izborne utakmice, mijenjati pravila.”- kaže Arnaut.

Poslanik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupšti BiH Predrag Kojović skreće pažnju da jedan segment, a to je podizanje broja delegata u Domu naroda FBiH kako bi se formirala vlast. Do sada je bilo potrebno 6, a sada 8. To je nagrada za ljude koji su blokirali vlast. Ovom odlukom ih nagrađujemo i zna se ko će imati 8 delegata, a to su nacionalne stranke. Očekivali smo 6-7 opozicionih delegata, to je kao da trčite maraton, a očekujete pobjedu i onda neko pomjeri cilj. Ovo je povratak u preddejtonsko vrijeme” smatra Kojović

Sabina Ćudić iz GO Naše stranke kaže kako i građani pogrešno tumače ove izmjene.

“U javnosti se nameće narativ da se izmjene tiču formiranja Kluba Hrvata. To nije istina, ukoliko se usvoji, ona jednako sve diskriminira i daje alate njima te kontrolu formiranja ili neformiranja vlasti u Federaciji. Dodik bi ovim izmjenama dobio paket kotroliranja kluba Srba u Federaciji, tako i HDZ-u. Ako je Schmidtu namjera da deblokira formiranje vlasti, ovim če obeshrabriti i Srbe i Bošnjake i Hrvate u BiH. U momentu kada se na crnu listu stavlja Čavara (Marinko Čavara, predsjednik FBiH op.a) od strane SAD-a, za nešto što smatramo teškim krivičnim djelom, mi ga nagrađujemo, ovo je kao da nagrađujete razmaženu djecu na igralištu.” – kaže Čudić

U Našoj stranci smatraju da pritisak funkcioniše na Schmidta, inače bi izmjene već bile usvojene. Kažu da ne postoji konsenzus unutar PIC-a i da su šanse da se izmjene usvoje smanjene.

(N1)