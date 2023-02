Napušta li Srbija vojnu neutralnost : Načelnik Generalštaba Vojske Srbije otputovao u službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama

Dvodnevna sjednica Narodne skupštine o Kosovu u novinarskom smislu je “pojela” cjelokupni medijski prostor, sklanjajući većinu drugih vijesti van fokusa javnosti. Jedna od vijesti koje su prošle ispod lupe je i ona da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović otputovao u službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, piše Danas.rs.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije, Mojsilović je u Ameriku otputovao na poziv komandanta Nacionalne garde Ohaja general-majora Johna Harrisa gdje će imati više susreta sa visokim zvaničnicima Nacionalne garde Ohaja, civilnih vlasti ove američke savezne države i Ministarstva odbrane SAD-a.

Tumačeći diplomatske poruke jedne ovakve posjete u trenutku kada bjesni rat u Ukrajini, a nazire se potpisivanje francusko-njemačkog sporazuma o Kosovu sagovornici danasa ističu da ona može da se čita kao približavanje Srbije i SAD-a.

Uz opasku da je puka koincidencija da je posjeta počela paralelno sa sjednicom u Narodnoj skupštini, Dragan Šormaz, član Srpske napredne stranke i predsjednik novoosnovanog Evroatlantskog savjeta Srbije naglašava da ona predstavlja produbljivanje ionako odlične vojne saradnje sa SAD-om.

“Građani to uglavnom ne znaju, ali vojna saradnja Srbije i SAD-a je godinama unazad veoma dobra. Osim zajedničkih vojnih vježbi sa članicama NATO-a, saradnja se na brojnim poljima odvija i preko IPAP sporazuma koji imamo potpisan sa ovim vojnim savezom. Iskreno se nadam da je ova posjeta i znak da se krećemo ka napuštanju pogrešne politike vojne neutralnosti. Srbija bi ulaskom u NATO bila najbezbjednija, a pritom bi obezbijedila i mnogo povoljniji ambijent za strane investicije, jer se investitori ne vode samo poreskom politikom neke zemlje i pravosudnim sistemom. Podjednako važan faktor je i da li se osjećaju bezbjedno u nekoj zemlji”, navodi Šormaz.

On dodaje da bi svaki političar trebalo da radi na tome da Srbiju približi Evropskoj uniji i NATO-u.

“Deceniju unazad se kao ključni argument protiv evroatlantskih integracija navodi negativno raspoloženje naroda prema tom pitanju. Međutim, političar, a pogotovo državnik, ne treba da se vodi raspoloženjem naroda. Političare narod bira da rade ono što je u njihovom najboljem interesu. Ja da sam vrhovna vlast, sutra bih ušao u NATO, pa i po cijenu vlasti. Oni bi me za četiri godine, kada bi uvidjeli benefite toga, na narednim izborima ponovo izabrali. Gledati šta građani misle, pa na osnovu toga donositi odluke, to nije politika, već politikanstvo. A što se tiče raspoloženja, vidjeli biste da bi pet godina nakon ulaska u NATO, osamdeset posto građana pozitivno ocjenjivalo taj potez”, ističe Šormaz.

Nikola Lunić, izvršni direktor Savjeta za strateške politike naglašava da službena posjeta načelnika Generalštaba Vojske Srbije vjerovatno predstavlja samo planiranu aktivnost koja odslikava kontinuitet partnerskih odnosa sa SAD-om, ali i sa NATO-om.

“Bez obzira na funkciju koju obavlja, od generala Mojsilovića se ne može očekivati diplomatska misija sa strateškim implikacijama. Ono što bi se moglo očekivati je prijedlog Savjetu za nacionalnu bezbjednost da promijeni svoj Zaključak od 25. februara 2022. u kojem je, pozivajući se na vojnu neutralnost i strahovite pritiske, obustavio sve planske i vježbovne aktivnosti VS-a i MUP-a sa stranim partnerima. Apsurdno je da se zbog naše neutralnosti i agresije Rusije na Ukrajinu, obustavlja vojna saradnja sa zemljama EU koje nisu involvirane u sukob, a još više što takav moratorijum nanosi najviše štete našoj interoperabilnosti. Upravo zbog toga, Srbiji je neophodna strateška vizija i djelimična izmjena strateških dokumenata u oblasti odbrane u cilju kreiranja pouzdanih partnerstava i iskrenih savezništava, a sve primjereno globalnom geopolitičkom kontekstu”, navodi Lunić.

Kako je istaknuto iz Ministarstva odbrane, zvanični dio Mojsilovićeve posjete počeo je u Komandi Nacionalne garde Ohaja u Kolumbusu, gdje je održan trilateralni sastanak generala Mojsilovića, Harrisa i komandanta Mađarske vojske general-potpukovnika Romulusa Rusin-Sandyja, o aktivnostima koje se realizuju u okviru Programa državnog partnerstva Ohaja sa Srbijom i Mađarskom.

“Na sastanku je, sem ostalog, bilo riječi o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u svijetu i regionu, dosadašnjoj saradnji Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja i mogućnostima za njeno dalje unapređenje. U razgovorima je izraženo zadovoljstvo dometima i obimom saradnje u okviru Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja, ne samo u domenu vojno-vojne, već i civilno-vojne i civilno-civilne saradnje i dogovoreno da se nastavi sa realizacijom zajedničkih aktivnosti, prije svega u oblasti obuke, razvoja podoficirskog kora i cyber odbrane”, naveli su iz Ministarstva odbrane.

Analitičar Dragomir Anđelković naglašava da je sva vjerovatnoća da Mojsilovićeva posjeta u ovom trenutku nema samo vojno-tehnički karakter.

“Moguće je da Aleksandar Vučić i na taj način šalje Amerikancima poruku da je spreman da u svim sferama unaprijedi saradnju, pa i po pitanju Atlantskih integracija ukoliko dobije iole prihvatljiv aranžman po pitanju Kosova. Međutim, u ovom trenutku o tome možemo samo da spekulišemo”, ističe Anđelković.

Upitan o kontradiktornim spoljnopolitičkim porukama koje vlast šalje, Anđelković naglašava da je Vučićev politički pristup identičan otkako je došao na vlasti.

“On to radi i na unutrašnjem planu, a i stranku je pozicionirao kao “catch-all” partiju, gdje se okupljaju ideološki suprotstavljene grupe. Na međunarodnom planu on svakome šalje poruke koje treba da zadovolje određenu stranu, a onda je prinuđen da kada ode kod druge strane podiže uloge. To ga je dovelo do određenog paradoksa gdje je pitanje u kolikoj mjeri strani faktori vjeruju porukama koje stižu iz Beograda”, zaključuje Anđelković.

Iz Ministarstva odbrane su izvještavajući o Mojsilovićevoj posjeti još i naveli da je on u razgovorima sa zvaničnicima Nacionalne garde Ohaja istakao da je Vojska Srbije posvećena daljem razvoju saradnje i izrazio uvjerenje da će Srbija u narednom periodu graditi nove mostove koji spajaju ne samo pripadnike Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja, nego i ove dvije nacije.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije će, kako je istaknuto, tokom boravka u SAD-u učestvovati na konferenciji za visoke vojne starješine u organizaciji Nacionalne garde Ohaja, na kojoj će govoriti o najvećim izazovima za Vojsku Srbije, njenoj transformaciji, modernizaciji i menadžmentu ljudskih resursa, a u nastavku posjete će se u Vašingtonu sastati sa visokim političkim i vojnim zvaničnicima SAD-a.

