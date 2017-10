Nakon zajedničke sjednice entitetskih vlada Željka Cvijanović predložila : “Vojnu imovinu staviti u funkciju oba entiteta za poslovne zone”

Danas je u Sarajevu održana zajednička sjednica vlada FBiH i RS. Nakon sjednice medijima su se obratili premijeri oba entiteta, Fadil Novalić i Željka Cvijanović.Premijerka RS Željka Cvijanović kazala je da su vođeni razgovori o bitnim temama i ranije započetim stvarima.

“Plan je da se ponovo vidimo u roku od 6-7 mjeseci. Bilo je nekoliko konkretnih tema, zajednički plan kada je riječ o borbi protiv sive ekonomije. Također, čitav niz mjera koji podrazumijeva da uputimo zajedničku inicijativu prema drugim nivoima vlasti kako bi mogli doprinijeti u našim zajedničkim ciljevima. Mi smo o ovim temama raspravljali i dok smo usaglašavali reformsku agendu. Sumirali smo

rezultate i vidan je manifest napretka na nekoliko primjera“, kazala je.

Istakla je da se razgovaralo o pitanju neperspektivne vojne imovine.

“Također, vrlo bitna stvar je kako da neperspektivnu vojnu imovinu stavimo u funkciju oba entiteta. Imamo čitave komplekse koje mogu biti iskorišteni i za poslovne zone i u fazu razvoja, a sada su u fazi mirovanja. Bavili smo se ranije započetim stvarima. Jedan od prioriteta jeste zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje“.

Na pitanje o akcizama, Cvijanović je kazala:

“Što se tiče akciza, stav RS je poznat. Nema potrebe da se ponavlja. Mene brine što se mi ovdje ne pridržavamo ranije definisanih procedura, a moram vam reći da akcize danas nisu bile uopšte na dnevnom redu. Ja više neću komentarisati akcize, to je postalo degutantno. To je obaveza nivoa BiH. Mi u RS-u smo izvršili svoje obaveze prije nekoliko mjeseci“.

Premijer FBiH Fadil Novalić rekao je da vlasti žele riješiti sve deformacije koje se odnose na entitete. Ocijenio je da je masa prijedloga i zaključaka donesena na današnjoj sjednici.

On je dodao da će na sljedećoj sjednici Vlada FBiH donijeti zabranu trupaca izvan FBiH, odnosno identičnu zabranu kakvu je ranije donijela Vlada RS.

Premijer Novalić je kazao je glavna tema bila “siva ekonomija” i njen utjecaj na stanje u bh. ekonomiji.

“Ja bih se vratio na razloge sjednice koja je već postala praksa. Siva ekonomija je jedan od glavnih problema, a najmanje dvije deformacije proizvodi siva ekonomija u našem društvu. Nemamo uplate u socijalne fondove, te siva ekonomija proizvodi deformaciju u onim firmama koje ne posluju u zoni sive ekonomije. Treća stvar jeste da moramo raditi zajedno. Ukoliko to budemo radili u samo jednom entitetu, proizvest ćemo deformaciju u drugom. Glavni cilj je bio da deformacije sve eliminišemo“.

Novalić je kazao da je saradnja jako korisna i da ide dalje.

“Saradnja ide dalje i jako je korisna. Neće biti cilj da se nastavi saradnja isključivo između premijera, nego da se prenese na ministarstva. Ne vidim da bi iko mogao odgovoriti negativno na pitanje da li nam trebaju akcize. Apsolutno nam trebaju. Kada me neko pita to pitanje, ja to pretvorim u pitanje “Trebaju li nam putevi”“.

