Nakon višemjesečne istrage : : Uhapšeno 15 sarajevskih narkodilera

Federalna uprava policije, u okviru akcije “Prizma”, danas je uhapsila 15 lica zbog trgovine drogom, a prilikom pretresa pronađeni su i oduzeti spid, kanabis, heroin, te veća količina novca, terensko motorno vozilo “audi ku sedam” i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom.

Prema naredbama Opštinskog suda u Sarajevu vrše se pretresi na 10 lokacija na području opština Centar i Novi Grad, a do sad je uhapšeno 15 lica iz Sarajeva među kojima su E.B. (30), N.B. (28), E.S. (30), S.Ž. (30), E.S. (28), A.T. (38), A.P. (36), E.G. (31), E.C. (27), E.Ž. (21), A.M. (21), DŽ.Š. (22) i M.B. (31).

Asistenciju prilikom realizacije današnjih aktivnosti pružaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U saopštenju je navedeno da nastavljaju sa aktivnostima na realizaciji ove operativne akcije.

Policijski službenici Federalne uprave policije su danas pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, nakon višemjesečne istrage, započeli realizaciju operativne akcije “Prizma” na području Kantona Sarajevo, a u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet droge.