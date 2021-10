Nakon sjednice SNSD-a : Dodik najavio rušenje Oružanih snaga, VSTV-a i UIO

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je nakon sjednice SNSD-a u Banjaluci kazao kako će bh. entitet Republika Srpska povući svoju saglasnost na Zakon o odbrani, VSTV i UIO.

Dodik je rekao da je u Republici Srpskoj formirano nekoliko ekspertskih timova koji se bave spornim odlukama visokog predstavnika u BiH i Ustavnog suda BiH.



– Imamo ekspertske timove – jedan se bavi odbranom, drugi pravom, treći finansijama, četvrti pitanjima novog Ustava Republike Srpske i peti koji se bavi načinom na koji odgovoriti na bespravno nametnute odluke i zakone visokog predstavika, kojih ima 140 i u kojima je on bespravno i vanustavno prenosio nadležnosti. Bespravno i vanustavno je vodio Vijeće naroda u Republici Srpskoj, na što nije imao pravo. Sve ćemo to dovesti u pitanje, odbacujući svaki akt koji je donesen na štetu Srpske – rekao je Dodik nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a.



Poručio je da ništa neće biti urađeno van Ustava BiH, ali da će Republika Srpska odbaciti pravno nasilje visokog predstavnika.



Dodik je naglasio da će Narodna skupština Srpske povući saglasnost koju je dala za formiranje Oružanih snaga BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, te indirektnih poreza.



– Stavićemo da su ništavni i da nisu na snazi. Narodna skupština će donijeti propise i zaključke koji su vezani za to kako regulisati te pravne vakume – rekao je Dodik.



On je istakao da je odluka Ustavnog suda BiH o šumama Republike Srpske antiustavna i antidejtonska.



Dodik je rekao da će SNSD istrajati na kapitalnim političkim pitanjima.



On je dodao da je na današnjoj sjednici Izvršog komiteta SNSD-a razgovarano i o temi energetike, poručivši da Republika Srpska neće biti energetski ugrožena.

(Kliker.info-Vijesti)