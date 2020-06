Nakon odluke Hrvatske o novom režimu na granici : Telefoni u Neumu non stop zvone, dolaze i turisti iz Srbije

Hrvatska je od ponoći uvela nove mjere, svi državljani Bosne i Hercegovine ukoliko žele otići u tu državu prvo moraju u samoizolaciju. Takva odluka je otvorila vrata našem jedinom gradu na moru, a telefoni su se vlasnicima smještaja u Neumu od jučer usijali.

Predstojeća ljetna sezona umnogome zavisi od epidemiološke situacije i mjera koje donose vlasti Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja. Najnovija odluka Hrvatske sigurno je da će imati ogroman utjecaj na sezonu kod nas, a u Neum dovesti veći broj turista.



Jučer i danas u Neumu je stiglo više od 2.000 rezervacija i individualnih i agencijskih, a predsjednik Udruženja truističkih radnika Davor Krešić objašnjava kako je doživio i nešto nesvakidašnje:



“U 15 godina mog rada, ja nisam doživio ovoliko individualnih upita u jednom danu. Otkako je hrvatski ministar Božinović objavio tu odluku nama telefoni non stop zvone. Neum nema kapacitet da primi sve naše domaće goste”, rekao je Davor Krešić.



Svi kapaciteti u Neumu su u naredna četiri dana popunjeni, a u ponedjeljak se očekuje i otvaranje preostalih velikih hotela koji su bili zatvoreni. Krešić savjetuje sve koji planiraju ljetovati u Neumu da naprave rezervacije jer ukoliko dođu bez rezervisanog smještaja neće moći pronaći slobodnu sobu.



Također je interesantno to da je zabilježen značajan porast turista iz Srbije kojih ranije, prema riječima Davora Krešića, u Neumu uopšte nije bilo. Srbijancima su komšije sa izlazom na more zabranile dolazak zbog čega sada i oni dolaze kod nas.



Direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić je rekao da su rezervacije inače počele češće stizati u posljednjih 15 dana, a nada se dobroj sezoni i u 10. mjesecu.



“Utjecaja ovih mjera će sigurno biti, veliki broj ljudi koji je planirao u Hrvatsku neće moći ići pa će odmor koristiti u Neumu, bar su takva očekivanja”, rekao je Andrija Krešić.



Ono što brine Neum jeste pogoršavanje epidemiološke situacije jer bi se onda vratili na staro i sezona bi propala.



“Očekujemo dobar i sedmi i osmi mjesec. Ako se posloži da se ne poveća broj oboljelih onda očekujemo da će dobar biti i deveti i 10. mjesec. Tada bi to onda već na nešto ličilo”, kazao nam je Andrija Krešić.



Obzirom na to da zbog zatvorenih granica neće dolaziti strani turisti koji su inače u 70 posto slučajeva odsjedali u neumskim hotelima, plan je i da cijene budu pristupačnije za domaće turiste.



Inače u ovom gradu je jednaka zastupljenost domaćih i stranih turista samo što turisti iz BiH češće odsjedaju u privatnim apartmanima.

(Klix)