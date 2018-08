Nakon napada na Vladimira Kovačevića novinari poručili: Granica pređena, napadnut je jedan od nas!

Raljić je rekao da će novinarska zajednica ostati jedinstvena bez obzira na sve što se bude dešavalo.

“Pokrenućemo sve mehanizme pravne zaštite, a radićemo i ono što je naš osnovni posao, baviti se ovim slučajem. Što se tiče policije Republike Srpske, koja je izašla na lice mjesta i izvršila uviđaj, mi ovim što je do sada učinjeno, nismo zadovoljni. Ni ova istraga nije temeljita kao ni mnoge druge do sada. Ovo što se sinoć dogodilo je poruka novinarima u Republici Srpskoj i cijeloj novinarskoj zajednici, posebno novinarima BN televizije”, rekao je Raljić.

On je naglasio da su i do sada bili izloženi prijetnjama i pritiscima.

“Novinari BN televizije praćeni, prisluškivani, fotografisani, snimani kamerom, prijećeno im je na društvenim mrežama, sve smo to prijavljivali, od toga nije bilo ništa. Želim da pozovemo i novinarsku zajednicu, ali i sve političke subjekte koji izlaze na izbore da im kažem da ovo nije način za rješavanje stanja u društvu.

Raljić je poručio da predsjednik Dodik treba da prestane da stvara atmosferu linča, da prijeti novinarima i da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske.

”Jutros je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio našeg kolegu u Kliničkom centru. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u društvu. Novinari nisu i ne mogu biti odgovorni za stanje u društvu.

Građani će 7. oktobra kazati svoje, ali prije toga mi želimo da kažemo svoje, da novinari ne smiju biti napadani. Milorad Dodik jeste došao da posjeti našeg kolegu, ali ću podsjetiti da je Milorad Dodik došao da posjeti i porodicu Dragičević, ali smo vidjeli kakav je ishod te posjete bio na kraju”, naveo je šef banjalučkog dopisništva BN TV.

Poručio je da napadači na Kovačevića moraju da budu otkriveni, a osim njih i oni koji su ih na to naveli. MUP-u je dat rok od 48 sati.

”Bez obzira na različite ideje i promišljanja, BN TV u ovom trenutku ne želi da preuzme na sebe odgovornost za organizovanje bilo kakvih protesta. Što se nas tiče, mi dajemo MUP-u RS rok od 48 sati da radi svoj posao, a zatim ćemo zatražiti razgovore i kontakte da vidimo šta mi možemo da ponudimo njima i šta oni mogu da odgovore nama. Pozivam vas na dostojanstvo, mir i ozbiljnost.

Ne želimo da sugerišemo i da kažemo da nešto ne treba da se radi, svako treba da radi po svojoj savjesti. Svaka organizacija, novinarsko udruženje, medijska kuća ili pojedinac može u ovom trenutku da radi ono što smatra da je dobro za sve nas. Računam na to da prema pravim adresama treba uputiti i prava pitanja i iznijeti stavove, a naš stav je da napadači na Vladimira Kovačevića moraju da budu otkriveni, a osim njih i oni koji su ih na to naveli ili im dali nalog da to izvrše. Ponavljam da je ovo vrlo ozbiljan napad i nećemo dopustiti da MUP RS ništa ne uradi po tom pitanju. Imamo mi načina da se izborimo s tim”, poručio je Raljić.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, očekuje od policije da brzo i hitno reaugije i pronađu počinioce.

“Mislim da je rok do kraja sedmice sasvim realan da izađu sa nekim konkretnim informacijama kada nam moraju reći šta su radiili na ovom slučaju. Ovo je granica koja je pređena i ubuduće nećemo tolerisati takvo ponašanje. Atmosfera linča koja je stvorena u RS pokazuje da je ovo rezultat takvoga nečega.

Ni sam Vladimir Kovačević ne zna šta je pozadina napada, ali to očekujemo od policije da istraži. Pozivamo sve medije u BiH, da sutra objave, baner, flajer ili video isječak sa natpisom ‘Stop nasilju na novinarima’. Pozivam kolege da se solidarišu, ovakav ambijent je za svaku osudu i nemoguće je raditi u ovakvim okolnostima”, naveo je Vukelić.

Marko Divković, predsjednik Udruženja BH novinari, takođe je pozvao na solidarnost.

“Napadnut je jedan od nas, u ovoj godini ovo je 41 napad na novinare. Meni ovo liči na organizovani teror linije 3P – politika, pravosuđe, policija. Ovo je odavno prevršilo svaku mjeru, ovo je pokušaj ubistva. Iskustva iz dosadašnjih slučajeva ne daju povoda za optimizam, svi smo na metom na čelu.

Pozivam kolege iz svih redakcija, da sutra na određen način pokažu, da zatamne ekran, da pošalju poruku dosta napada na novinare. Bojim se da ovo nije kraj, izbori se zahuktavaju, mnogima ćemo zasmetati”, naveo je Divković.

Dva nepoznata mladića sinoć su u banjalučkom naselju Obilićevo brutalno pretukli novinara BN TV Vladimira Kovačevića.

Kovačević je u telefonskom razgovoru sa direktorom BN TV Vladimirom Trišićem rekao da su ga dvojica muškaraca sačekala ispred zgrade u kojoj stanuje.

“Prošao sam pored njih ne očekujući bilo šta da će mi se desiti. Odjednom su nasrnuli na mene”,rekao je Kovačević.

“Razvukli su šipke i počeli da me udaraju. Pokušao sam da se branim, dok su oni udarali po glavi i tijelu tim šipkama. Pozivao sam upomoć, oni su udarali i onda su pobjegli u automobil i odvezli se u nepoznatom pravcu”, ispričao je Kovačević direktoru Trišiću, navodeći da mu je glava razbijena na dva mjesta i da ima povrede po uhu, licu i tijelu.

“Uređivački kolegijum BN TV najoštrije osuđuje ovaj napad i zahtjeva od MUP RS da što prije reaguje i nađe počinice ovog gnusnog napada na našeg novinara. Takođe, uređivački kolegijum BN TV podsjeća da se već duže vrijeme u određenim političkim krugovima pravi hajka na novinare naše kuće”, saopćeno je iz ove televizije.

“Zbog toga upozoravamo MUP RS da što prije obezbijedi slobodu rada i kretanja kako našim tako i ostalim novinarima. U protivnom ćemo biti primorani da sami preduzmemo korake na zaštiti naših ljudi”, poručio je uređivački kolegijum RTV BN.

Kovačević je sinoć bio na radnom zadatku u sklopu koga je pratio skup “Pravda za Davida”.

(Kliker.info-BN TV)