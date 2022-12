Nakon još jedne trgovine “papcima”: Formiranje vlasti i konačna raspodjela fotelja pokazaće ko je Dodiku dao četvrtog delegata

Pažnja bh javnosti tokom protekle nedjelje bila je usmjerena na Narodnu skupštinu Republike Srpske u kojoj su se birali srpski delegati za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Sasvim očekivano, jer je od toga hoće li SNSD dobiti kontrolni paket (četiri od pet delegata) u srpskom klubu Doma Naroda umnogome zavisi hoće li BiH i dalje stajati u mjestu i biti talac opstruktivne politike SNSD-a, ili će krenuti putem koji će značiti boljitak za državu i sve njene građane.

SVI SE KUNU DA NISU ONI

Sve oči pri tom bile su uprte u pet poslanika Pokreta za državu (PzD) koji su, mada i dalje tvrde drugačije, ključni mehanizam odlučivanja o sudbini bh. građana i same države predali Dodiku i SNSD-u.

No, za razliku od poslanika SDA 2018. godine koji su otvoreno svojim glasovima podržali delegata SNSD-a, a ne opozicionog kandidata Mladena Ivanića, iz PzD tvrde da „papke“ treba tražiti među poslanicima PDP-a ili Liste za pravdu i red.

Kada bismo bili krajnje cinični, no ova tema je ipak preozbiljna, sve što se nakon glasanja u Narodnoj skupštini moglo čuti svelo bi se na „nisam ja, majke mi“.

Podsjećamo, da bi kandidati opozicije (SDS i PDP) dobili svoje predstavnike u Domu naroda PSBiH, bila im je potrebna podrška tri poslanika Pokreta za državu. U danima koji su prethodili samom glasanju, vođeni su, barem za javnost, neuspješni pregovori na relaciji lidera SDP – SDS – PDP – Liste za pravdu i red. Shodno tome i PzD je izašao sa svojom kandidatskom listom, pa je potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović, koji je bio njihov kandidat, ipak, na dan održavanja skupštinskog zasjedanja pozvao poslanike SDP-a da glasaju za kandidate opozicije.

Tek, u konačnici PDP nije dobio dovoljan broj glasova, odnosno, jednog delegata za Dom naroda PS BiH. Slučajno ili ne, jedan listić na glasanju nije pravilno popunjen i proglašen je nevažećim, čime je PDP-u uskraćena mogućnost da dobije jednog delegata, dok je SNSD dobio kontrolni paket odlučivanja u BiH. Zbog činjenice da je glasanje bilo tajno, javnosti je i dalje preostalo da spekuliše ko je i za koga glasao.

Mijatović, inače vrlo aktivan na društvenim mrežama, od 1. decembra se nije oglašavao, a njegov partijski šef Nermin Nikšić srpskim opozicionarima je poručio da “traže izdajnika među sobom”.

“Nas se kanite jednom za svagda. I da, ja nisam baš tako dobre duše pa onome ko je uzeo novac za ovo ne želim da ga troši u zdravlju, ja mu želim da ga troši za lijekove, ko god on bio… Kako sam rekao, znamo s kim imamo posla pa smo se pobrinuli za dokaze. Dakle, da nema nikakve zabune, dva zastupnika SDP BiH su glasala za listu PDP-a za Dom naroda BiH, sve drugo što neko za njih tvrdi je laž. Imamo dokaze da to potkrijepimo”, rekao je Nikšić.

SNSD, SDP I JEDNA BIJELA KOVERTA

Za listu PDP-a, tvrdi Ramiz Salkić iz SDA, glasao je i on. No, nakon što već poslije treće sjednice Narodne skupštine smijenjen s pozicije šefa poslaničkog kluba PzD, jer je na račun kluba platio ručak elektorima koji su došli iz cijele RS kako bi glasali za izbor bošnjačkih delegata u Vijeće naroda RS, oglasio se na svom Facebook profilu i iznio otvorene optužbe na račun poslanika SDP-a.

“Ovi što se bave prikupljanjem informacija neka kažu šta je predsjednik Kluba SNSD-a, Igor Žunić, radio u kancelariji Pokreta sa poslanicima SDP-a u četvrtak, nešto prije glasanja za izbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zašto su vrata kancelarije Kluba bila blokirana kada sam ja došao i pokušao da uđem, zbog čega sam morao na hodniku čekati pred vratima neko vrijeme? Šta je bilo u bijeloj koverti koja je ostala iza vašeg užurbanog odlaska na stolu u Klubu po mom ulasku u prostorije Kluba? Jasan je, od ranije projektovan, vaš zadatak i cilj da mene otjerate iz Kluba Pokret za državu. Šta god da uradite ja ću biti tu da vas podsjećam na probleme i diskriminaciju onih koji su vam dali glasove i udobne mandate da se borite za njihova prava”, napisao je Salkić.

Izbori delegata za državni Dom naroda tako su ogolili odnose unutar Pokreta za državu i potvrdili da je lakše bilo okupiti predizbornu koaliciju nego ostvariti jedinstvo političkog djelovanja u postizbornom periodu.

Nermin Nikšić ustvrdio je da na telefonu ima fotografije koje dokazuju da su poslanici SDP-a glasali za opozicione delegate. Iste je dao na uvid novinarima, no odbio je da se objelodane u javnosti.

Iz PDP-a su nam, pak, potvrdili da je dio članova izborne komisije u Narodnoj skupštini dan pred sjednicu simulirao glasanje i da je utvrđeno da je nemoguće fotografisati sam čin glasanja. Pa otuda i pitanje kako su to uspjeli Saša Grbić i Andera Gajić?

Pitanja su to koja zahtijevaju odgovor, ali još više građanima koji su dali podršku PzD duguje se odgovor na istinski teške sumnje koje je iznio Ramiz Salkić. Jer ako su tačne, onda će biti u pravu svi oni koji su tvrdili da je sklonost Vojina Mijatovića ka promjeni stranačkih dresova osnova sumnje da je igrač Milorada Dodika i da će tu politiku u Narodnoj skupštini podržavati i poslanici SDP-a BiH.

Građani, kojima su tokom kampanje obećavali da će se boriti za njihove interese kad izbori prođu, političarima svakako nisu važni. Najbolje o tome svjedoči ponašanje Mirsada Duratovića, koji je kao kandidat i član DF-a izabran na listi Pokreta za državu.

Jer dok su Duratovićevom partijskom šefu Željki Komšiću usta puna građanske BiH i dok ne bira priliku da se verbalno najoštrije obračunava s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, taj isti Duratović otvoreno podržava politiku SNSD-a. Ono što je započeo u Prijedoru kao odbornik, a potom i predsjednik gradske skupštine, nastavio je i u Narodnoj skupštini. I malo je vjerovatno da Komšić s tim nije upoznat, odnosno da Duratović za svoje ponašanje nema njegovu suglasnost.

DURATOVIĆEVO GLASANJE ZA VLASTITU FUNKCIJU

Glasanjem za listu PzD pri izboru delegata za Dom naroda Duratović je jasno stavio do znanja kako će i ubuduće djelovati. I za to je nagrađen funkcijom potpredsjednika Narodne skupštine RS.

No, nije to iznenađenje, jer je od konstituisanja parlamenta RS pretendovao na tu funkciju bi zadovoljio svoje, sve veće političke ambicije. Pri tom iste je vješto prikrivao, tvrdeći da je bolje sa “SNSD-om ići u blokadu države, nego sa SDS-om u rov”. Nesporno je da Duratović, kao bivši logoraš i neko ko je izgubio neke od najbližih članova porodice tokom minulog rata, osjeća odioznost prema SDS-u, ali je pitanje ako mu je stalo do države kako može podržavati politiku koju zagovara Milorad Dodik i stranka koju vodi? I kako mu ne smeta to da politika SNSD-a, oličena u Dodiku, Bošnjake u RS svodi tek na vjersku skupinu i do rugla dovodi ustavni princip jednakopravnosti konstitutivnih naroda u ovom bh. entitetu?

Ili kako mu ne smeta da će “skupštinski čekić” dijeliti ni manje ni više nego sa Nenadom Stevandićem, čija ratna prošlost, iako za nju nije ni optužen ni procesuiran, nije ništa manje mračna od one koju Duratović stavlja na teret SDS-ovim kadrovima.

Edin Ramulić, predsjednik Fondacije za izgradnju kulture sjećanja iz Prijedora i također bivši logoraš, poručuje da je sada sasvim jasno da su političari spremni na sve zarad zadovoljavanja vlastitih interesa i da ni Mirsad Duratović nije izuzetak.

“Sada je dockan, idućih četiri godine dali ste mu priliku da za Dodikov račun raskrčmi ono malo dostojanstva koje je preostalo nakon progona i ubijanja u stvaranju RS. Osigurali ste mu izdašna primanja, uticaj, poslaničku penziju i amortizovali svaki budući pokušaj da se skrene pažnja na težak položaj logoraša i drugih civilnih žrtava rata, njegov lični probitak i dobitak je kompenzacija za sve patnje koje su njegovi sunarodnici prošli. Svi za jednoga, jednome sve”, kazao je Ramulić.

Dodao je da mu pri tom ne smeta što je to Duratović a ne Senad Bratić, Ramiz Salkić ili neko treći.

“Meni jedino smeta što je za svoj lični probitak i Dodikove interese upotrijebio logore, masovne grobnice i žrtve progona i što nastoji da logore i druga mjesta sjećanja uknjiži u imovinu Demokratske fronte, a ostatak je već uknjižila SDA”, zaključio je Ramulić.

KO JE PONIŠTIO LISTIĆ

Komunikolog Mladen Bubonjić istakao je da je zbog činjenice da su delegati u Dom naroda izabrani tajnim glasanjem svaki komentar na nivou špekulacija. Podsjeća pri tom da se u javnosti navodilo da su Pokretu za državu obećane pojedine pozicije u vlasti, ali i da unutar samog PDP-a postoji neko ko je glasao mimo oduke stranke.

“To je posljedica kompleksnog i izbornog i političkog sistema koja dovodi do zloupotreba, čime se nasamare građani i njihovo povjerenje. I to se dešava ne samo kada je u pitanju glasanje za Dom naroda, to smo vidjeli i za druga zakonodavna tijela, da je zloupotrebljena volja građana”, ističe Bubonjić.

Prema njegovim riječima, nastavak formiranja izvršne vlasti u RS-u, odnosno izbor ministara, članova upravnih i nadzornih odbora, čelnih ljudi javnih ustanova i preduzeća, daće jasnu sliku ko je i kako glasao za delegate u Domu naroda PS BiH.

Komentarišući izjavu lidera SDP-a, tačnije kletvu upućenu “izdajicama”, Bubonjić navodi da je to “nažalost postao dio političkog diskursa” čak i među onim političarima koji barem pojavno uvažavaju svoje političke oponente“.

A kada je konkretno o Nikšiću riječ, spekulira se da je najozbiljniji kandidat za premijera Federacije BiH, dok je kolairanje SDP-a sa SNSD-om na državnom nivou gotova stvar.

Gostujući u Teleringu RTRS-a, Nikšić je saopštio “da nije realno da vlast na nivou BiH bude formirana bez SNSD-a i HDZ-a i da Savjet ministara bez te dvije stranke ne bi mogao ništa da napravi ni u Republici Srpskoj, ni u FBiH, a bila bi i dovedena u pitanje saradnja sa entitetskim vlastima”.

“Vlast treba praviti s onima koji su na vlasti i na nivou Republike Srpske zbog saradnje i zbog protočnosti. Vladu u RS vodiće SNSD i tu nema nikakve dileme. Dakle, Milorad Dodik je predsjednik Republike Srpske, Radovan Višković je predsjednik Vlade. Dakle, šta ćemo sad? Napraviti Vladu u Federaciji koja će se gledati nišanom? E, ja nisam za to, već sam mišljenja da je bolje da ne pravimo Vladu u Federaciji ako nećemo zajedno surađivati”, kazao je Nikšić.

Koliko je SNSD spreman raditi za dobrobit građana cijele BiH, koliko je toj stranci, pogotovo Miloradu Dodiku, stalo do države, svjedočimo na najpogubniji način i za državu i sve njene građane koji Dodikovu politiku ne podržavaju niz godina.

Teško da je lider SDP-a toliko naivan pa vjeruje da je Dodik spreman promijeniti politički kurs, ali biće da ga to previše i ne zanima.

Gordana Katana (Inforadar)