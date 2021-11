Nakon deblokade blokada : Sjednica Vijeća ministara BiH nakon tri mjeseca, ANP povučen

Nakon tri mjeseca odgode danas je počela sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija zakazao je za danas, nakon tri mjeseca odgode, 43. redovnu sjednicu Vijeća ministara na kojoj bi se trebalo naći 50 tačaka dnevnog reda.

Iako su predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ranije poručili da neće učestvovati u radu državnih institucija, na kraju je sjednica Vijeća ministara BiH ipak zakazana.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija ranije je izjavio da će on i ministri iz bh. entiteta Republika Srpska učestvovati u radu na sjednici te da će glasati samo za one odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana RS-a, kao i za one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH.

“Na taj način mi želimo da pokažemo da ne blokiramo rad Vijeća ministara, već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje u skladu s odukom Narodne skupštine Republike Srpske”, kazao je Tegeltija.

Brkić: Povukao sam s dnevnog reda tačku Program reformi za 2021. godinu

Zamjenik ministrice vanjskih poslova BiH i predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine Josip Brkić izjavio je novinarima da je, kao ovlašteni predlagač, sa današnje sjednice Vijeća ministara BiH povukao tačku dnevnog reda Program reformi za 2021. godinu.

Kazao je da je u predloženom dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH bila predviđena tačka usvajanje Programa reformi za 2021. godinu.

“Kao ovlašteni predlagatelj ispred Povjerenstva za suradnju sa NATO-om, a sukladno najavama da bi ta važna točka, taj formalno-pravni i politički okvir suradnje BiH i Sjeveroatlantskog saveza, mogao biti neizglasan na Vijeću ministara, povukao sam točku s dnevnog reda, sa zahtjevom predsjedatelju da je uvrsti na narednu sjednicu Vijeća ministara”, pojasnio je Brkić.

Dodao je da, sukladno onome što je predsjedatelj Vijeća ministara BiH najavio da će biti protiv svih odluka, „činjenica da je Prijedlog programa reformi za 2021. godinu povučen za narednu sjednicu Vijeća ministara, ostavlja ga u tom proceduralnom životu“.

“Jer ukoliko bi se desilo da nemamo konsenzus na Vijeću ministara BiH za usvajanje Programa reformi 2021. godine to bi značilo i, uvjetno rečeno, kraj tog dokumenta”, kazao je Brkić.

Naglasio je da u Povjerenstvu za suradnju sa NATO-om, svi oni članovi koji su sudjelovali u izradi, u radu ovoga, konsenzualno su prihvatili ovaj program reformi, bez obzira iz koje političke stranke dolaze ili kom konstitutivnom narodu pripadaju.

“Stoga, smatram da je moja odgovornost da se omogući i Vijeću ministara BiH da u konsenzusu, kako je to napravilo i Povjerenstvo za suradnju sa NATO-om, usvoji Program reformi u, nadam se, skorom vremenu”, kazao je Brkić.

(Kliker.info-FTV)