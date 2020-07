Nakon debakla na izborima : Davor Bernardić podnio ostavku na mjesto predsjednika SDP-a

Davor Bernardić nakon sjednice Predsjedništva stranke objavio je da podnosi ostavku te se neće kandidirati za šefa SDP-a Hrvatske , a do novih izbora dužnost predsjednika obavljat će Zlatko Komadina.

“U SDP-u postoji visoka razina preuzimanja odgovornosti za izborni rezultat i stoga je predsjedništvo odlučilio da će se izbori za novo vodstvo raspisati u najkraćem mogućem roku. Ja se više neću kandidirati, a u ovom tranzitnom periodu dužnost predsjednika obnašat će Zlatko Komadina”, kazao je Bernardić.

Rekao je kako je predsjednik stranke uvijek najodgovorniji za rezultat stranke.

“Građani su odlučili, izlaznost je bila takva kakva je bila. Ja nikoga ne okrivljujem. SDP ide dalje, računajte na nas”, rekao je Bernardić.

Na pitanje hoće li i dalje biti zastupnik u Saboru, rekao je kako to još ne zna, ali da će biti prisutan na konstituiranju novog saziva.

“Znate kako je život nepredvidljiv, u tome je njegova čar. Nitko ne zna što nosi sutra. Sasvim sigurno neć biti na čelu SDP-a.Ostat ću odvjetnik istine i borac protiv istine”, kazao je Bernardić i dodao da u stranci ima dovoljno dobrih kandidata koji bi ga mogli zamijeniti.

Rekao je i kako nikome nije ništa zamjerio.

“Bio je jedan komentar, ali ne mislim ga prepričavati. Kao drugovi si možemo sve reći i biti dostojanstveni, a da ne pritom ne bude cipelarenja”, rekao je.

Muk uoči predsjedništva

Uoči sjednice Predsjedništva SDP-a, koja je započela u 10 sati, Arsen Bauk nije htio javno pozvati Davora Bernardića na ostavku iako je iz njegovih riječi bilo jasno da Bernardić treba predati kormilo stranke nakon loših izbornih rezultata.

“Nakon prošlih izbora u ponedjeljak popodne Zoran Milanović je rekao da se povlači i nitko mu do tada nije rekao da treba ili ne treba. Pa ostavimo Bernardiću 24 sata pa onda tek možemo mi koji mislimo da treba nešto”, rekao je Bauk uoči sjednice.

Ne misli, međutim, da treba odstupiti cijelo uže vodstvo stranke, i to zbog praktičnih razloga. “Tijela su predsjednik, Predsjedništvo i Glavni odbor. Predsjednika ima tko mijenjati, ove druge nema. Želi li predsjednik voditi stranku do izbora, a to znači sudjelovati i u konstituiranju sabora, to je na njemu. A što se tiče stranke, slijede nam izbori koje raspisuje glavni odbor. U političkom smislu mislim da je pitanje samo predsjednika”, kaže Bauk.

Ni Biljana Borzan prilikom ulaska u središnjicu SDP-a nije htjela javno pozvati Bernardića na ostavku. “Teško je reći što će drugi učiniti. Ja znam što bih ja”, rekla je kratko Borzan.

Sam se Bernardić pak kratko oglasio na Facebooku, zahvalio biračima Restart koalicije te čestitao HDZ-u na pobjedi.

“Mi smo 30 godina na braniku ljudskih sloboda, prava radnika i umirovljenika i tako će ostati i dalje. Mi vjerujemo u takvu zemlju, otvorenu, modernu i bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi”, poručio je Bernardić.

Sukob zbog poziva na ostavku

Tokom izborne noći, već nakon objave rezultata izlaznih anketa, kada je postalo jasno da je SDP pred strahovitim porazom, dio ljudi iz same stranke otvoreno je spominjao Bernardićev odlazak. Tako je Biljana Borzan rekla da ne zna što će Bernardić učiniti, ali da bi ona, da je na njegovu mjestu, to učinila.

Tom je izjavom izazvala Bernardićev bijes, on ju je tijekom izborne noći žestoko izvrijeđao, što je potvrdila i sama Borzan. “Da, istina je, ali zaista ne želim ponavljati što mi je rekao. Bilo je dosta ružno. Ali to je bilo nezasluženo, ja sam bila korektna prema njemu. Ponavljam, rekla sam, da bih ja, da sam na njegovu mjestu, dala ostavku. A on neka postupi kako misli da doliči nakon ovakvog poraza”, rekla je Borzan za Slobodnu Dalmaciju.

Ni na ponovljeno pitanje nije htjela otkriti što joj je sve rekao, ali je dodala da mu oprašta jer je “očito bio pod velikim stresom”

Drugi pak nisu bili tako otvoreni, iako su jasno dali do znanja da i on i cijeli vrh stranke snose odgovornost. Davorko Vidović za Novu Tv je rekao da ni vodstvo stranke ne može biti izuzeto od odgovornosti. “Neke će se odluke morati donijeti, u kojem smislu, još će se vidjeti”, rekao je Vidović.

