Nakon 12 godina : Čović i Izetbegović postigli sporazum o Mostaru

Čelnici Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije (SDA) Dragan Čović i Bakir Izetbegović u srijedu su u Mostaru postigli i potpisali dva sporazuma.

Dva čelnika potpisala su sporazum o izbornim pravilima za taj grad, koja bi trebala omogućiti da u Mostaru nakon 12 godina budu održani lokalni izbori.

Sporazum je u biti matematičko rješenje usklađivanja broja vijećnika iz šest gradskih izbornih jedinica s brojem birača.

Osim izbornih pravila za Mostar, SDA i HDZBiH dogovorili su i izmjene Statuta Grada.

‘Dva dokumenta dobar okvir’

Statut, na kojem je insistirala SDA, trebao bi biti na dnevnom redu prve sjednice novoizabranog Gradskog vijeća.

Također, dvije stranke, na insistiranje HDZBiH, dogovorile su načela načina izbora delegata u domove naroda, u skladu s presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i način izbora članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Prvi čovjek HDZBiH rekao je da su sada osigurani preduvjeti da lokalni izbori u Mostaru budu održani u isto vrijeme kad i u ostatku Bosne i Hercegovine, prenosi Fena.

“Dva dokumenta su nam dobar okvir. Po meni, to je obveza iz ovih sporazuma, da SDA i HDZBiH zajedno već idući tjedan podnesu prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona [Bosne i Hercegovine] koje se tiču Grada Mostara kako bi se izbori održali zajedno s lokalnim izborima u ovoj godini i to je jedan od članaka tog sporazuma. I drugi sporazum obvezuje nas da u naredna tri mjeseca krenemo u razgovore i završimo ih za nekih šest mjeseci kada je u pitanju Izborni zakon [Bosne i Hercegovine], a to usvojimo u parlamentarnoj proceduri najkasnije do konca godine koja prethodi općim izborima”, rekao je Čović.

Izetbegović je kazao da prihvaćeni izborni model “neće komentirati te da će ga pratiti proporcionalan broj glasača u izbornim jedinicama”.

‘Ne postoji dovoljno povjerenja’

“Ono što je meni bitnije je dogovor oko Statuta. On je koncipiran da se Mostarom mora rukovoditi zajedno. Naravno da to znači mnogo blokada, usporavanja i zaustavljanja procesa, ali u ovom času to je tako. Ne postoji dovoljno povjerenja. Ne znam da li će ova generacija doživjeti neki bolji, normalniji Statut za Grad Mostar”, rekao je čelnik SDA.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko, američki i britanski ambasadori u Bosni i Hercegovini Eric Nelson i Matthew Field te prvi čovjek Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johann Sattler.

(Kliker.info-AJB)