Nakon 11 kilometara autoputa za 6 godina : Autoceste FBiH nabavljaju službena vozila za 400.000 maraka

Već je postalo pravilo da javne institucije i javna preduzeća pred kraj svake godine realiziraju veliki broj javnih nabavki. Izuzetak nije ni JP „Autoceste FBiH“ s direktorom Adnanom Terzićem na čelu.

Sredinom decembra raspisali su tender za nabavku novih 12 službenih putničkih motornih vozila, a na to planiraju potrošiti 400.000 maraka bez PDV-a. Sve to u pandemijsko vrijeme i, što je bitnije, u vrijeme smanjenih budžetskih prihoda.

Iz ovog preduzeća priznaju da su i njihovi prihodi u ovoj godini smanjeni, a nabavku pravdaju dotrajalošću postojećeg voznog parka.

„Predmetna nabavka planirana je i u prošloj godini, ali nije provedena tako da su sredstva za istu obezbijeđena već ranije, dakle prije pandemije. Nabavka službenih vozila za potrebe obavljanja redovnih djelatnosti zaposlenika JP Autoceste FBiH je potrebna zbog starosti i dotrajalosti postojećih vozila kao i zbog pređene kilometraže. Više od pola vozila u voznom parku su iz 2007. godine, a pređeni kilometri su i do 607.533 km po jednom vozilu. Postojeća vozila su dotrajala i većinom neispravna, tako da ista nisu sigurna i pouzdana za obavljanje svakodnevnih terenskih poslova koji su sastavni dio poslovanja našeg preduzeća“, navode iz „Autocesta FBiH“ za Žurnal.

Kao dokaz za navedene tvrdnje, iz ovog preduzeća dostavili su i tabele na kojima su prikazani, između ostalog, godina proizvodnje i trenutna kilometraža službenih vozila.

Ono što je zanimljivo jeste da je ukupna knjigovodstvena vrijednost vozila – 0 KM! Prema podacima objavljenim u januaru ove godine, samo je Volkswagen Kombi T5 2.0 TDI imao knjigovodstvenu vrijednost od skoro 8.000 maraka. Nakon nepune godine i poslije pređenih cca. 36 hiljada kilometara, vozilo je, knjigovodstveno, bezvrijedno.

SPORNA TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Ako ne bismo gledali detalje tenderske dokumentacije, sama nabavka novih službenih automobila možda i ne bi bila sporna. Šta je sporno u tenderskoj dokumentaciji?

Prije svega, od ponuđača se traži da imaju uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora (isporuka putničkih vozila) u posljednje tri godine, minimalne vrijednosti od 400.000 maraka s PDV-om.

Riječ je o poprilično vrijednom ugovoru, a nabavke službenih automobila ove vrijednosti nisu toliko česte, pa se broj ponuđača koji mogu poslati ponude značajno smanjuje. Iako je tačno da se ovako na neki način štiti preduzeće, još je tačnije da postoje mnogi drugi načini da se to uradi, a da se pritom omogući takmičenje većem broju ponuđača. Dalje, veći broj ponuđača znači i više ponuda, što bi trebalo rezultirati time da „Autoceste FBiH“ dobiju najbolju moguću ponudu i tako potroše što manje javnog novca.

Posebno su zanimljive tehničke specifikacije traženih vozila. Traži se terensko vozilo s turbodizelskim motorom, snagom motora od najmanje 80 kW, pogonom na sva četiri točka, minimalnom zapreminom prtljažnika od 410 litara, s određenim minimalnim dolaznim i odlaznim uglom, minimalnom udaljenosti karoserija od tla, da je upravljač presvučen kožom, da je vozilo isključivo bijele metalik boje…

Ovako detaljno date tehničke specifikacije ukazuju da je vjerovatno određeno vozilo „nacrtano riječima“, odnosno da tehničke specifikacije upućuju na jednog proizvođača. Podsjetimo, to nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Analizom tržišta novinari Žurnala pronašli su samo jedan model vozila koje odgovara traženim specifikacijama i cijeni od oko 33 hiljade maraka po jednom vozilu. Riječ je o automobilu Dacia Duster 1.5 dCi 4×4.

Dio traženih tehničkih specifikacija u poređenju sa specifikacijama vozila Dacia Duster

Dakle, „Autoceste FBiH“ su najvjerovatnije „riječima nacrtale“ vozilo Dacia Duster. Evo kako iz ovog javnog preduzeća objašnjavaju zašto su toliko detaljno navedene tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji:

„Zbog potreba posla, planiranih putovanja od sjedišta preduzeća do trase autoceste i do gradilišta na istoj, zbog konfiguracije terena, i svakodnevne potrebe vožnje vozila po trasi autoceste koja je u izgradnji (po zemljanim i makadamskim nedovoljno uređenim pristupnim putevima do gradilišta autoceste i po samom gradilištu autoceste), planirana je nabavka terenskih putničkih motornih vozila. Jedna od zahtijevanih karakteristika koju ste kao primjer naveli u vašem pitanju je zbog potrebe savladavanja raznih neravnina na zemljanim i makadamskim nedovoljno uređenim pristupnim putevima do gradilišta autoceste i na samom gradilištu autoceste. Kroz definisanje tehničkih karakteristika vozila, nastojali smo naći omjer potrebnih vozno-dinamičkih performansi traženih vozila i cijene istih. Nabavka ovog tipa terenskih motornih vozila (planirane prosječne vrijednosti cca 33.000 KM) spada u nižu-srednju klasu ovog tipa i vrste vozila tako da se ova nabavka vozila koja je neophodna za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti našeg preduzeća, nikako ne može smatrati luksuznom i nepotrebnom.“

U svakom slučaju, iskreno se nadamo da će nova vozila poslužiti svojoj svrsi i da će, nekako, pomoći da građani Federacije ne čekaju (opet) šest godina na čitavih 11 kilometara autoputa. Da pritom novi kilometri ne budu preplaćeni, te da ne budu zatvoreni nakon samo nekoliko dana od otvaranja.

