Najveći strah Zapada: Rat u Ukrajini će izgledati kao dječija igra za ono što slijedi?

Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio da njegovih 190.000 vojnika krenu na Ukrajinu 24. februara, invazija je imala seizmički učinak na Europu i zapadni svijet. Ali podrhtavanje se također osjetilo nekih 5000 milja istočno; Tajvan je brzo postao tema u trendu.

Godinama je svijet nervozno nagađao kada će kineski predsjednik Xi Jinping konačno ispuniti zavjet Komunističke partije Kine da pripoji Tajvan, otok uz istočnu obalu Narodne Republike Kine, što je iskra koja prijeti zapaliti veliki rat između Pekinga i Washingtona.

Ukrajina nudi Pekingu maglovit prozor u vlastitu budućnost. Mnogi ruski neuspjesi i pogrešne procjene u ruskom blitzkriegu, te borba Moskve za kontrolu u Ukrajini protiv žestokog, dobro naoružanog i visoko motiviranog otpora, ozbiljno je upozorenje za Xijeve tajvanske planere, piše Newsweek.

U to spada i neočekivano jedinstven i snažan odgovor Zapada na rusku agresiju. Moskva sada leži na hrpi ekonomskih ruševina zbog razornih sankcija. Dok Rusija broji trošak u rubljama i tijelima, Washington vjeruje da se kineski tajvanski izračuni mijenjaju kao rezultat toga.

Putinova prizma

Dok je Kremlj emitirao Putinovo unaprijed snimljeno jednosatno obraćanje u uvodu sveobuhvatne invazije koja će uslijediti u zoru tri dana kasnije, njegovo predstavljanje Rusa i Ukrajinaca kao “jednog naroda” i njegov argument da je državnost Ukrajine bila rezultat fikcija i pogrešaka, zvučalo bi jezivo poznato onima na Tajvanu.

Čelnici u Pekingu desetljećima koriste slične historijske narative. Unatoč sklonosti tajvanske javnosti prema identitetu koji je izrazito tajvanski i odbijanju bilo kakvog postojanja koje nije potpuno slobodno i demokratsko, Kina uspoređuje 23,5 miliona stanovnika otoka s političkim taocima koje je hipnotizirala mala grupa radikalnih separatista koju podupiru Sjedinjene Države.

Putin je Rusima ispričao fantazije o oslobađanju napaćenog naroda Ukrajine od razbojnika i neonacista. Njegovi će vojnici, govorilo se, biti dočekani s cvijećem i osmjesima.

Čini se da slična slika postoji unutar Zhongnanhaija, u Xijevim umovima i onima u njegovom unutrašnjem krugu. Teško je reći hoće li kinesko vodstvo doista prihvatiti ovaj svjetonazor. Ono što je poznato je njegovo strpljenje i odlučnost da ujedini Tajvan s Kinom kako bi postigao nacionalnu slavu u stilu Putina.

Izlika za kinesku invaziju mogla bi biti vrlo slično Putinovom opravdanju za odlazak u rat.

Didi Kirsten Tatlow, viša saradnica i stručnjakinja za Kinu pri Njemačkom vijeću za vanjske odnose u Berlinu, misli da je Putin možda čak posudio ideju od Xija — primjera “autoritativnog učenja”, rekla je, “u uokviru i tvrdnji da Ukrajinu u atavističkom i historijskom smislu, negirajući joj državnost ili čak identitet, kao što je Kina desetljećima činila s Tajvanom.”

Greške Kremlja

Kina ne treba puno tražiti kako bi pronašla dosadašnje ruske pogrešne proračune — a pekinški stratezi imaju mnogo toga za analizu.

Iako Rusija još uvijek može postići svoje kratkoročne vojne ciljeve zauzimanjem Kijeva, politički ciljevi Moskve – prisiljavanje na neutralnost i teritorijalne ustupke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog – daleko su od garantovanih.

Ruski vojni napredak bio je sporiji od očekivanog. Invazione snage su se odvojile od ruske doktrine koja se oslanja na preovlađujuću upotrebu artiljerije i vatre dugog dometa – raketa i projektila – kako bi ublažile odbranu za taktičke grupe koje bi potom razbile ukrajinske mehanizirane snage.

Umjesto toga, činilo se da se Moskva nada da bi brzi udari i zračne operacije malih, specijaliziranih jedinica mogle brzo prodrijeti u ukrajinsku odbranu i obezglaviti vladu Zelenskog u Kijevu. Ove visokorizične operacije nisu uspjele, a jedinice su zaglavile i uništene su od strane visoko motiviranih, dobro uvježbanih i dobro naoružanih ukrajinskih branitelja.

Ruska vojska se od tada povukla na uhodanije taktike. Masirane oklopne kolone sada vijugaju prema Kijevu i drugim glavnim ciljevima. Ali to znači sporiji napredak, veće opterećenje ruske logistike i više prilika za ukrajinske protunapade i asimetrično ratovanje, a sve to dok sankcije Zapada guše rusku ekonomiju.

Također nema naznaka da bi ukrajinski narod prihvatio vođu kojeg je imenovao Kremlj, ili da bi njihov prelazak na Zapad nakon 2014. bio potaknut prisilom Moskve i uništenjem njihovih gradova. To će se vjerovatno samo produžiti. Sporo napredovanje Rusije ustupa mjesto frustraciji. Ruska bombardiranja postaju sve neselektivna, ubijaju i ranjavaju sve više civila dok uništavaju domove i vitalnu civilnu infrastrukturu. Ukrajinci su već bili malo zainteresirani za život pod ruskim jarmom. Brutalnost osvajača samo će produbiti to neprijateljstvo.

Rusku vojnu pobjedu neizbježno bi pratio ukorijenjen i moćan gerilski otpor, koji bi vjerovatno financirale, naoružale i obučavale zapadne vojske i obavještajne agencije. Čini se da je šok za evropski sistem ujedinio NATO i Evropsku uniju, iako su oba bloka kritizirali njihovi ukrajinski partneri jer ne čine dovoljno da zastraše Moskvu.

Ipak, ruska agresija potaknula je prestrojavanje Zapada bez presedana. Njemačka se ponovno naoružava; plinovod Sjeverni tok 2 je mrtav; Švedska i Finska raspravljaju o članstvu u NATO-u; a Švicarska uvodi financijske sankcije.

Rusofili više ne mogu podržavati zbližavanje s toksičnim Kremljem, a zapadne prijestolnice prisiljene su preispitati svoju dugogodišnju toleranciju prema prljavom ruskom novcu i oligarsima koji su saveznici Putina.

Ništa od toga nije u dugoročnim strateškim interesima Rusije, a na ovim teorijskim budućim ratištima Peking bi se mogao pomaknuti.

Kineski izračuni

Analitičari u Taipeiju i Washingtonu dugo su nagađali da bi kineski napad mogao započeti ograničenim napredovanjem na tajvanske rubne otoke Kinmen i Matsu, koji se nalaze na maloj udaljenosti od kineskog kopna.

Međutim, zauzimanje tih teritorija bez zauzimanja samog Tajvana moglo bi imati učinak sličan onom nakon ruske aneksije Krima i okupacije Donbasa: rizik uklanjanja nekih od najpovoljnijih segmenata biračkog tijela Kini i vjerovatno će učvrstiti tajvanski identitet i usklađenost sa Zapadom.

Naravno, tajvanski odbrambeni planeri ne vjeruju da je manji upad najvjerovatniji scenarij. Tokom saslušanja odbora 10. marta u otočnom zakonodavnom tijelu, tajvanski ministar odbrane, Chiu Kuo-cheng, predvidio je vojnu kampanju punog razmjera s obimnim napadima na sve teritorije, kao i istovremeni i brzi amfibijski napad.

Jednom je zastupniku rekao: “Cilj svake invazije kineske komunističke partije bio bi okupirati Tajvan. Oni su već sposobni zauzeti Kinmen i druge udaljene otoke, pa zašto to nisu učinili? Zato što moraju biti uvjereni da mogu to učiniti u jednom pokušaju. Ako ne, završit će u istoj situaciji s kojom se Rusija suočava u Ukrajini. To ih sprečava da krenu.”

Bonnie Glaser, direktorica Azijskog programa u njemačkom Marshall fondu, očekuje da će kineska vojska pomno proučiti rusku operaciju u Ukrajini prije nego što izvuče jasne pouke. “Jedna moguća lekcija je da bi se u prvom udaru trebala koristiti značajna razina sile”, rekla je. “Ako Tajvan izvrši značajne pripreme za teritorijalnu odbranu, NRK će to morati uzeti u obzir u svoje planiranje na način na koji to možda nije činio u prošlosti.”

Poput Ukrajine, tajvanske oružane snage bile bi u brojčanom nepovoljnijem položaju u odnosu na invazijsku silu. Međutim, oni bi se također borili na domaćem terenu i s domaćim i američkim oružjem i opremom. Branitelji imaju i neke geografske prednosti na svojoj strani, počevši od 100 milja širokog Tajvanskog tjesnaca, koji je u određenim godišnjim dobima narušen lošim uvjetima na moru i nije pogodan za prelazak.

Christina Chen, asistentica istraživač na Institutu za istraživanje nacionalne odbrane i sigurnosti u Taipeiju, vjeruje da je važnost značajnog protuoklopnog i protuzračnog oružja za odbijanje invazije već značajan rezultat sukoba u Evropi.

“Obuka milicije i pričuvnih snaga bila bi nužna ako se goleme količine protuoklopnih i protuzračnih projektila žele uvesti u učinkovitu uporabu”, rekao je Chen. “Također, Ukrajina je uspjela zadržati većinu svoje borbene moći (tenkove, avione) netaknutom. Prije svega, njen sistem protuzračne odbrane nije puno poremećen. Kao rezultat toga, Rusi nemaju potpunu prednost u zraku, a ukrajinske snage mogu pokrenuti napade kada je potrebno. Ukrajinsko iskustvo pokazuje da male odbrambene snage koje djeluju na domaćem tlu mogu biti moćne.”

Ne može se unaprijed znati hoće li se tajvanska javnost oduprijeti kineskoj invaziji kroz neki oblik pobune. Malo ko je predvidio razinu odlučnosti među ukrajinskim civilima. Tajvan provodi reforme za obuku rezervista i mobilizaciju civila, potezi za koje mnogi vjeruju da se ne provode dovoljno hitno.

Nedavna istraživanja pokazuju da postoji volja javnosti za borbom. Jedna takva anketa na oko 1300 Tajvanaca koju su proveli Tajvanska zaklada za demokraciju i Centar za izborne studije Nacionalnog sveučilišta Chengchi krajem 2021. pokazala je da je 72,5 posto njih spremno boriti se za svoju zemlju ako Kina upotrijebi silu protiv nje radi ujedinjenja.

“Mislim da [ankete] sugeriraju veliku vjerovatnost civilnog otpora okupaciji”, rekao je Chen, čija je organizacija provela slična istraživanja sa sličnim rezultatima — a spremnost na borbu mogla bi dosegnuti novu razinu nakon gledanja heroja u Ukrajini.

Kina zna da još ne posjeduje sposobnosti za brzo i uspješno preuzimanje Tajvana, tvrdi Chen. “Vojna invazija, međutim, mogla bi se dogoditi ako se u Kini dogode ozbiljni potresi, što bi moglo navesti Xija da preuzme rizik.” Ona navodi “veliku borbu za moć između Xija i njegovih političkih protivnika” kao jedan primjer. Međutim, kada borbe počnu, humanitarna kriza ne bi bila ništa manje katastrofalna, bez kopnenih granica preko kojih bi mogli pobjeći milioni tajvanskih izbjeglica.

Peking računa

Na saslušanju Odbora za obavještajne poslove Predstavničkog doma 8. marta, direktorica Nacionalne obavještajne službe Avril Haines ocijenila je da je Kina već više oklijevala u invaziji na Tajvan nego prije samo nekoliko mjeseci.

“Stajalište je da će to vjerovatno ojačati perspektivu Kine o ozbiljnosti s kojom bismo pristupili kršenju Tajvana i jedinstvu koje su vidjeli između Evrope i Sjedinjenih Država, posebno u donošenju sankcija”, rekla je.

Na istoj sjednici, direktor CIA-e William Burns rekao je da je Peking “iznenađen i uznemiren” otporom Ukrajine i snagom zapadne reakcije. Ali obojica su kazali kako se odlučnost i spremnost kineskog vodstva na korištenje vojne sile ne smije zanemariti.

Možda najviše iznenađuje odgovor privatnog sektora na Putinov rat. Više od 300 kompanija povuklo se iz Rusije, uključujući energetske divove BP, Shell i ExxonMobil, prema rastućem popisu koji je sastavila Yale School of Management.

Slična reakcija na napad na Tajvan daleko je od sigurnog, unatoč ogromnim posljedicama koje bi mogla imati na globalne lance opskrbe i velike ekonomije. Tajvanski nedostatak formalnih diplomatskih odnosa s većinom zemalja svijeta mogao bi biti faktor; njegova odsutnost zastupljenosti unutar sistema Ujedinjenih naroda mogla bi biti još jedna. No ključno bi razmatranje bilo centralno mjesto kineskog tržišta u globalnoj ekonomiji, kažu stručnjaci.

“Peking je vjerovatno iznenađen stepenom jedinstva u međunarodnoj zajednici koja osuđuje invaziju — 141 zemlju u UN-u — a posebno širokom podrškom sankcijama”, rekao je Glaser.

“Neizvjesno je, međutim, u kojoj bi mjeri zemlje bile spremne nametnuti tako oštre sankcije Kini, koja je druga po veličini ekonomija na svijetu i najveći trgovinski partner od preko 100 zemalja.

“Po mom sudu, ako NRK odluči da je potrebno upotrijebiti silu protiv Tajvana, okolnosti će biti prilično strašne i kinesko vodstvo će utvrditi da je spremno platiti visoku cijenu kako bi postiglo ujedinjenje.”

Tatlow je rekao da je izbijanje rata bio “visceralni šok” za Evropu. Mogućnost sukoba preko Tajvanskog tjesnaca raste u kolektivnoj svijesti, ali bi njegov učinak bio drugačiji, rekla je, te bi sankcije mogle biti ciljane, a ne opšte. “Postoji jasna mogućnost da će se sankcije Rusiji pokazati kao ‘suhi put’ za Kinu, ako odluči napasti Tajvan”, rekla je.

Ekonomski analitičari u Pekingu možda već procjenjuju brojke kako bi utvrdili financijski utjecaj zapadnih sankcija na određene kritične sektore, kako bi vidjeli hoće li – ili kada – Kina imati dovoljno sredstava da prebrodi sličnu oluju.

Prema Tatlowu, Evropa, uključujući Njemačku, tek se sada suočava s time kako je ohrabrila Putinovu autoritarnu vladavinu. Kinesko promicanje svog partnerstva s Rusijom “bez ograničenja” u istom mjesecu kada je invazija moglo bi dovesti do sličnog buđenja, ubrzanog očitom nevoljkošću Pekinga da se distancira od najgorih pljački Moskve u Ukrajini – fenomena novog hladnog rata i želja Pekinga da nadmaši Zapad općenito, a posebno SAD.

Evropi je jasno šta dugoročni plan Kine i Rusije za “promjenu svjetskog poretka” zapravo znači, rekao je Tatlow.

Drugačiji američki odgovor

Za Kinu, najveća varijabla u hipotetskom sukobu preko tjesnaca je ona koju već razmatra – vjerovatnost da Tajvan dobije stranu vojnu podršku. Većina analitičara već smatra da vojni planeri u Pekingu uzimaju u obzir intervenciju SAD-a kao minimum. Njegove rastuće nuklearne i konvencionalne dalekometne udarne sposobnosti nisu za Tajvan; cilj im je odvratiti Washington gađanjem američkih baza u Japanu, Guamu, Havajima, pa čak i kontinentalnoj Americi.

Nekoliko mjeseci prije ruske invazije, kada je predsjednik Joe Biden jasno dao do znanja da se nikakve američke trupe neće boriti u Ukrajini, to se smatralo razboritim potezom koji bi uvelike mogao smanjiti mogućnost nuklearnog sukoba s Putinom. Ako je riječ o odbrani Tajvana, SAD će se suočiti sa sličnom teškom odlukom kada ih izazove vjerovatno sposobniji i brzo modernizirajući protivnik u Kini.

Ipak, stajalište Washingtona po tom pitanju ostaje namjerno dvosmisleno – neće javno potvrditi niti odbaciti mogućnost vojne odbrane Tajvana. Na saslušanju Odbora za oružane snage Predstavničkog doma 9. marta, Ely Ratner, Pentagonov pomoćnik ministra odbrane za indo-pacifička sigurnosna pitanja, rekao je zastupnicima da će američki odgovor biti drugačiji. “Uvjeren sam da će neki od naših najbližih partnera biti s nama u nepredviđenim slučajevima na Tajvanu”, rekao je.

Sve veći dojam je da je vjerovatno značajan odgovor iz Japana. Tokio bi u najmanju ruku pružio velike količine humanitarne pomoći. Također bi mogao dopustiti raspoređivanje američkih vojnika iz objekata sa sjedištem u Japanu najbližih Tajvanu. Međutim, da li će Japanske odbrambene snage igrati aktivnu ulogu, drugo je složeno pitanje, s obzirom na ograničenja njihova poslijeratnog ustava. Kada se Japanu dopušta da se upusti u kolektivnu samoodbranu sa svojim ugovornim saveznikom, to prvo mora biti uvjetovano egzistencijalnom prijetnjom samom Japanu.

Tajvan bi mogao biti izoliraniji od savezničke pomoći nego Ukrajina, koja graniči s četiri zemlje EU-a i NATO-a. Rusija je već upozorila da bi mogla gađati konvoje koji dovoze oružje i zalihe iz EU u Ukrajinu, a prošlog vikenda uništila je ključnu vojnu bazu blizu poljske granice. Realno, Moskva ih neće moći sve zaustaviti, ali kineska zračna i pomorska blokada Tajvana mogla bi se pokazati vrlo učinkovitom.

Lekcije koje treba naučiti

Kad su prošlog mjeseca u Evropi izbila neprijateljstva, dužnosnici u Pekingu i Taipeiju rekli su da se Ukrajinu i Tajvan ne treba uspoređivati, iako svaki iz svojih razloga. Malo je sličnosti između njih, posebno iz američke perspektive, bilo u pogledu veličine, položaja ili važnosti njihovih ekonomija.

No, na Tajvanu, ne beznačajan dio javnosti projicira sudbinu Ukrajine na svoju vlastitu, makar samo iz moralnih razloga.

To se odrazilo i na djelovanje. Dana 16. marta, državni račun za prikupljanje sredstava za ukrajinsku humanitarnu pomoć premašio je 22 miliona dolara u dvije sedmice, što je najveća donacija u posljednje vrijeme od japanskog potresa i tsunamija 2011., kada je pomoć Tajvana na kraju iznosila 260 miliona dolara.

Budući da borbe u Ukrajini još uvijek traju, a o vojnim i političkim ishodima tek treba pasti odluka u korist Kijeva ili Moskve, stručnjaci se slažu da je prerano donositi konačne zaključke.

Ono što je sigurno je da će Peking izvući pouke iz prve tri sedmice sukoba – i Tajvan također.

