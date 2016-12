Najveća pobjeda sirijske vojske : Masovna predaja militanata u Aleppu – prekretnica rata u Siriji!

Bitka za Aleppo, najveći grad u Siriji kulminirala je u utorak. Dok su na sjeveru sirijske snage počistile Shaar i okolne četvrti Aleppa, na istoku su oslobođena dva velika distrikta: Sheikh Lufti Marjeh. Do kraja dana ‘palo’ je ukupno sedam velikih distrikta: Shaar, Jouret Awwad – Karm Al Qaterji – Turbat Lala – Al Marjeh – Shiekh Lutf – Karz Dada.

U ovoj bezizlaznoj situaciji za militante, navečer i preko noći došlo je potom do masovne predaje ostalih četvrti Starog Grada sjeverno od Citadele. Konačno, došlo je do spajanja sirijskih snaga s istoka i zapada kod Citadele. Oslobođena je i poznata Umajadska džamija.

Oslobođena područja (ljubičasto) do kraja utorka.

Nakon propalog protunapada u ponedjeljak i masovnog gubitka teritorija u utorak, militanti su shvatili da je rat u Aleppu za njih gotov. Tijekom dana su pristizale poruke da ostaju bez streljiva i volje za borbom. Kao rezultat, došlo je do masovne predaje militanata posvuda po gradu. Sirijske snage trenutno kontroliraju 75% grada, preostaje predaja još južnih distrikta. Čini se da je došlo do ostvarenja rusko-turskog dogovora o predaji i izvlačenju militanata iz cijelog Istočnog Aleppa, nakon pregovora lidera militanata i ruskih časnika u Turskoj. Za sada se još ne znaju detalji, a i pitanje da li će se dogovora držati najekstremnije grupe poput like Jabhat Fateh Al-Shama (negdašnja Al Nusra) i Nour al-Din al-Zenki.

Nitko nije očekivao ovakvu brzu kapitulaciju. Sirijskoj vojsci trebalo je nekoliko godina da riješi malu Darayyu, no urbani Istočni Aleppo je oslobođen u desetak vrlo intenzivnih dana. Nakon što je postalo jasno da islamističke snage Jaish al-Fataha ne mogu više pomoći suborcima u samom gradu, sudbina Istočnog Aleppa je bila zapečaćena.

U Stari Grad Aleppo već ulaze sada već legendarni zeleni autobusi koji će prevesti militante van grada, na teritorij pod kontrolom Jaish al-Fataha.U zapadnom Aleppu počelo je ogromno slavlje i pucnjava po gradu.Sasvim se sigurno može reći da je predaja ovaj dan prekretnica rata u Siriji.

(Kliker.info-Advance)