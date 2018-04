Najprestižnija američka novinarska nagrada : “New York Timesu ” i “New Yorkeru ” Pulitzer za izvještavanje o slučaju Harveyja Weinsteina (Video)

Izvršna upraviteljica odbora za dodjelu nagrade Pulitzer Dana Canedy u ponedjeljak je u New Yorku obznanila koji je to 21 projekt zaslužio dobiti ovu prestižnu nagradu. Kako je ove godine za Pulitzera konkurisalo više od 2.400 projekata, žiri je vodio računa da popis pobjednika bude vrlo raznolik.

Dobitnici u novinarskim kategorijama različitih su stilova i dolaze iz različitih medija, a među njima ima i fotografa, novinara istraživača, komentatora pa čak i crtača stripova. Dodaju li se njima i pjesnici, povjesničari te glazbenici, ovogodišnji laureati pokrivaju nevjerojatan spektar tema i interesa.

Nagradu za izvještavanje od javnog interesa podijelili su New York Timesove novinarke Jodi Kantor i Megan Twohey te New Yorkerov Ronan Farrow za pisanje o slučajevima seksualnog zlostavljanja u Hollywoodu, pogotovo o slučaju Harveyja Weinsteina.

Nagradu za brzo i kvalitetno izvještavanje o novim događajima dobila je redakcija The Press-Democrata iz Santa Rose u Kaliforniji za svoje priče o požarima koji su pogodili Santa Rosu i okrug Sonoma.

Nagradu za istraživačko novinarstvo dobila je redakcija The Washington Posta za izvještavanje o izborima za američki Senat u saveznoj državi Alabami gdje su otkrili da je jedan od kandidata, republikanac Roy Moore, seksualno zlostavljao tinejdžerice.

Osim njih, nagrade su dobili The Arizona Republic i USA Today Network za priče o obećanju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će sagraditi zid na granici između SAD-a i Meksika; The Cincinnati Enquirer za izvještavanje o epidemiji ovisnosti o heroinu koja je pogodila taj grad; The New York Times i The Washington Post za izvještavanje o ruskom uplitanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine i povezanost s izbornim stožerom Donalda Trumpa; i Reuters za izvještavanje s Filipina o brutalnom ratu protiv narkotika koji je vodio tamošnji predsjednik Rodrigo Duterte.

U pojedinačnim novinarskim kategorijama nagrađeni su sljedeći novinari: Rachel Kaadzi Ghansah (GQ) za portret masovnog ubojice Dylanna Roofa, John Archibald (Alabama Media Group) za komentare o korumpiranim političarima i borbu za ženska prava, Jerry Saltz (New York Magazine) za kritike vizualnih umjetnosti, Andie Dominick (The Des Moines Register) za pisanje o privatizaciji administriranja Medicaida u Iowi, Ryan Kelly za fotografiranje prosvjeda u Charlottesvilleu i Reuters za fotografiranje progona Rohindži iz Mjanmara.

Andrew Sean Greer nagrađen je Pulitzerovom nagradom za beletristiku za svoj roman “Less”, Martyna Majok dobila je nagradu za dramsko pismo za svoj rad “Cost of Living”, Jack E. Davis nagrađen je u kategoriji povijesti za svoje djelo “The Gulf: The Making of an American Sea”, Caroline Fraser dobila je nagradu za biografsku knjigu o Lauri Ingalls Wilder “Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls”, Frank Bidart nagrađen je u kategoriji poezije za svoje djelo “Half-light: Collected Poems 1965-2016” dok je u kategoriji opće publicistike nagrađen James Forman Jr. za svoje djelo “Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America”.

U kategoriji glazbe nagrađen je američki reper Kendrick Lamar za svoj prošlogodišnji album “DAMN.”.