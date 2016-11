Najnovija anketa pokazuje preokret : Trump vodi, Hillary Clinton u problemu zbog mailova

Republikanski kandidat na američkim predsjedničkim izborima Donald Trump po prvi put od maja vodi u odnosu na kandidatkinju demokrata Hillary Clinton, pokazuje najnovija anketa provedena za televiziju ABC i Washington Post.

Entuzijazam birača za Hillary Clinton opao je nakon što je Federalni istražni biro ponovo otvorio istragu o e-mailovima koje je slala sa privatnog servera dok je bila državna sekretarka SAD-a.

Borba je, međutim, još uvijek izuzetno tijesna.

Hillary Clinton je samo jedan procentni poen iza Trumpa, prema telefonskoj anketi provedenoj od 27. do 30. oktobra na slučajnom uzorku od 1.126 birača.Za Trampa se izjasnilo 46 posto birača, a za Hillary Clinton 45 posto.

Ponovne kontroverze s mailovima

Međutim, kada se uzmu u obzir samo birači koji su izrazili entuzijazam za svog kandidata, Trump vodi u odnosu na Hillary Clinton za osam procenta.

Entuzijazam za Hillary Clinton je opao, najvjerovatnije zbog ponovne kontroverze s mailovima, dok je entuzijazam za Trumpa ostao isti, navodi ABC.

Iako je Trumpova prednost mala, to je značajan rezultat, budući da je republikanski kandidat bio bolji od Hillary Clinton samo jednom od početka utrke, i to za dva procenta u maju, ali to je bilo u trenutku kada je on osvojio nominaciju Republikanske stranke, dok se Hillary Clinton još borila s Bernieom Sandersom za nominaciju Demokratske stranke.

Rezultati anketa sedam dana pred izbore nisu nužno indikativni za konačan rezultat.

Tako je na izborima 2012. godine Mitt Romney vodio za jedan procenat u odnosu na Baracka Obamu, a John Kerry također za jedan procenat u odnosu na Georgea Busha 2004. godine, podsjeća ABC.

(Kliker.info-agencije)