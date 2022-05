Najbliži saveznik Putina znakovito zaključio : ‘Nisam očekivao da će se ruska operacija u Ukrajini tako odužiti‘

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko rekao je u četvrtak razgovoru za The Associated Press da nije očekivao da će ruska “operacija” u Ukrajini toliko dugo trajati te ustvrdio da radi “sve” kako bi spriječio rat.

Lukašenko je stao u obranu ruskog napada na Ukrajinu koji je počeo 24. februara 2022. godine.

“Nisam, poput Rusije, dovoljno uronjen u taj problem kako bih rekao ide li prema planu. Želim još jednom naglasiti, osjećam da se ova operacija traje nepotrebno dugo”, rekao je Lukašenko.

Bjeloruski je predsjednik ustvrdio i da Ukrajina provocira Rusiju te inzistirao da se Minsk zalaže za mir.

“Kategorički ne prihvaćam bilo kakav rat. Napravili smo i radimo sve da ne bude rata. Pregovori između Ukrajine i Rusije započeli su zahvaljujući meni”, rekao je Lukašenko. “Zašto Ukrajina, na čijem se teritoriju efektivno odvija rat, vojna akcija, na čijem teritoriju ljudi umiru, zašto Ukrajina nije zainteresirana za te pregovore?”

Lukašenko je rekao i da bi upotreba nuklearnog oružja bila “neprihvatljiva”, ali nije mogao reći planira li ga Rusija koristiti.

“Nije nuklearno oružje neprihvatljivo samo zato što je pored nas. Nismo mi s druge strane oceana poput Sjedinjenih Država. Moglo bi naš planet lansirati u orbitu ili tko zna gdje. Je li Rusija na to spremna ili nije, to morate nju pitati”, rekao je Lukašenko.

Bjeloruski je predsjednik rekao da predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin ne želi direktan rat sa Sjevernoatlantskim savezom te pozvao Zapad da osigura da se to ne dogoditi.

“Iskoristite to, iskoristite to i napravite sve da se to ne dogodi. Inače, čak i ako Putin to ne želi, vojska će reagirati”, rekao je Lukašenko.

Bjeloruski je predsjednik rekao da vojne vježbe u kojima će sudjelovati bjeloruski vojnici, a koje su najavljeno ranije ove sedmice ni za koga ne predstavljaju prijetnju.

“Mi ne prijetimo, nikome nećemo prijetiti i nećemo to napraviti. Čak štoviše, ne možemo prijetiti jer znamo tko je protiv nas. Bjelorusiju ne zanima neki rat sa Zapadom. Zapad može mirno spavati”, zaključio je Lukašenko.

(Jutarnji list)