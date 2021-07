“Nagrada za hrabrost i uljudno ponašanje” : Jeff Bezos će nagraditi CNN-ovog saradnika i španskog kuhara sa po 100 miliona dolara

Jeff Bezos, najbogatiji čovjek na svijetu i osnivač kompanije Amazon, je izjavio da planira da sa po 100 miliona dolara nagradi CNN-ovog saradnika Vana Jonesa i španskog kuhara Josea Andresa. Poručio im je da će moći raditi s novcem šta god žele.

“Moći će novac dati dobrotvornom društvu. Moći će podijeliti bogatstvo. Sve zavisi od njih”, rekao je Bezos nakon što se se vratio sa leta u svemir.

Kako je kazao, novac je vezan za iznenađujuću filantropsku inicijativu nazvanu “Nagrada za hrabrost i uljudno ponašanje”. Ukazao je da ova nagrada priznanje onima koji su “demonstrirali hrabrost” i koji su pokušali ujediniti podijeljeni svijet.

“Potrebni su nam oni koji nas ujedinjuju, a ne oni koji nas sramote. Potrebni su nam ljudi čvrstog stava i koji su uporni u tome da ostvare ono u šta vjeruju, ali da to čine uljudno i da nikada ne napadaju ad hominem. Nažalost, živimo u svijetu u kojem to prečesto nije slučaj. No, imamo uzore”, mišljenja je Bezos.

Jones je prihvatio nagradu i kazao da “ponekad snovi postaju stvarnost”.

“Zaista ovo cijenim”, izjavio je i dodao da je taj novac dobio kako bi ga podijelio s onima koji imaju “duh sličan njegovom”.

Kuhar Andres, koji je poznat po tome što nastoji osigurati hranu siromašnima širom svijeta, je istakao da ova nagrada “po sebi ne može nahraniti svijet”.

“Ali, ovo je početak novog poglavlja za nas”, zaključio je.

Ova Bezosova odluka se desila nakon što su on i Richard Branson, osnivač kompanije Virgin Galactic, kritikovani za veliku potrošnju za razvoj svemirskog turizma. Bezos je i ranije kritikovan, a spočitavalo mu se da nema dovoljno filantropije. U međuvremenu je donirao milijarde dolara za borbu protiv klimatskih promjena i osiguravanje hrane.

Kritičari smatraju da bi najbogatiji ljudi na svijetu trebali raditi na poboljšanju uslova života na Zemlji, umjesto što ulažu u odlazak u svemir. Bezos i oni koji podržavaju svemirski program smatraju da je moguće i jedno i drugo, piše CNN.

