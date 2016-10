Nagli zaokret: Mladić razočaran u Srbe, optužuje Karadžića da je vodio rat!

Dokumentaciono informacioni centar “Veritas” na ovogodišnjem Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga čitaocima je ponudio “Hroniku prognanih Krajišnika 4″, koja sadrži pismo generala Ratka Mladića direktoru “Veritasa” Savi Štrbcu.

Štrbac je rekao da mu je general Mladić pismo uputio u novembru prošle godine kada je kao svjedok odbrane svjedočio u procesu koji se vodi protiv Mladića i da sadržaj pisma predstavlja vjerovatno najintrigantniji dokument objavljen na ovogodišnjem Sajmu.

Štrbac je istakao da je interesantno vidjeti kako general Mladić, kome su svjetski mediji i politika nametnuli percepciju “žestokog krvoloka”, vidi rat koji se vodio 90-tih.

“Mladić mi u pismu kaže: ‘Moj brate Savo, politika je vodila rat, a vojska je vodila oružanu borbu. Ko je i šta uradio u tom periodu, daće odgovore vrijeme. Ono teče, teče i sve se mijenja i istorija će reći svoje mišljenje kada za to dođe vrijeme. Vrijeme je neumoljiv sudija”, naveo je Štrbac dijelove pisma koje mu je uputio general Mladić.

Prema njegovim riječima, posebno je interesantno Mladićevo viđenje srpskog naroda.

“Pitam se, da li mi Srbi volimo sebe, da li poznajemo sebe i zašto smo ovakvi. U čemu se mi Srbi možemo složiti, šta je za nas suverenitet, integritet, čast i ponos”, pita se zločinac Mladić u pismu.

Štrbac navodi da je sa Mladićem u povremenom kontaktu posredstvom njegovih advokata, a da su prilikom susreta, nakon kojeg je uslijedilo pismo, bili u poziciji samo da jedan drugom klimnu glavom i mahnu rukom.

Štrbac smatra da sa međunarodnim pravosudnim institucijama treba sarađivati i dostavljati im dokumentaciju, jer će nju neko i nekad morati uvažiti i pročitati.

“Od ignorancije nemamo ništa. Uspjeh je što smo dostavili dokumente i Hagu i Međunarodnom sudu pravde i sudu u Čikagu. Tako da je to sada svjetska baština. Za 50 i više godina, kada neko bude izučavao, naići će i na naše dokumente. Svjedočiće o ovom vremenu i sigurno će biti drugačije tumačeno”, smatra Štrbac.

On je rekao da je to izuzetno važno za istoriju i istinu jer su Srbi kao narod nemarni, a to je posebno vidljivo kroz činjenicu da ne postoje spiskovi srpskih žrtava iz ratova u 20. vijeku, uključujući najveće stratište Jasenovac.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)