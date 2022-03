Nacional otkriva : ‘Iza posrnulog projekta UNA TV otpočetka je stajao skriveni kapital Aleksandra Vučića i Milorada Dodika’

Da je otpočetka bila riječ o netransparentnom vlasništvu, sugerira i to što je Dejan Jocić cijelo vrijeme izbjegavao kontakte s novinarima. Bio mu je ponuđen i intervju za Nacional, ali je ignorirao poziv, posebno kad je postalo jasno da bi u intervjuu trebao odgovoriti na pitanje o vlasnicima fonda koji je navodno držao 80 posto projekta Una TV-a.

Jedan od izvora upoznatih s detaljima projekta Una TV tvrdi: “Jocić je čovjek koji je imao uspjeha s Prvom srpskom televizijom, a onda je otišao u Njemačku i odjednom se pojavio kao pokretač Una TV-a u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. On je izmislio da postoji neki biznismen iz neke afričke ili azijske zemlje, koji, kao, investira u njegov projekt. Ali taj ‘biznismen iz Afrike ili Azije’ – nije nitko drugi nego Aleksandar Vučić. To je jedan plus jedan. Sam Jocić je očajan, krahirao je, ne radi ništa niti može raditi jer je u pozadini svega Dodikov i Vučićev kapital. On se pokušavao izvlačiti pa je smislio tog tipa iz Afrike ili Azije, ali u stvarnosti je iza toga otpočetka bio Vučić preko Dodika, odnosno Dodikova sina.”

Isti izvor tvrdi da je projekt Una TV-a napravio ogromne gubitke: “Jocić se sad pokušava vaditi, napravio je ogromne gubitke, može jedino bankrotirati – to jest, neće bankrotirati jer to, realno, ni nije njegov novac pa nema ni bankrota, ali će proizvesti gubitak Vučićeva odnosno Dodikova novca.” Da postoji stvarni njemački investitor, tvrdi taj izvor, ne bi bilo razloga da se ne otkrije njegovo ime jer je transparentnost vlasništva nad medijima jedno od osnovnih načela poslovanja. “Osim transparentnosti, postoji i etička i zakonska obveza da kao poduzetnik i vlasnik medija pokažeš tko stoji iza tog vlasništva. A to je, uostalom, i pitanje uvjerljivosti. Dakle, nema nikakvog njemačkog investitora, nema ni investitora iz Afrike ni Azije, vjerojatno je sve Jocićeva izmišljotina odnosno paravan. Jedini investitor otpočetka bio je Dodik odnosno Vučić, a priča o njemačkom i afričkom investitoru, koji nikad nisu ni postojali, trebala je poslužiti da se baci prašina i zamagli trag.”

Prije no što je projekt Una TV predstavljen u Hrvatskoj, Nacional je od Dejana Jocića tražio intervju, ali je Jocić neprestano izbjegavao odgovoriti na pozive te ih je prosljeđivao svojoj suradnici za odnose s medijima. Kad su toj glasnogovornici postavljena pitanja o vlasništvu nad projektom i imenima vlasnika, prestala je odgovarati na pozive.

Una TV privukao je desetak novinarskih imena, među njima su se spominjali Ivana Paradžiković, Frano Ridjan, Maja Bajamić, Saša Kosanović, Matea Dominiković, ali i pjevačica Severina koja je trebala imati vlastiti talk show. Novinarima su ponuđeni visoki honorari, navodno i dvostruko pa čak i trostruko veći od honorara koje su imali na drugim televizijama i medijima u kojima su do tada radili.

Neki su, poput Mojmire Pastorčić s RTL-a kojoj je ponuđeno da vodi Dnevnik Una TV-a, odbili poziv. Ona je za RTL.hr na tu temu izjavila:

„Da, zvali su me da budem voditeljica Dnevnika na TV Una, ali kolegama sam se zahvalila na komplimentu i odbila njihovu ponudu. Ne napuštam emisiju koju uređujem i vodim i koju smo pretvorili u jednu od najgledanijih i najprepoznatljivijih emisija u Hrvatskoj … Hvala na interesu.“

Tvrdi se da novinari koji su potpisali ugovor za Una TV još uvijek uredno primaju plaće, ali program se još nije počeo emitirati iako se prvo spominjalo da bi se trebao početi emitirati u siječnju. A kako doznajemo iz krugova bliskih uredništvu Une TV u Zagrebu, ni danas, polovinom ožujka, još se ne zna kada će početi, kao što nije jasno tko bi trebao zamijeniti Zorana Kusovca. U impressumu TV Une na internetu piše kako je glavni urednik Josip Šarić, ali s njim nismo uspjeli stupiti u kontakt.

Novinarima u Zagrebu, kako doznajemo, rečeno je da je u tijeku “restrukturiranje firme”, te da bi sve trebalo ostati kao i do sada, “osim što će se informativni program razdvojiti na tri centra” – Zagreb, Sarajevo i Beograd – od kojih će svaki imati svog direktora, koji bi trebao biti neovisan u radu. “Novinarima se jamči slobodan rad bez ikakvih utjecaja i pritisaka, a baš svi u redakciji očekuju upravo to, i ništa manje”, kazao je Nacionalov izvor.

Ranije se tvrdilo i da je Severina za taj projekt primila novac unaprijed, ali da ga je pod pritiskom odvjetnika morala vratiti jer je “puno para bilo u igri”. Tvrdilo se i da su još neke od “zvijezda” te televizije dobile određene avansne iznose. Dejana Jocića predstavljali su kao uspješnog poduzetnika koji je nakon uspjeha s Prvom srpskom televizijom otišao u Njemačku pa se odlučio vratiti s novim medijskim konceptom.

“Tvrdilo se da je on napravio veliku karijeru u Njemačkoj, ali nigdje nije prezentirano što je on to tamo radio ni po čemu je bio uspješan. I odjednom se tu pojavio s ogromnim parama – naravno, Dodikovim i Vučićevim – i krenuo raditi televiziju koja se trebala prikazivati u cijeloj bivšoj Jugoslaviji”, tvrdi jedan od Nacionalovih sugovornika.

Međutim, Nacionalovi izvori tvrde i da je već prvi ozbiljan signal da nešto s tim projektom ne valja trebala biti činjenica da nijedan teleoperater s Una TV-om nije želio sklopiti ugovor. “Odbili su ga znajući koja je politička pozadina. On je, navodno, tvrdio da teleoperateri nisu presudni za uspjeh projekta, ali svatko ozbiljan tko zna kako mediji funkcioniraju, zna i da je to nemoguće.

Svatko zna da bez teleoperatera ni jedan takav program nema šanse za uspjeh, a i koncept da će isti program gledati cijelo ex yu tržište potpuno je zastario, takvi projekti nisu novost i realno, nije on tu mogao ponuditi ništa novo što drugi već nemaju. Možeš dovesti deset televizijskih zvijezda, ali očekivati da će ljudi downloadati aplikacije da bi mogli gledati tvoj program, nije baš obećavajuće. Moje je mišljenje da je to neozbiljan tip sa zastarjelim idejama, a najveći signal za uzbunu bio je kad se vidjelo da se skriva netransparentni kapital koji stoji iza toga. Nedopustivo je ponašati se tako u javnom prostoru”, smatra Nacionalov izvor.

Te informacije, ali i ono što je Nacional pisao još u oktobru prošle godine, potvrdile su sada i službene vlasničke transakcije: pompozno najavljena regionalna multimedijska televizija nije još ni započela u punom opsegu proizvoditi informativni program, a već ju je u stopostotno vlasništvo preuzela tvrtka povezana sa sinom Milorada Dodika.

Banjalučki portal Capital.ba, naime, objavio je 4. marta da se glavni investitor u TV Unu, njemački investicijski fond Foundcenter Investment menadžera i televizijskog producenta Dejana Jocića, “potpuno povukao iz projekta čiji je cilj bio stvaranje regionalne TV stanice Una”. Vijest je potvrdio donedavni manjinski, a sadašnji jedini vlasnik Una TV-a, tvrtka Infinity Media, povezana s Igorom Dodikom, sinom srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika. “Infinity Media postigla je dogovor s vlasnikom medijskog projekta Foundcenter Investment GmbH iz Berlina Dejanom Jocićem o preuzimanju 100 posto vlasničkog udjela u UNA televiziji u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini“, priopćio je 4. marta Infinity Media.