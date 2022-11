Načelnik Generalštaba vojske SAD : “Oko 100 000 ruskih i 100 000 ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno u ratu u Ukrajini”

Najviši američki general procjenjuje da je oko 100 000 ruskih i 100 000 ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno u ratu u Ukrajini. General Mark Milley, načelnik Generalštaba vojske SAD, također je sugerirao da je oko 40 000 civila umrlo nakon što su bili uključeni u sukob. Procjene su najveće koje je ikada ponudio jedan zapadni dužnosnik, prenosi BBC.

No, primijetio je da znakovi da je Kijev voljan ponovno ući u pregovore s Moskvom nude “prozor” za pregovore. Posljednjih je dana Ukrajina pokazala spremnost da održi neke razgovore s Moskvom, nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski odustao od zahtjeva da njegov suparnik, Vladimir Putin, mora biti uklonjen s vlasti prije nastavka pregovora. Govoreći u New Yorku, general Milley je dodao da preduvjet bilo kakvim uspješnim pregovorima mora biti da i Rusija i Ukrajina ustanove “međusobno priznanje” da pobjeda “nije ostvariva vojnim sredstvima”.

Vrhovni general – koji služi kao najviši vojni savjetnik predsjednika Joea Bidena – rekao je da bi razmjeri žrtava mogli uvjeriti i Moskvu i Kijev u potrebu pregovora tokom nadolazećih zimskih mjeseci, kada bi se borbe mogle usporiti zbog ledenih uslova.

I Ukrajina i Rusija izbjegavaju navesti broj svojih žrtava. Posljednji izvještaj Moskve u septembru rekao je da je od početka sukoba ubijeno samo 5937 vojnika, a ministar obrane Sergej Šojgu odbacio je izvješća o znatno većem broju poginulih. Procjena generala Milleyja znatno je veća. Usporedbe radi, procjenjuje se da je 15 000 sovjetskih vojnika poginulo u sukobu u Afganistanu 1979.-1989.

Ukrajina se uglavnom suzdržala od davanja brojki o žrtvama. Ali u kolovozu, glavni zapovjednik oružanih snaga, Valerij Zalužnij, citiran je u ukrajinskim medijima, rekao je da je do tada umrlo 9000 ukrajinskih vojnika. “Bilo je goleme količine patnje, ljudske patnje”, rekao je general Milley. Također je istaknuo da je između 15 i 30 milijuna izbjeglica raseljeno. UN je zabilježio 7.8 milijuna ljudi ukrajinskih izbjeglica diljem Europe i Rusije.

Moskva je u jučer objavila da će se njezine trupe početi povlačiti iz ključnog južnog grada Hersona. General Milley rekao je da, iako su “početni pokazatelji” sugerirali da je počelo povlačenje, primijetio je da je Rusija nagomilala oko 20-30 000 vojnika u gradu, a povlačenje bi moglo potrajati nekoliko sedmica.

“Javno su objavili da to rade. Vjerujem da to rade kako bi očuvali svoje snage za ponovno uspostavljanje obrambenih linija južno od rijeke Dnjepar, ali to tek treba vidjeti”, rekao je.

(Kliker.info-Geopolitika)