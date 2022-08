Na poprištu zločina kakvog Hercegovina ne pamti : Ovako nešto smo dosad viđali samo u filmovima

Dvije osobe su ubijene, a još dvije teško ranjenje u krvavom pohodu Joze J. iz Gorice (Sovići) kod Gruda na goste kafića “Zmaj” tijekom fešte koja se tradicionalno održava na blagdan Svetog Stjepana u ovom mjestu smještenom tik uz granicu s Republikom Hrvatskom.

Rafalom iz kalašnjikova ubijeni su 34-godišnji lokalni električar Mate Grizelj i poznati hercegovački poduzetnik Velimir Bušić (60), vlasnik trgovačke tvrtke “Vebush”. Ranjenom vlasniku kafića metak je ušao kroz jedan i izišao na drugi bok, zbog čega mu je u mostarskom Kliničkom bolničkom centru, prema prvim informacijama, amputirana jedna noga, a za drugu su se liječnici borili. Ozljede druge ranjene osobe nisu još poznate.

Zločinu kakav Grude i Hercegovina ne pamte, i prema policijskom izvješću i prema pričanju svjedoka prethodio je verbalni okršaj ubojice i ubijenog 34-godišnjaka. Nakon toga Jozo J. je prvo pobacao stolice na štekatu kafića, a onda se zaputio prema svojoj kući, smještenoj na istoj magistralonoj cesti prema Grudama. Ispostavit će se da je otišao po oružje, iz kojeg će ubrzo otvoriti rafalnju paljbu i ugasiti dva života. Tek kada je ponovno krenuo natrag prema svojoj kući, uspjeli su ga svladati okupljeni i oduzeti mu oružje.

– Dana 4. kolovoza 2022. godine oko dva sata u mjestu Gorica, Stubli, općina Grude, prilikom obilježavanja svečanosti dana patrona župe, nakon kratke prepirke došlo je do pucnjave u kojoj su smrtno stradale dvije osobe, a dvije su ranjene, o kojem događaju je obavještena policija, koja je izašla na mjesto događaja gdje su zajedno s dežurnim tužiteljem obavili očevid i druge potrebne radnje radi utvrđivanja okolnosti predmetnog događaja. Naložit će se obdukcija nad tijelima smrtno stradalih i poduzet će se i druge radnje u cilju procesuiranja počinitelja kaznenih djela ubojstvo i nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari – kazala je Petrunjela Matijević, glasnogovornica Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke.

U četvrtak prijepodne očevid na mjestu zločina već je bio završen, a tek su se mogle vidjeti policijske snage na nekim punktovima. Među ostalim, osiguravali su ubojičinu kuću i kafić, kao i dom i poslovne prostore ubijenog poduzetnika. Na potonju lokaciju u većem broju pristizali su u četvrtak članovi obitelji i prijatelji.

– A šta da vam kažem?! Zlo neviđeno. I to bez razloga, bez povoda. Manja svađa, prepirka koja se desila malo prije svega, to ne može biti – kazao nam je jedan bliski član obitelji i zaposlenik “Vebusch”a u telefonskom razgovoru.

Zadnji put je Velimira Bušića Velu vidio malo iza ponoći i odlučio leći. Probudio ga je telefonski poziv nakon dva sata.

– Zvala su me moja djeca koja su spavala kod tetke, Veline žene. Nisam ih u prvi mah ni shvatio što se zbilo. Tek kada sam došao tamo, imao sam što za vidjeti – veli.

– Pa neki dan su Velina djeca kod njega išli prati svoja auta. Da su u svađi, pa ne bi tamo išli – reći će i ubrzo završiti razgovor.

Dok je Jozo J. ubijao susjede, i prva susjeda kafića “Zmaj” je čvrstro spavala. Tamo su, međutim, bili njezini ukućani i sve joj ispričali. Bila je vidno potresena dok nam je sve prepričavala.

– Javna je tajna da je ubojica znao proteklih godina imati na meti majku ubijenog 34-godišnjaka. Bila je udovica, sama ostala s petero djece i valjda je mislio da nešto može tu biti između njih dvoje. Ona to nipošto nije željela i stalno ze žalila i svojoj djeci i drugim susjedima – kroz suze će ova susjeda.

Oko samog ubojice podijeljena su mišljenja. I dok neki podsjećaju da je i prije bio nasilan i spominju incident od prije 20-tak godina kada je prijetio bombom, drugi kažu da nadaleko nije bilo takvog radnika.

– Bio je i u ratu, prošao sve – kaže jedan mještanin Gorice, ali ga zet, koji je i sam bio u kafiću kada je došlo do pucnjace i spasio se iza skokom iza jednom šanka, kasnije će shvati plastičnog, dodaje:

– To mu nikako ne može biti opravdanje za ovako nešto. Pomračenje čisto!

Nakratko smo razgovarali i s načelnikom Gruda, Ljubom Grizeljom. I sam je rodom iz Sovića, tu živi, a pet minuta prije je bio s gostima kafića.

– Čim sam čuo što se zbilo, dotrčao sam i zatekao do jučer nezamislivu scenu. Takvo nešto smo gledali do sada samo u američkim vijestima I filmovima. Znam ubijene, znam ubojicu i zato me shvatite da ne bih više. Molimo se da naša zajednica ovo preboli, a naš ranjeni susjed spasi drugu nogu – zavapio je načelnik.

Jedan od rijetkih koji je htio govoriti imenom i prezimenom bio je Josip Čuturić, vlasnik lunaparka koji je i ovog puta došao iz Kiseljaka s ljudima i opremom.

– Ringišpil smo ugasili u ponoć i već bili skoro gotovi s pospremanjem, kada se čuo rafal. Dobro je odjeknulo u noći, iako je još bila graja i sve puno svijeta. Kažu da je ubojica ispucao 16 metaka prije nego će krenuti svojoj kući – priča Josip, dok je iz hlada koštele promatrao mjesto zločina.

Ovaj blagdan Sv. Stjepana ostat će crnim slovima upisan u povijest Gorice i župe. Svjestan je toga i župnik fa Stipe Marković, koji nas je u pokušaju da razgovaramo uljudno odbio.

– Žao mi je, ali bez komentara. Ne želim da nas se u ovo uvlači – poručio je svećenik.