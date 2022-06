Na platou sarajevske Skenderije : Otkrivena statua Mirzi Delibašiću

Na platou sarajevske Skenderije svečanom ceremonijom u prisustvu brojnih građana i zvaničnika otkriven je spomenik u čast Mirzi Delibašiću, najboljem sportisti Bosne i Hercegovine u historiji i proslavljenom košarkašu.

Spomenik je postavljen prije dva dana na plato ispred dvorane koja nosi ime po Mirzi Delibašiću, a danas je i zvanično otkriven. Spomenik Mirzi Delibašiću izradio je kipar Adis Lukač.

Prije samog otkrivanja spomenika, prisutnima se obratio sin Mirze Delibašića, Danko Delibašić.

“Moj otac nije volio previše priče, ali neke stvari se moraju reći”, kazao je Danko, koji u jednom momentu nije mogao sakriti suze.

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Samir Avdić u obraćanju prisutnima istakao je da je ovo važan i vrlo poseban dan.

“Dvorana nosi njegovo ime, ali spomenici se dižu velikanima. Mirza je bio velikan u svakom smislu te riječi, i ljudska i sportska veličina. Ovo je spomen budućim generacijama koje budu prolazile preko platoa Skenderije da ih napomene kako se može biti, i kako se teško postaje, veliki”, rekao je Avdić.

Načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić izjavio je da je ovo ne samo za Sarajevo nego i za cijelu BiH važan dan.

“Ovo je za našu opštinu važan dan jer je Mirza bio i stanovnik naše opštine i ovo je na neki simboličan način njegov povratak kući. Ovo je važan dan za Sarajevo. Sarajevo je grad velikog srca i dobrih ljudi, grad koji umije da voli ali isto tako traži da bude voljen. Veza između Sarajeva i Mirze je najbolji pokazatelj te uzajamne ljubavi. Ovo je veliki i važan dan i za njegovu rodnu Tuzlu. Ovo je veliki i važan dan za Bosnu i Hercegovinu jer mi danas otvaramo spomenik najvećem sportisti svih vremena kojeg je ova zemlja ikada imala. Samo ću reći, svjetski, evropski prvak i olimpijski šampion”, poručio je Mandić.

Ajet Ribić, jedan od građana koji su došli da prate otkrivanje spomenika, kazao je da je ovo vrlo važan momenat za sve građane BiH.

“Mirza je bio vanzemaljac, čovjek koji se ne rađa više. Mi smo tada pratili uspjehe kluba Bosna i njega kao čovjeka. On je bio prava legenda. Mladi to možda danas ne znaju ali on je bio nemjerljiva vrijednost. Ne samo što je bio veliki sportista nego je bio i čovjek. Čak i njegovi protivnici su imali lijepo mišljenje o njemu, malo je ljudi da imaju takvo uvažavanje. Kamo sreće da nam se još Mirza pojavi u BiH”, rekao je Ribić.

Husejin Ibrović, još jedan od građana koji su prisustvovali svečanosti, kazao je da je veoma važno da je legendarni Kinđe dobio spomenik u Sarajevu.

“Mirza je za mene jedan veliki čovjek i građanin Sarajeva koji se mora poštovati. Ostat će u sjećanju svih građana i budućih generacija”, istakao je Ibrović, dodajući da Mirza Delibašić treba biti uzor današnjim i budućim generacijama kao čovjek i kao sportista.

Otkrivanje spomenika je prvobitno bilo planirano za 8. decembar prošle godine na 20. godišnjicu smrti Mirze Delibašića, ali je zbog održavanja manifestacije “Zimska čarolija na Skenderiji” svečana ceremonija pomjerena.

Mirza Delibašić Kinđe rođen je 9. januara 1954. godine u Tuzli. Blistavu sportsku karijeru počeo je 1968. godine, kada je postao pionirski prvak BiH u tenisu. Reket je ubrzo zamijenio košarkaškom loptom u tuzlanskoj Slobodi da bi 1972. godine prešao u KK Bosna Sarajevo. Za “studente” je odigrao skoro 700 utakmica i postigao približno 14.000 koševa.

Delibašić je bio prvak bivše Jugoslavije (1978. i 1980.), klupski prvak Evrope 1979. godine, a sa reprezentacijom bivše države osvojio je sve moguće trofeje. Dva je puta bio šampion Starog kontinenta (1977. i 1979.), prvak svijeta 1978. godine i olimpijski pobjednik 1980. Za najboljeg košarkaša SFR Jugoslavije proglašen je 1980. godine. Dres reprezentacije bivše države nosio je 176 puta i postigao 1.759 poena. Četiri puta je biran za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine, a 2000. godine proglašen je najboljim sportistom svih vremena u BiH.

Zanimljivo Delibašić je 1980. godine postao prvi “neamerički” strani košarkaš kojeg je kupio Real Madrid.

Za samo tri godine u Real Madridu, Delibašić je svojim igračkim i ljudskim kvalitetima osvojio toliko prijatelja da nikada neće biti zaboravljen, čemu u prilog, svakako, najbolje govori činjenica da je njegov nekadašnji saigrač Huan Antonio Korbalan, napisao knjigu “Razgovori sa Mirzom”.

Vjeran Sarajevu ostao je i u toku opsade, zahvaljujući se pozivu rukovodstva Reala da opkoljenu bosanskohercegovačku prijestolnicu zamijeni madridskim mirom. Bio je selektor košarkaške reprezentacije BiH koja je 1993. godine na Eurobasketu osvojila osmo mjesto, što je još uvijek najbolji plasman bh. selekcije na evropskim prvenstvima.

Mirza Delibašić je umro u Sarajevu 8. decembra 2001. godine.

