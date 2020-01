Muzejski kompleks Memorijalnog Centra Potočari : Čuvanje sjećanja na ubijene Srebreničane (FOTO)

Osim donacija porodica, dio kolekcije su i predmeti pronađeni na dionicama puta kojima su u ljeto 1995. prolazili muškarci i dječaci kako bi stigli do slobodne teritorije.

Već tri mjeseca porodice ubijenih Srebreničana u Memorijalni centar Potočari donose lične predmete koji su ostali od njihovih najbližih. Do sada je prikupljeno više od 300 predmeta koji će biti dio muzejske postavke.

“Imam njegov novčanik, imam saobraćajnu dozvolu. U njegovom novčaniku je bila lična karta od mog sina koga nisam pronašla. Eto, to imam samo, nemam ništa više. Poklonit će sve muzeju. Od velikog značaja je sto će sve biti okupljeno na jednom mjestu, to mnogo znači.” – Hajra Ćatić.

U masovnoj grobnici Kozluk su pronađeni posmrtni ostaci Sadmirovog djeda Asima i sat koji je bio važan i njemu ali i djedu. Bio je to sat koji je djed obećao pokloniti Sadmiru, kada je učinio hatmu, odnosno proučio Kuran.

„To se dešavalo negdje krajem maja on nije uspio da meni da taj sat, ponio ga je sa sobom. Srebrenica je padala, nije uspio da mi da taj poklon. Kad je ubijen i pronađen, mene je želja povukla da bar kao uspomenu uzmem taj sat koji mi nije mogao on dati dok je još bio živ.“ – Sadmir Nukić.

“Kada je bio pad Srebrenice on je otišao u Potočare, a ja sam otišao preko šume. Kada vidim ove predmete suze mi udare, sjećam se da mu je sat uvijek bio na ruci i da se svako jutro češljao. To mi je jedina uspomena koju imam.” – Huso Halilović.

Njegovo tijelo Begajeta i njihovo dvoje djece do danas nisu pronašli.

To je jedino što je ostalo od njenog muža Seada, koji je pokušao da spas nađe bježeći kroz šumu iz Srebrenice prema Tuzli.

„Ja sam te pantole ponijela, kontala sam da će on preći, da će doći u Tuzlu. I on nije došao. Cijelo vrijeme sam ga čekala. I dan danas ga čekam i sve se nadam…. I onda kad je prošlo toliko vremena i godina, nema ga, nema ga… otvori se taj dole muzej, njegovo nema ništa ima samo ime na onoj ploči u Potočarima. Pa željela bih da ima i ovo uz njegovo ime da se nađe.“ – Begajeta Nukić.

Rabija Avdić u ovom džemperu pronašla je svog brata u masovnoj grobnici u blizini Zvornika. To je jedino što je ostalo od 23-godišnjeg Dževada, koji je zarobljen odmah na početku rata, i ubijen u fiskulturnoj sali osnovne škole „Vuk Karadžić“ pretvorene u logor.

“Ta pisma i fotografije su za mene nešto najvažnije na svijetu što imam. Ja kad uzmem ta pisma da čitam ona mene vrate u djetinjstvo, vrate me u one trenutke kada sam znao da imam oca. Puno, puno emocija je tu… svaki put kada počnem ta pisma čitati ona probude u meni emociju… evo i sada kada pričam o tome oči mi zasuze. To je nešto neprocjenjivo što imam.

Svaka ona riječ sto je babo napisao, svaki onaj pozdrav i svako ono pitanje kako si i šta si, na neki način ga ponovo vraća tu sa mnom da bude da živi da osjetim da je tu da on nije bio neka imaginarna ličnost koju nisam upamtio. Nekada se čovjek u tim strahovima i emocijama upita: pa jesam li ja stvarno imao oca. Ali onda kada vidiš pisma, kada vidiš slike bude ti lakše. Ja sam odlučio da doniram za muzej ta pisma i par fotografija. Već sam dao neke originale, a nešto ću dati kao kopije.“ – Ahmed Hrustanović.