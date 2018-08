Musa: Ljudi koji dolaze iz Jugoslavije imaju samodisciplinu kakvu niko ne posjeduje

Razgovor koji je Musa obavio s The Crossoverom prenio je poznati Sports Illustrated, a on je između ostalog govorio o tome koliko su se ljudi na ovim prostorima promijenili nakon rata.

“Ljudi koji dolaze iz Jugoslavije imaju samodisciplinu kakvu niko ne posjeduje. Mi smo djeca rata, a iako sam ja rođen poslije, osjetio sam sve to jer mi je otac bio u vojsci. Komandovao je s 2.000 vojnika, a kada vidiš da ljudi sve vrijeme umiru, normalno je da se boriš za sve i budeš emotivan. Mi imamo “nešto” što niko drugi ne može opisati, nas je ovaj užasni, strašni rat učinio još jačim”, kazao je Musa.

Također, Musa je govorio i o stalnim uvredama na vjerskoj osnovi koje je u Hrvatskoj doživio dok je nosio dres Cedevite, a smatra da to ne rade pravi navijači i da to nije pravi način da se svom timu pruži podrška.

“Uvrede sam slušao kada sam imao 16 godina i to me pogađalo. Sjedio sam na klupi 40 minuta, nisam igrao i moj tim je gubio, a navijači koji su sjedili iza klupe su me vrijeđali i gađali me stvarima. To je nešto s čim moraš da se izboriš kada si u drugoj zemlji. Nisam čovjek koji će reći da su navijači loši, mislim da su oni samo navijači i da žele pružiti podršku svom timu, ali da je to loš način za podršku”, kazao je Musa.

Podsjećamo, Džanan Musa sljedeće sezone igrat će u najjačoj ligi svijeta, a on je potpisao ugovor s Brooklyn Netsima.

