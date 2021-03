Murizt Memić : U Hotel Kristal kod Budnje dolaze političari, a nas interesuje ko je bio te noći

Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića, koji već pet godina pokušava doći do pravde i prave istine o stradanju njegovog sina, u intervjuu za InfoRadar govori o rezultatima dosadašnje istrage koju je od Kantonalnog tužilaštva Sarajevo preuzelo Tužilaštvo BiH, najavljujući nova hapšenja upetljanih u prikrivanje ubistva njegovog sina.

„Prošlo je pet godina borbe i 19 protesta da bi se došlo do ovoga. Hasan Dupovac je u pritvoru, Zijo Mutap je u pritvoru, vidjet ćemo na kraju koliko su oni pokušali određene stvari sakriti i šta su sve pokušali uraditi. Nije kasno, možemo reći da je ovo tek početak prave istrage“, kaže Memić.

Prije 15-ak dana, tačnije 24. februara, bio je pretres u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS i izuzeta je arhivska dokumentacija i drugi potrebni dokumenti vezani za slučaj vašeg sina. Tužilaštvo zanima prvi zapisnik ekipe hitne pomoći koja je izašla na teren kada je Dženan stradao. Zašto je bitna ta dokumentacija i zašto je tek sada izuzeta?

MEMIĆ: Državno tužilaštvo je vršilo pretres u Hitnoj pomoći i izuzeli su dokumentaciju koja postoji pet godina. Kantonalno tužilaštvo je imalo tu dokumenatciju sve vrijeme, ali su je skrivali i nisu htjeli da rade po njoj. Vidjet ćemo sta će uraditi Tužilaštvo BiH. Kako kaže advokat Ifet Feraget, ako su našli dobro je, ali ako nisu našli – ponovo su našli, jer nešto u protokolu sigurno nije u redu. Nakon izuzimanja ove dokumentacije vjerovatno će biti osnova za nove pretrese i bit će tu i šokantnih podataka koji se tiču hitne pomoći. Imali smo dobru saradnju sa sadašnjim direktorom Ademom Zalihićem, on je Tužilaštvu ustupio dokumentaciju i nadam se da će Tužilaštvo pronaći dokaz važan za ovaj slučaj.

Šta nakon pet godina Tužilaštvu, ovoga puta državnom, može biti?

MEMIĆ: Vjerujem Državnom tužilaštvu, jer su prije svega pokazali da hoće da rade. Kantonalno tužilaštvo je imalo sve ove dokaze, a slučaj je otvoren pet godina i sigurno se ništa nije promijenilo ni u hitnoj, ni nigdje. Sve dokaze su imali na početku. Prošlo je pet godina borbe i 19 protesta da bi se došlo do ovoga. Hasan Dupovac je u pritvoru, Zijo Mutap je u pritvoru, vidjet ćemo na kraju koliko su oni pokušali određene stvari sakriti i šta su sve pokušali uraditi. Nije kasno, možemo reći da je ovo tek početak prave istrage. Sve što je do sada rađeno, rađeno je površno. Znamo i sami koliko su insistirali na tome da je ovo bila saobraćajna nesreća, ali to im nije prošlo. Nikada prava istraga nije provedena i nikada Alisa Mutap nije saslušana u Kantonalnom tužilaštvu. To je zastrašujuće i boli. Nju je saslušavao Hasan Dupovac pred njenim roditeljima i napravio tu zabilješku, a vidimo šta je još pokušao uraditi i čime je baratao da bi sakrili da se radi o ubistvu.

Produžen je pritvor Zijadu Mutapu i Hasanu Dupovcu zbog ometanja istrage. Šta su njihovi motivi, da li ste se susretali s njima i šta su Vam rekli?

MEMIĆ: Na početku jesam, sa Zijom Mutapom, kad mi je došao u kuću, ali odmah sam vidio da je neiskren i da laže. Sa Hasanom Dupovcem sam se sreo 12. maja 2016. godine i shvatio sam da i on iznosi neistine. Ja sam već tada imao saznanja da se radio o ubistvu, međutim Dupovac mi je tada ispričao neku svoju priču, na osnovu koje sam zaključio da je upetljan u sve ovo. Nevjerovatno je da visokorangirani policajac može tako nešto raditi. Ja sam siguran da mu ovo nije prvi put i ko zna šta je sve on radio dok je bio šef Odsjeka sa saobraćajnu istragu.

Šta je ključni dokaz koji će staviti tačku na predmet?

MEMIĆ: Tužilaštvo je izuzelo i svesku Zije Mutapa u kojoj ima mnogo toga zapisano, a siguran sam da će doći do ključnih dokaza koji će okončati ovu istragu. Ključ svega je Alisa, kad ona dođe na red u Državnom tužilaštvu, razjasnit će se stvari. Ona je bila tu noć sa Dženanom, rame uz rame su šetali i nemoguće je da se ona ne sjeća šta se desilo. Alisa zna koga skriva i za koga to radi.

Alisa Mutap Vas je tužila za klevetu. Šta stoji u tužbi?

MEMIĆ: Tužila me za klevetu što sam izjavio da se bavila prostitucijom i traži 3.000 KM odštete. Istraga koju vodi Državno tužilaštvo će pokazati jesam li bio u pravu, ili nisam. Taj dan je bilo ročište za produženje pritvora Ziji Mutapu i Hasanu Dupovcu, tako da nismo stigli na to zakazano suđenje i ono je odgođeno za maj. Vidjet ćemo je li ona u pravu ili nije, možda je to dobra prilika da se ona ispita.

I Sebija Izetbegović je najavila da će Vas tužiti za klevetu?

MEMIĆ: Ne može ona mene tužit za klevetu, ja sam njoj i Enri Suljć poručio da će se voditi posebna istraga protiv njih. To nije kleveta. Vidjet ćemo na kraju šta je Klinički centar uradio pri Dženanovom prijemu i oko Alisine amnezije. Imam dokumentaciju kako je Dženan primljen i Alisa otpuštena. Da je imala potres mozga, sigurno je ne bi otpustili. Na njenom otpusnom listu nema nit pečata!

U više navrata ste spomenuli da znate ko je ubica Vašeg sina. Jeste li se susretali s tom osobom i kako ste se tada osjećali?

MEMIĆ: Ne mogu reći da je to sada najmanje bitno, ali će doći samo po sebi. Važno je da se sada završi istraga za organizirani kriminal. Kad saznamo ko je ovo uradio, ubice će doći same po sebi. Državnom tužilaštvu još nisam davao izjavu na te okolnosti. Kad dođe vrijeme, ja to tužiocu mogu saopštit, ali mislim da te informacije imaju i sa druge strane, jer ima živi svjedok, očevidac. Jednog svjedoka je Kantonalno tužilaštvo uništilo, isto je bio očevidac, ali se povukao i rekao da nije siguran da se događaj koji je opisivao desio tu noć i da je možda bio noć prije. Poslije je izjavio da su mu dva tužioca prijetila sa pet godina zatvora, jer je imao neka djela od prije, tako da se on povukao.

Zašto je ubijen Vaš sin?

MEMIĆ: Dženan je ubijen zbog ljubomore, ili koristoljublja. Nevin je nastradao. Možda je Alisa trebala tu noć biti napadnuta. To najbolje zna ona i njen otac Zijo. Dženan sigurno nije trebao nastradati. Pitanje dana je bilo kada je Dženan trebao završiti sa Alisom. Do mene su stigle informacije ko je ona, čija je i ta veza ne bi trajala dugo i da se nije ovo desilo. Alisa nije čestita, šuti pet godina, a zna dobro kada su ona i Dženan došli u Aleju kako se i šta desilo.

U Tužilaštvu BiH se vodi postupak za organizovani kriminal i 45 ljudi je u prijavi. Hoće li biti još hapšenja? Kome je sve cilj da zataškava Dženanovo ubistvo i zašto?

MEMIĆ: Hoće biti sigurno, jer Državno tužilaštvo radi. Veliki je predmet. Na čelu kolone koja je zataškavala ovo je Dalida Burzić, koja mi je na početku saopštila da je moj sin ubijen, da bi na kraju podigla optužnicu za saobraćajnu nesreću. Ta optužnica je dvaput pala na Kantonalnom sudu, dvije presude su donesene da se ne radi o saobraćajnoj nesreći. U martu 2016. godine, Dalida Burzić je meni i advokatu Ifetu Feragetu ispričala kako je bilo naguravanje koje je eskaliralo i kako ga on nije htio ubiti. Kada je Feraget pitao ko, Burzić je odgovorila da nam ne može reći u cilju istrage. Na Feragetovo pitanje je li ispitana Alisa Mutap, Burzić je odgovorila da je to informativni razgovor. Nakon što je Feraget konstataovao da u tužilaštvu nema informativnih razgovora, Burzić mu je odgovorila da je napravila izuzetak i primila nas, da to inače ne radi i tako je završen sastanak. Dvaput mi je napismeno poslala da se radi o ubistvu. Ona od početka zna šta radi i vidjet ćemo šta je pokušala uraditi i na koje načine.

Osim nje, tu su i Vahid Ćosić, bivši komesar, Džafer Hrvat, Hasan Dupovac, Mirsad Dželilović, koji je došao da da podršku Hasanu Dupovcu na ročištu, u uniformi, sa službenim automobilom, za vrijeme radnog vremena. Hasan Dupovac je optužen i dolazi mu kolega policajac u uniformi da mu da podršku, a Dželilović, koji je isto u krivičnoj prijavi, je dobar prijatelj sa njim. Pored toga, imam papir u kojem piše da su namjerno obrisani snimci nadzornih kamera iz Hotela Kristal. Alija Budnjo tvrdi da je nestalo struje, no to bi značilo da kamere nisu snimale dalje, a ne da su postojeći snimci obrisani. Tu su grešku napravili prvi policajci koji su vidjeli snimak, Armin Šakala i Ermin Mehmedagić. Oni snimak nisu izuzeli odmah, a kasnije je došla druga ekipa i snimci su izbrisani. Nas interesuje ko je bio ispred hotela i ko je ušao u hotel tu noć. Mjesto događaja se ne vidi, ali imaju svjedoci koji su vidjeli Dženana i Alisu da šetaju mimo aleje. U Hotel Kristal dolaze političari i Budnjo najbolje zna ko se tu okuplja i šta se dešava.

Zašto su Ljubo i Bekrija Seferović pristali da budu dio ove priče, kao počinioci saobraćajne nesreće koja se nije desila?

MEMIĆ: Zbog novca. Oni su primili novac i morat će reći od koga. Mnogo verzija je oko sume novca i benefita Seferovićima, spominju se sume od 100.000 eura, pa skoro do miliona. Niko iz krivične prijave nije ništa radio na lijepe oči. Previše ljudi je ovdje upetljano i niko nikome to ne bi završio onako. Mnogi policajci su nagrađeni višim činovima, priča se o stanovima, apartmanima na Bjelašnici… sve će to trebati dokazati. Vjerovatno su se nadali da ću ja odustati, iako mi nikada niko nije nudio novac da se povučem, niti mi je prijetio. Ali, nakon ove istrage, i to je moguće.

Nedavno je Denis Stojnić, sarajevski ugostitelj, MMA borac i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, izašao u medije govoreći kako je posložio kockice. Šta bi to trebalo da znači i da li je išta polučila njegova izjava?

MEMIĆ: Ja mu se zahvaljujem kao građaninu koji je saslušan u tužilaštvu. On je obavio svoju građansku dužnost. Jasno je i logično da je Zijo Mutap upleten, ali na kraju ćemo vidjeti koliko.

Imate li osjećaj da Vaš slučaj možda neko zloupotrebljava za vlastite obračune s nekim, ili da skreće tok istrage?

MEMIĆ: Do sada smo vješto izbjegavali da neko zloupotrijebi slučajeve Memić i Dragičević, ne damo se uvući u to. Ovi što su to počinili pokušavaju reći da se politika miješa. Politika se umiješala na početku, pokušali su zataškati ubistva, kočili su slučajeve, nisu pomogli Davoru i meni i nisu stali na našu stranu.

Nedavno je podpredsjednik SDP BiH Vojin Mijatović najavio proteste za Dženana i Davida. Kako gledate na to? Da li ovo, po vama, upućuje na moguće prikupljanje političkih poena, odnosno, hoćete li dopustiti da protesti budu politički obojeni?

MEMIĆ: Upoznao sam mnogo dobrih ljudi iz politike i građana kojima je dosta ovog režima i žele da ga promijene, a od nečega se mora krenuti. Ne bi mi smetalo da Mijatović kao građanin organizuje proteste.

Gospodine Memiću, da ili ste se umorili od svega, i koliko Vam zapravo znači podrška građana BiH?

MEMIĆ: Nikada se neću umoriti. Već pet godina ne postoji sat da nisam dao izjavu, ili razgovarao da advokatom. Hoću da im dokažem da nisu u pravu. Mislim da je bitno bilo doći do ove tačke u istrazi. Svi sada znaju da smo govorili istinu. Valjalo je smjestiti policijskog službenika u pritvor. To je krupna stvar, i mislim da će se slučaj odmotati. Dženan mi daje snagu i sigurno ću ovo dovesti do kraja. Mnogo mi znači podrška medija i građana. Oni se plaše medija. Ponižavajuće je da ste se bori za ovu državu, a ona vam uzvraća time što morate praviti proteste i ići na čelu kolone tražeći pravdu. Pojedinci su zaposjeli pozicije i misle da su nedodirljivi. Stalno nastupaju s pričom o ratu, a narodu je dosta rata i želi nastaviti dalje. Njima se ne dopada što smo se Davor i ja udružili i plaše se toga. Oni se mogu dogovarati o svemu, a građanima bi to zabranili.

Sad vidimo da smo izmanipulisani i da je rat dobro došao samo ratnim profiterima. To su sada najbogatiji ljudi i njima ništa nije sveto. Sjećam se da su ranjeni i mrtvi su ležali na tunelu dok je prolazila roba pojedinih ratnih profitera. I dan danas misle da sve mogu kupiti novcem, ali Davor i ja ćemo im pokazati da ne mogu i da je došlo vrijeme da se to promijeni. Oni ne znaju za patriotizam i vode se krilaticom prvo imetak, pa nasvijetak. Kod mene je to drukčije. Vjerujem da Davorova i moja borba jesu jedini i istinski patriotizam. Mi želimo da ova država ide naprijed, rat je davna prošlost i to nije patriotizam. Patriotizam je promišljanje kako ćemo živjeti dalje i kao ćemo prebrodit koronu. Oni koji se se vješto snašli u pandemiji, iskoristili je i obogatili se, sada dolaze na sud i smiju se. Tako se se smijali i Davoru i meni. Njima ništa nije sveto.

Vanja Šunjić (Inforadar)