Muriz Memić: “Vodiće se istraga kako je Dženan umro na KCUS-u, mnogi će se ufatiti za glavu”

Muriz Memić, otac stradalog mladića Dženana Memića čiji slučaj još nije riješen, obratio se javnosti, kazavši da će predati peticiju u kojoj traže ostavku svih članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Postao sam nekima i dosadan što se ponavljam, a ponavaljam jer ova država nema sluha. Da sam šutio, i ja i Feraget, prošlo bi ovo kao saobraćajna nesreća. Pokušavali smo pokazati da se radi o ubistvu i u tome smo uspjeli. Sve što smo iznosili u javnost je istina. Tužilaštvo KS je dovodilo tada lažne svjedoke, sakrivali vještačenja da bi progurali saobraćajnu nesreću. Začepili smo im usta i oni nemaju pravi odgovor. Oni nisu shvatili da ćemo mi biti uporni i opet imaju priliku da vide da ja idem do kraja”, naveo je Memić.

Naglasio je da je svakome postalo jasno, samo država nema sluha da ovo dovede do kraja.

Njima je cilj krađa vremena. Ja jos imam sabura, pet godina trpim, i ako država ne bude imala sluha, ja slušam Ferageta i idemo sve pravnim putem, ali poslije ovoga mi neće trebati ni država ni sud. Ja ću biti i sud i tužilac. Krajne je vrijeme da Vrhovni sud donese tu odluku. Nije me strah i želim da pravno Ifet to dovede do kraja i ne želim ga obrukati. Glavna državna tuziteljica je rekla da će dati rezultate i ja to s nestrpljenjem očekujem”,rekao je Memić, dodavši da zna da su na ovom postupki mnogi policajci nagrađeni te da su dobili veće pozicije, da bi sud, kako je rekao, donio presudu da se moraju oduzeti činovi i da se povišice na platu moraju vratiti.

Večerašnje obraćanje je priča o VSTV-u, rekao je, i napomenuo da ništa nisu dobili sa smjenom VSTV-a.

Ako je bila tuča u kafani i ako je učestvovao Milan Tegeltija, nije samo Milan kriv.Tražit ću da se smjene svi iz VSTV-a”, najavio je.

Kazao je i da će napraviti peticiju gdje traže ostavku kompletnog VSTV-a.

Državno tužilaštvo je pri kraju istrage. Očekujem da oni završe posao u što kraćem roku. Evo iščekat ćemo i to”, rekao je.

U obraćanju je naveo i da će se voditi posebna istraga kako je Dženan umro na Kliničkom centru u Sarajevu.

Mnogi će se ufatiti za glavu kako se to desilo. Znate da Alisa Mutap nije imala amneziju i da je to bila potreba Dalide Burzić. Zbog te lažne amnezije to traje pet godina”, rekao je.

Dodao je i da se njemu sudi za klevetu, te da je to suđenje pomjereno za 25 februar.

Čekam da objavim šta je jedan član vijeća Vrhovnog suda radio”, kazao je.

Kazao je da u ovom momentu zbog korone, ne mogu praviti proteste, te da je korona tu godinu, a ovakvo stanje u pravosuđu 25 godina.

Pozivao je i sve građane da potpišu peticiju.

Tu peticiju ću predati VSTV-u da vide da je to peticija za njihovu ostavku i da svi moraju odstupiti jer svi su oni Milan Tegeltija”, zaključio je otac stradalog Dženana Memića.

