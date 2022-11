Muriz Memić nakon završnih riječi u slučaju “Dženan Memić” : Ubijeno mi je mi je dijete, podnijet ću presudu kakva god bude! (Video)

Nakon što je danas okončano suđenje u slučaju “Dženan Memić” u kojem se zbog prikrivanja dokaza sudilo Alisi Mutap Ramić i ostalima, novinarima se ispred Suda BiH obratio Muriz Memić, otac ubijenog mladića.

– Šta imate reći o Hasanu Dupovcu, kada je on meni rekao da ću ja više naplatiti ako pristanem na saobraćajnu nesreću i ako se psihopata kune svojom djecom. To je čovjek psihopata koji je meni rekao da on hoće da je saobraćajna nesreća, da ću ja više naplatiti. Ja dijete nisam prodavao – kazao je Muriz Memić.

Na pitanje šta očekuje sljedeće sedmice, kakva će biti presuda, Muriz je kazao:

– Ma šta imate reći poslije ovih riječi, ja mislim da sve one završne riječi niko u životu nije čuo. Kadrija Kolić, sad ćemo ga zvati sultan Fatih jer se pozivao na zakon iz Osmanskog carstva, a mi znamo da su to bili okupatori ovdje 500 godina i da su bili zulumčari i da su mogli ubiti i da ne odgovaraju. Moj Dženan je ubijen, a Kadrija Kolić hoće da se odgovara. On danas govori šta ćemo u sudnici? Pa ubijeno mi je dijete hajvanu! Dijete mi ubijeno! Tužilaštvo ja mislim da je i dokazalo, ima i previše dokaza, da je Josip Barić koristio laži da sam ja rekao “moj advokat”, to je laž notorna. Josip Barić je bio u stanici, jer je već bio obaviješten Hasan Dupovac. Poslan je na KCUS da on uzima izjavu, da uzima garderobu, a vratio se u Aleju – kazao je Memić. Kaže da će svakako doći do kraja, odnosno do nalogodavca. – Oni ne znaju dokle je došlo državno Tužilaštvo, ne znam ni ja ne mogu ni meni reći sve. Ali nek se ne brinu doći ćemo do kraja. Uskoro dolazi Dalida Burzić, koja je sigurno ove završne riječi iznijela i Sead Kreštalica i Meris Ćato, on je osumnjičen. Mislim da je i vama ovo danas bilo mučno slušati, a ne meni, ali negirati nešto što se desilo na onaj način… Sud ne priznaje kletvu, Hasan Dupovac se kune. Ja ne znam jeste li ovo ikada mogli čuti, kaže „dabogda se ovo desilo mojoj djeci“, „da svijet propadne“ da bi oni opstali, zulumčari ovi koji haraju BiH i koji su uništili BiH. Zato smo svi razočarani ovim. Nadam se da će Sud razumijeti i da će protumačiti na svoj način. Sačekat ćemo, ja sam spreman podnijeti presudu kakva god bila. Ja ću je podnijeti, ali mi idemo dalje – podcrtao je Muriz Memić.