Muriz Memić nakon nakon početka suđenja u Sudu BiH: Očekujemo i skoro otvaranje istrage za Dženanovo ubistvo

Radi se o mladiću koji je 8. februara 2016. u Velikoj aleji na Ilidži zadobio teške povrede, usljed kojih je preminuo sedam dana kasnije. Njegova smrt ni do danas nije rasvijetljena.

U optužnici Tužilaštva BiH, koju su danas u sudnici zastupali tužioci Ćazim Hasanspahić i Dubravko Čampara, kao organizator grupe označen je Zijad Mutap, a njegova kćerka Alisa Ramić (ranije Mutap), te Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović kao članovi grupe.

Između ostalog, policajcu Dupovcu se na teret stavlja nezakonito izuzimanje snimaka s videonadzora objekata na Ilidži, posredovanje kod nabavke automobila Renault Clio i bacanje dokaza (komada stakla) s mjesta nesreće.

Alisa Ramić, tadašnja djevojka Dženana Memića, koja je s njim bila u trenutku kada je zadobio povrede, optužena je za svjesno prikrivanje ključnih dokaza stvarajući privid da ima amneziju, iako medicinska dokumentacija govori suprotno.

Policajac Barić, koji je s Alisom Mutap obavio informativni razgovor tereti se da je njene izjave u dokumentima interpretirao na različite načine te što kao dokaz nije izuzeo njen džemper/majicu, na kojoj su bili tragovi krvi.

Ožegovića, uposlenika hotela Crystal, Tužilaštvo BiH tereti za brisanje važnih dokaza – snimaka videonadzora s tog hotela u periodu od 8. do 11. februara 2016. godine.

Tužilac: Pravosuđe do sada nije bilo efikasno

Tužilac Hasanspahić najavio je izvođenje 166 materijalnih dokaza i svjedočenje 88 svjedoka, od kojih je 16 zatražilo zaštitu. Kako je rekao, dokazat će kako su podmetani dokazi, kako je Dupovac izuzimao snimke s videonadzora, kako su Dupovac i Mutap dogovarali primopredaju automobila Renault Clio, kako Alisa Mutap nije imala amneziju…

“Nemojte zaboraviti šta se u ovom slučaju istraživalo”, kazao je Hasanspahić, podsjećajući na presudu Vrhovnog suda FBiH.

Po toj presudi, nije se radilo o saobraćajnoj nesreći, kako je to godinama zastupalo Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

On je podsjetio da je mladić smrtno stradao i da pravosuđe do sada nije bilo efikasno da odgovori na pitanje kako je stradao.

S druge strane, Nina Kisić, advokatica Zijada Mutapa i njegove kćerke, kazala je da je Tužilaštvo bilo selektivno u prikupljanju dokaza, da se optuženim na teret stavlja pomoć optuženim, a da se nigdje u optužnici ne spominje ko je to, da su dokazi tužilaštva na principu “rekla-kazala”… Uvjerena je da će dokazati nevinost svojih branjenika, pa je konstatirala “da su odmah spremni i za završnu riječ”.

Na istom fonu bio je i Emin Gačanović, advokat Hasana Dupovca, koji je u sudnici konstatirao da će se Vijeće “uvjeriti u intenzitet apsurda koji je Tužilaštvo uvelo u pravosuđe te da se radi o slučaju koji će se prepričavati”.

Korak dalje otišao je Kadrija Kolić, advokat Josipa Barića, koji je konstatirao da je ova optužnica “najveća sramota koje se ikada desila u bh. pravosuđu, da je treba uvrstiti u udžbenike kao primjer kako ne treba raditi te da u ovom slučaju imamo samo pet oštećenih, a to su optuženi…”

Rekao je da je samo pet svjedoka tražilo da im se ne otkrivaju imena te je osporio njihovu relevantnost.

Odbrana Ožegovića, koju čine advokati Selman Zijadić i Edin Šećerbegović, bila je saglasna s odbranama ostalih optuženih.

S obzirom na to da su odbrane svih optuženih uputile prigovor na nadležnost Suda BiH u ovom slučaju, na narednom ročištu svoje sumnje potkrijepit će dokazima. Nastavk glavnog pretresa zakazan je za 14. oktobar, kada bi se kao prvi svjedok trebao pojaviti Muriz Memić, otac Dženana Memića.

Tok suđenja zavisit će i od Alise Ramić, koja bi se uskoro trebala poroditi, ali je najavila da će se brzo nakon toga vratiti suđenju. Sudija Branko Perić obje strane danas je pozvao da tokom suđenja pokažu profesionalnost kako bi postupak bio fer, korektan i efikasan.

S obzirom na to da je tužilac Hasanspahić danas rekao da Tužilaštvo i dalje provodi istražne radnje te da će to brzo rezultirati konkretnim aktivnostima, sudija Perić se interesirao o čemu se radi, na što je tužilac kazao da je riječ o “novim događajima i novim počiniocima”.

Perić je kazao da bi to mogla biti otežavajuća okolnost, jer nije dobro da se isti događaj “cjepka” na više izvršilaca.

Arijana Memić: Kako ih nije stid?

Arijana Memić, sestra Dženana Memića, komentirajući današnje ročište i teze odbrane, u izjavi novinarima kazala je da ne zna da li porodicu više išta može iznenaditi.

“Osporavali su i nadležnost Suda BiH. Tužioci će na narednom ročištu dostaviti dokaze po kojima su i Apelaciono vijeće i Ustavni sud BiH utvrdili nadležnost ovog suda na ovom predmetu. Od odbrane Josipa Barića čuli smo kako su oštećeni samo oni koji sjede na opuženičkim klupama. Ja ne znam kako više ti ljudi imaju srama, kako ih nije stid da takve nebuloze iznose, nemaju trunku saosjećanja prema našoj porodici. Ne moraju imati ni prema nama, ali da ne saosjećaju s nečijim ubijenim djetetom…”, ogorčena je Memić.

Njen otac Muriz, koji danas nije mogao biti u sudnici, s obzirom na to da je svjedok, kazao je da će tokom svog svjedočenja iznijeti svoja saznanja – šta su mu pričali Hasan Dupovac i Zijad Mutap.

“Jasno je, oni su na optuženičkoj klupi. Dupovac to nije mogao ni u snu zamisliti. Mislim da Tužilaštvo ima dovoljno dokaza da to dokaže, vidjet ćemo kako će ići postupak, sudija Branko Perić važi za čestitog sudiju. Valjda ćemo ovo uspjeti dovesti do kraja, a oni mogu osporavati koliko hoće, ipak dokazi govore svojim jezikom”, rekao je Muriz Memić.

Kako je kazao, istraga ide dalje.

“Očekujemo uskoro otvaranje istrage za ubistvo. Ovdje je jasno da Dženana nema, dokazi su tu, valjda ćemo uspjeti sve dokazati, ali vidimo s kim imamo posla, kakvi su to nečasni ljudi”, rekao je Memić.

Novinarima se poslije ročišta obratio i Goran Dragović, koji s Ninom Kisić brani Zijada Mutapa i njegovu kćerku Alisu. Ponovio je teze odbrane iz sudnice, sporeći nadležnost Državnog suda u ovom predmetu.

“Nakon što smo pregledali dokaze koji su nam dostavljeni iz Tužilaštva, mi smo suštinski već spremni za izvršenje završnih riječi, pa makar ne ispitali nijednog svjedoka niti pobijali njihove iskaze. Međutim, zbog profesionalnog odnosa, to ćemo uraditi”, naveo je Dragović.

