Muriz Memić nakon izlaganja završne riječi:”Očekujem najstrožije kazne”

Pred Apelacionim vijećem Suda BiH danas je održano ročište u ponovljenom postupku koji se vodi protiv “Zijada Mutapa i dr.”, a koji se vezuje za slučaj Dženana Memića. Tužilaštvo BiH danas je iznijelo svoje završne riječi.

Po okončanju ročišta, porodica nastradalog mladića se obratila medijima, a Muriz Memić je iznio svoje viđenje. Naime, on smatra da su danas postupajući tužitelji Tužilaštva BiH na pravi način iznijeli završne riječi.

“Tužilaštvo BiH je na najbolji način iznijelo završne riječi tako da to niko bolje ne bi mogao. Zadržali su svoje riječi i iz prvostepenog postupka i dodali svjedočenje doktora Kemala Dizdarevića i Hamze Žuje. Svi znamo da se ne stavlja ovim optuženim ubistvo, što je pokušao Kadrija Kolić da obrazloži. Tužitelji su uspjeli dokazati i reći šta imaju, a ja ne bih na to ništa dodao”, kazao je Muriz Memić danas.

Sutra se pred drugostepenim vijećem Suda BiH nastavlja iznošenje završnih riječi nakon kojeg bi se znao i datum izricanja drugostepene presude.

“Sud sutra očekuje nastavak iznošenja riječi, a ja očekujem da budu optuženi i to najstrožije zbog njihovog ponašanja, prvenstveno Kadrije Kolića, jer sam ja zbog njega sedam godina u sudnici. On sve zna da je fingirano i on o svemu tome danas priča i danas samo što nije rekao da su Kantonalni sud Sarajevo i Vrhovni sud FBiH pogriješili”, dodaje Memić.

Ističe, također, da su tužitelji danas objasnili ono što on čeka sedam i po godina, dodaje ujedno kako se dosadašnjim tokom postupka pokazalo da je sistem sistem je koruptivan, ali “hvala Bogu, promjene se dešavaju”.

“Kadrija Kolić se danas vraća na saobraćajnu nesreću iako je Vrhovni sud FBiH dokazao da nesreće nije bilo. Kolić je čovjek bez emocije, bez empatije, lažov. Danas pokušava obmanuti Sudsko vijeće saobraćajnom nesrećom. Evo, ja ću sjesti s njim, pa nek mi objasni kako je to bilo”, poručuje Muriz Memić.

“On i dalje ismijava moje mrtvo dijete; poručujem mu da se ne igra. Ja ne tražim pare kao on, ja samo želim istinu; nek se ne igra sa mojim živcima i osjećanjima”, dodao je.

Nakon Muriza se i Arijana Memić obratila komentarišući današnje iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH.

“Ono što govorimo od samog početka, to govorimo i dan-danas. Jedino što želimo jeste da konačno dođemo do istine. Bitni su dokazi, ali mislim da je naš slučaj anomalija, gdje je važno i ono što nije prisutno tu. Čuli smo da nemamo majicu Alise Mutap, a ja sam svjedok da je postojala i da je ona s njom otišla kući. Nadam se da ćemo konačno dočekati pravdu”, istaknula je ona.

Sutra s početkom u devet sati bit će nastavljeno iznošenje završnih riječi pred Apelacionim vijećem Suda BiH.

