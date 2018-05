Muriz Memić na protestu u Sarajevu : Gdje je moj Dženan, Bakire?

Na protestnom skupu za stradale Dženana Memića i Davida Dragičevića, Dženanov otac Muriz je rekao da ako ga Visoko tužilačko i sudsko vijeće do petka ne primi na razgovor, ispred Suda BiH će napraviti šatorsko naselje. Poslao je poruku predsjedavajućem Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću uz pitanje: gdje je moj sin?

Nešto ranije je Muriz Memić u programu N1 kazao da je teško procijeniti koliko će ljudi biti na protestu.

“Dovoljan sam sebi. Hvala Bogu i Davor je s nama. Njegova podrška znači. Mediji su bili uspavani, ali imali smo vašu podršku. Davor me nazvao. Čuli smo se. Povezala nas je nevolja”, rekao je.

Imao je poruku za Visoko tužilačko i sudsko vijeće.

“Imam poruku za Visoku tužilačko i sudsko vijeće da konačno nešto počnu raditi. Poslao sam im 30 poruka. Imam listu, mogu vam pokazati. Neće da me saslušaju, da čuju istinu o vođi organizovane bande – Dalidi Burzić”, istakao je.

Tvrdi da se od njega skrivaju dokazi.

“Skrivaju se dokazi. Nisam uspio niti jedan dokaz od Tužilaštva. Sada sam ja glavni tužilac. Dalida se boji dokaza. Zamjeram im što neće da mi daju dokaze. U saobraćajnoj nesreći nema povjerljivih dokaza. Apsurd je da je Tužilaštvo tri puta prekvalifikovalo slučaj jer su nesposobni ili korumpirani. Dalida mi je rekla da je to bilo ubistvo. Najveća mi je utjeha da je Dalida zna da govorim istinu. Zakonska je obaveza da advokatu daju dokaze. Nikoga neću pustiti na miru”, naglasio je Memić.

Na početku svog obraćanja okupljenim građanima, Memić je rekao sljedeće:

“Ja sam legalista. Meni treba sudnica, a ne ulica. U ovoj državi nema pravde. Kantonalno tužilaštvo na čelu sa banditom Dalidom Burzić se trudilo da ne nađu ubicu. Lutali su u istrazi tri puta. Ja od prvog dana ne lutam. Pozivam Dalidu i svih devet tužioca koji su radili na slučaju da se predaju. Razočaran sam u rad suda. Neće da donesu naredbu da se daju dokazi. Vode ih kao povjerljive, a u saobraćajnoj nesreći nema povjerljivih dokaza. Vještak Ševal Kovačević je izmislio nesreću. Doktor Mirsad Kulović koji će objaviti rad u Americi je dokazao da je saobraćajna nesreća izmišljena”, rekao je.

Ukazao je da su mu saobraćajni vještaci rekli da nije riječ o saobraćajnoj nesreći i da će tražiti odgovornost pripadnika MUP-a.

“Devet vještaka saobraćajne struke mi je reklo da sam u pravu, ali da oni to ne smiju javno reći- zašto? Tražit ću odgovornost svih pripadnika MUP-a koji su uključeni u ovaj slučaj. Ima u MUP-u čestitih ljudi, ali im kriminalci ne daju raditi”, istakao je Memić.

Još jednom je ponovio da zna ko je ubica njegovog sina, Dženana.

“Svi traže da kažem ime ubice. Kada sam ubici disao za vratom, znao sam ko je ubica. Ja ubicu ne mogu dovesti pred pravdu, to treba uraditi država”, kazao je Memić.

“Došlo je vrijeme da se obratim Bakiru Izetbegoviću koji je skupio omladinu na Ilidži. Gdje je moj Dženan, Bakire? Ti znaš da te on ne bi izdao. Poslije tog skupa si veličao ratnog profitera, Aliju Budnju. Svi znamo da su ratni profiteri lešinari, da su ranjenici morali čekati dok prođe njihova roba u tunelu. Taj ratni profiter je izbrisao snimak koji bi meni pomagao. Da li je to dobronamjerni komšija ili su to begovi?”, zaključio je Memić.

(Kliker.info-N1)