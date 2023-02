Muriz Memić : Na proljeće pravimo proteste ispred OHR-a

Na današnji dan 2016. godine Dženan Memić zadobio je povrede opasne po život u Velikoj aleji na Ilidži u Sarajevu. Sedam dana kasnije, 15. februara, on je preminuo. Gost N1 bio je Dženanov otac Muriz, koji je najavio proteste ispred OHR-a.

Nakon što je Sud BiH u novembru prošle godine oslobodio optužene u slučaju “Mutap i ostali”, Muriz Memić kaže kako su opet na početku, ali da će nastaviti svoju borbu da dokaže istinu i da dokaže ubistvo svoga sina.

“Mi smo opet na početku. Daleko smo došli i valja čekati kraj da se to dokaže i još ne znamo kako se to desilo. Želim da država to dokaže, a ne ja. Ja ću uzeti pravdu u svoje ruke jer niko ne vidi kraj. Državno tužilaštvo radi istragu za ubistvo i organizirani kriminal. Ova presuda zadnja nas je vratila unazad. Poruka sudije Branka Perića u oslobađajućoj presudi na Sudu BiH da “budemo uporni”, a oslobodi napadače, govori gdje je ova država”, kaže Memić.

“Žele da nam RAK zabrani medijsko obraćanje”

Istakao je kako ovo nije samo njegova borba već borba za pravednu BiH, te da i dalje trpi pritisak od onih koji, kako kaže, ne žele da se dokaže istina.

“Stižu mi pisma kući od ratnih profitera. Poslali su pismo Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH da se Ifetu (op.a. Ifet Feraget, advokat porodice Memić) i meni zabrani obraćanje u medijima. Imam dokument i državno tužilaštvo ga ima i on može sve riješiti. Tu Alisa Mutap svjedoči da je prepoznala napadača gdje kaže da je Dženan napadnut”, kaže Memić.

“Zadnja adresa je OHR”

Rekao je da se nada da će istina dokazati ili će uzeti pravdu u svoje ruke i najavio proteste ispred OHR-a

“Ako budem primoran, ja ću uzeti pravdu u svoje ruke pa neka mi sude. Hoću prvo pomagači i ubice da odgovaraju. Sigurno će se riješiti i neće ostati neriješeno. Planiramo proteste na proljeće ispred OHR-a i to je zadnja adresa još gdje ćemo se obratiti. Praviću proteste i imam podršku javnosti”, zaključio je Memić.

